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Soğuk havalarda bunu kesinlikle yapmayın!

Soğuk havalarda sıcak havalara göre kalp krizi riskinin yüzde 30 oranında arttığını söyleyen Dr. Ömer Tetik, kış aylarında kesinlikle yapılmaması gereken bir olayı açıkladı.

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Küçük büyük ayırt etmeden hemen herkeste görülebilen kalp krizi hakkında konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tetik, kalp krizine soğuk havalarda dikkat edilmesi gerektiğine değinerek önemli açıklamarda bulundu. Prof. Dr. Tetik yaptığı açıklamada, soğuk havalarda kalp krizinin arttığını belirterek, “Soğuk havalarda kalbe düşen iş yükü artmaktadır. Bunu yapılan çalışmalarda desteklemektedir. Çalışmalarda kalp krizi riskinin yaz aylarına göre kış aylarında yüzde 30 daha fazla arttırdığı gözlemlenmiştir. Çünkü soğuk havalarda kalbe düşen iş yükü artar ve kalp, vücut ısısını sabit tutabilmek için daha fazla çalışır. Bir insan kalbi dakikada 60-80 defa atar. Bazen bu 90 olur ama genelde 60-80 aralıklarında çalışır. Normalde vücudumuzun ısısı ise 36-37 arasındadır. Soğuk havalarda vücut ısısının normal seviyede tutulması için koruma mekanizması olarak damarlar büzüşür ve titrer. Bununla birlikte kalp daha fazla attığı için daha fazla çalışmaya başlıyor. Bu şekilde çalışan bir kalp eğer kişide bir de koroner arter gibi risk faktörleri varsa gerçekten kış aylarında kalp krizi riski olukça fazla görülür” diye konuştu.

SOĞUKTA KESİNLİKLE EGZERSİZ YAPMAYIN:

Hipertansiyon hastaları ile ileri yaşlardaki kişilerin soğuk havalara özellikle dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Tetik, “Damarların büzüşmesine bağlı olarak soğuk havalar, hipertansiyonu tetikler. Buda kalp krizi riskini artırır. İleriki yaşlardaki kimselerde kalp damar hastalıklarının oluşma riski arttığı için bu kimselerin de soğuk havalarda çok dikkat etmeleri gerekiyor. Soğukta yapılan egzersizler kalp krizine davetiye çıkarıyor. isk faktörü taşısın ya da taşımasın kişilerin, soğuk havalarda egzersiz yapmamaları gerekiyor. Çünkü ani ısı değişimlerine bağlı olarak damar büzüşmesi ve bunun sonucu kalp spazmı oluşabilir. Bu durum gençlerde dahi görülebilir. Bu yüzden soğuk havalarda çok dikkatli olmak gerekiyor” dedi.

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