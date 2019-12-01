İşte hızlı kilo vermenin tüyoları

Diyet beslenme eğitim sisteminde de uygulanan ve önemli sonuçlar alınan bilimsel tüyolar sayesinde kendinizi yenileyecek, beslenme sanatını bedeninizde uygulayıp değişiklikleri hızla hissedeceksiniz. İşte Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'in önerileri...

Düzenli yaptığınız egzersizin kalitesini vücutta oksijenli bir ortam yaratarak artırabilirsiniz. Bu sayede verdiğiniz kilodan çok daha ince görünme şansına sahip olabilirsiniz. Burada egzersiz süresince her 20 dakika da bir 250 ml. su içmek de egzersizi daha uzun süre yapabilmenizi sağlayacaktır. Unutmayın bol su ve burundan nefes alıp vermek yeterli. Hızlı kilo verebilmek için ikindi öğününün en sağlıklı alternatif olduğunu da unutmamanızı tavsiye ederim.

Hızlı kilo vermek için kaç öğün yemek yemeli?

Genelde bireylerin kilo vermek için duyduğu ve uygulamaya çalıştığı kural 6 öğün kuralıdır. Oysa sağlıklı bireylerin hiçbir zaman 6 öğüne ihtiyaçları bulunmaz. Çünkü sık yemek bazı hormonları özellikle tokluk sağlayıcı hormon olan leptini, baskılar ve vücut insülin dengesinde sıra dışı bir dengesizlik yaratarak yemek yeme dürtüsünü açığa çıkarır. Hızlı kilo kaybı için dengeli diyetin öğün sayısı 4'tür. Kahvaltı, öğle, ikindi ve akşam yemeği düzeniyle hızlı kilo verebilirsiniz. Eğer öğün aralarını da en az 3 saat, en fazla 6 saat zaman dilimiyle yemeğe özen gösterirseniz metabolizmanız düzenlenir ve vücut enerji dengesini kurarak kilo kaybını hızlandırır.

Çok su içmek kilo verdirir mi?

Sürekli duyduğunuz bir diyet yalanını daha size açıklamak isterim. Kilolu biri sağlıklı beslense bile günde litrelerce su içerek kilo veremez. Su içmemizin amacı vücut su dengesini korumak ve vücudunuzun çalışması için gerekli olan ortamın devamlılığını sağlamaktır. Günde 8 su bardağı su içmeniz yeterlidir. Ancak kilo vermek değil, yağ yakışını artırmak istiyorsanız en az 13 su bardağı kadar içmenizi öneririm. Kilo verirken vücut direncinizi düşürmemek için günde en fazla 2 çay fincanı siyah çay içebilirsiniz. Metabolik hareketlerimizin devamlılığı için de en fazla 5 fincan yeşil çay içmenizi öneririm. İşte bir kilit noktası daha! Kahve içmeyin diyenlere inanmayın. Günde 4 fincana kadar filtre edilmiş kahve içmeniz kilo veriminizi hızlandıracaktır. İçerdiği kafeol ve kafestol denilen maddeler sizin sağlıklı kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Öneri: Bu içecekleri öğünden en az 1 saat sonra içmeniz. Böylece besin değerleri de kaybolmaz.

Kilo vermenin pratik yollarından biri de yürüyüş...

Kilo verirken birçok kişinin yaptığı en büyük hata hızlı tempoda yürüyüşler yapmaktır. Zayıflamak isterken kilo veriminizin durmamasını ve daha ince görünmeyi istiyorsanız yavaş tempoda yürüyüşü tercih edin. Yavaş tempolu uzun yürüyüşle normal yaptığınız bir egzersize göre yüzde 70 oranında daha fazla yağ yakarsınız. Size önerim, yürüyüş bandında en az 4,0 en çok 5,2 düzeyde en az 70 dakika yürüyün. Haftada 4 kez yapacağınız fiziksel aktiviteyle basen, karın ve kalçada biriken yağlardan sağlıklı beslenme düzeninizin yardımıyla kolayca kurtulacaksınız.

Oksijeni iyi kullan ve daha çok kilo ver

Egzersiz yaparken daha fazla yağ kitlenizin yanmasını istiyorsanız mutlaka bol oksijen kullanımı sağlayacak bir teknik geliştirmelisiniz. Bunun en kolay yolu egzersiz süresince sadece burundan nefes alıp vermektir.

15 adeti geçmeyecek şekilde Antep fıstığı yiyin

Ara öğünlerde ne yediğiniz kilo vermenizde önem kazanır. Yapılacak 1 ara öğünde içerdiği bakır ve manganezle mükemmel kaynak olan Antep fıstığı bu kadar az yemeyle bile doyuma kolaylıkla ulaştıran nadir besinlerden.

Kilo kaybında etkin diğer bir önerim de tuzu azaltın!

Yapılan en önemli beslenme hatalarından biri de yemeklerde çok tuz kullanmak. Birçok kişi, sanılanın aksine tuz ihtiyaçlarının geldiğini düşünerek besinlere tuz ekler. Aslında besinlerle birlikte günlük tuz alımınızı karşılamış olursunuz. Unutmayın 1 gram tuz vücutta yaklaşık 200–250 ml. su tutar.

Öğlen sebze akşam yüksek proteinli yemeniz kilo vermenizi hızlandırır

Kilo verenlere baktığımızda genelde hem öğlen hem de akşam sebze yediklerini görürüz. Çoğunlukla da proteinden zengin iki öğün yiyerek başarıya ulaşmaya çalışırlar. Ama iki öğünde sebze yerseniz kısa bir süre sonra halsizlik, saç ve kaşlarda dökülme, dikkatte azalma görülürken kilo verme süreci 3–5 hafta sonra duraksamaya girer. Bunu yapmayın! İki öğünü proteinden zengin besin olan sadece et ve çeşitleri ile yerseniz kilo kaybınız sebzeye göre biraz daha fazla olacaktır. Öğleyin sebze, yoğurt, ekmek ve salata, akşamsa avuç içi kadar balık/ tavuk, ekmek yiyin.

Kahvaltıda her gün farklı yiyecek yemek kilo vemre hızını artırır

Yapılan çalışmalarda farklı besinleri yemek, hem tekdüzeliği kaldırır hem de sevilen tüm yiyeceklerin yenilmesine olanak sağlar. Ama değişik yiyecekleri bu iki duygu durumunun ötesinde farklı yararları olduğunu çalışmacılar kanıtlamıştır. Her zaman aynı besinleri tüketmek maalesef kilo verdirmez. Sadece bir öğünde bile yapacağınız bu çeşitlilik, kiloyu hızlı vermenizde kilit rol oynayacaktır.