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"Saltanat fitil fitil burnunuzdan gelsin"

CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AKP’li yöneticiler hakkında, “Tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla sürdürdüğünüz saltanat fitil fitil burnunuzdan gelsin” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir bugün sosyal medya hesabından Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AKP’li yöneticileri topa tuttu. Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

“KİMİN PARASI, KİMİN ARAÇ GERECİ?”

“Bir belediye başkanı düşünün ki haftada birkaç meclis üyesini başkanvekili tayin eder ve hafta boyu diğerleri de vekil tayin edileni kapısı olmayan makam odasında çiçeklerle ziyaret eder. Şimdi bu işte kazanan kim? Vatandaş mı? Çiçekçi mi yoksa çikolatacı mı? Her şeyden önemlisi bu ilçe hizmet beklerken, ilçemizde bunca sorun varken Adatepe’ye 20 adet kimyasal tank için 5 Aralık’ta ÇED raporu toplantısı yaklaşırken belediye yönetimi AKP teşkilat mensuplarının birkaç günlük Afyon’da kamp yapmaları da ayrı bir handikap. Şimdi sorarım Dilovası belediye başkanına ve AKP ilçe başkanına kimin parası, kimin araç gereci? Hani israf haramdı? Sizin gibi o imkanlardan yararlanamayan ama tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla sürdürdüğünüz saltanat fitil fitil burnunuzdan gelsin.”

Bugün 15:33 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(2)
02

Alp 41 - Hepiniz aynı boksunuz bakın İzmit belediyesi Hürriyet.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 20:47
01

Rambo - zamanında sizler o saltnatın alasını yapıyordunuz sizinde fitil fitil gelsin o zman

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 17:50

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