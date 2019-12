Bakın Türkiye 2050 yılında ne olacak?

Küresel ekonomi ile ilgili verileri paylaşan Pwc, Türkiye ile ilgili de birçok detay bulunuyor. Buna göre sitede en çok dikkat çeken başlıkklar ise Türkiye'nin 2050 yılında Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olması. Bir diğer dikkat çeken nokta ise Türkiye ekonomisinin 2050 yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceği. Yine sitede yer alan veriye göre Küresel ekonominin yüzde 35’ini oluşturan E7 ülkeleri 2050’de yüzde 50’sini oluşturacak.

İşte sitede öne çıkan detaylar:

"PwC’nin ortaya koyduğu dünyaya yön veren mega trendler arasında yer alan ekonomik güçteki değişim gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki rolünün artışına işaret ediyor. Konjonktürel, küresel ve yerel gelişmelere bağlı yaşanan iniş çıkışlara rağmen gelişmekte olan ülkelerin, dünya ekonomisindeki payını artırmaya devam ettiğini görüyoruz.

Gelişmekte olan ekonomiler, dünya genelinde yaratılan gelir içerisinde payların artırmayı sürdürürken uzun vadeli küresel ekonomik gücün belirli gelişmiş ekonomilerden uzaklaşması 2050’ye kadar olan dönemde devam edecek gibi gözüküyor. Bu, PwC ekonomistlerinin hazırladığı son World in 2050 - 2050’de Dünya raporunun önemli bulgularından biri.

E7 ülkelerinin yanı sıra Vietnam, Nijerya, Kolombiya gibi yeni gelişen ülkeler de hızlı büyüme potansiyelleri ile dikkat çekiyor.

2015 yılında ekonomik büyüklük olarak G7 ülkelerini yakalayan E7 ülkelerinin 2040 yılında G7 ülkelerinin iki katı büyüklüğüne ulaşması mümkün gözüküyor.

Gerekli adımların atılacağı varsayımı ile Türkiye’nin potansiyeli parlak bir geleceğe işaret ediyor. Cari fiyatlarla hesaplanan milli gelir ile şu anda dünyanı 17. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin 2050 yılına kadar ilk onu zorlayacak noktaya gelmesi mümkün görünüyor.

PwC’nin her yıl dünya genelinde 1400’e yakın CEO ile gerçekleştirdiği Küresel CEO Araştırması’na katılan Türk şirketlerinin CEO’ları ekonomik büyüme beklentilerinde düşüşe işaret etse de, kendi şirketlerini her duruma hazırlama konusunda her zaman çok daha inançlı ve deneyimli oldular. Bu nedenle ekonomik büyüme beklentisi düşüş gösterdiği bir dönemde bile kendi şirketlerinde büyüme beklentilerinin %41 gibi iyi sayılabilecek bir oranda olduğunu görüyoruz. Zorlu bir yılı geride bırakan Türkiye, ekonomik performans açısından durağan bir yıl geçirse de belirsizliklerin sona erdiği ve gerekli yapısal reformların hayata geçirildiği bir ortamda geleceğinin parlak olduğu PwC’nin son çalışması ile de ortaya konuyor. Türkiye, avantajlı nüfus yapısı ve coğrafi konumu sayesinde uzun dönemde önemli iş fırsatları sunabilir. Avrupa’daki en hızlı büyüme potansiyeli ile Türkiye’deki geçici zorlukları aşan ve sabırlı davranan yatırımcılar uzun vadede önemli faydalar elde edebilir.

Önümüzdeki döneme bakacak olursak, küresel ekonomideki karmaşık görünüme ve güvenlik konularının gündemi işgal ettiği mevcut ortama rağmen Türkiye için ilk hedef bu gündemi en rasyonel politikalar ile yöneterek büyümeden ödün vermeden ilerlemek olmalı. Esas hedef ise teknolojideki sıçrama, onunla birlikte gelen dijital dönüşüm ve bunu yönetecek yetenekli insan kaynağına ulaşmak konusunda akılcı yatırımların yapılması ve belirli bir ekonomik reform süreci ile Türkiye’nin geleceğe koşusunun hızlanarak devamı olmalı.

Uzun vadede Türkiye için öngörülen iyimser tablonun gerçekleşmesi; Türkiye’nin asıl potansiyelinin açığı çıkması için, Türkiye hikâyesinin ve parlak geleceğinin tüm dünyada çok daha iyi anlaşılması, yatırım akışının sürmesi ve yeni yatırımların çekilebilmesi için çok önemli. Bunun için ülkemizin yatırım ortamının her geçen gün sayısı artan rakiplerinden çok daha fazla öngörülebilir olması gerekmektedir. Bunu sağlamak üzere tüm konularda özgüveni yüksek bir şeffaflık sergilenmelidir.

Bölgemizdeki sıkıntılı jeopolitik unsurlara rağmen ekonomik büyüme, markalaşma ve endüstriyel yatırım hedeflerine sıkı sıkı tutunarak büyük adımlar atmalıyız.

Küresel ekonomik görünümün 2050 yılına kadar nasıl farklılaşacağını ortaya koyan PwC’nin 2050’de Dünya raporunda yer alan önemli bazı bulguları ve Türkiye değerlendirmelerini sizin için bu yönetici özeti çalışmasında topladık. Raporumuzda faydalı ve ufuk açıcı bilgiler bulacağınızı ümit ediyoruz."