Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:21 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:23 TSİ

AKP Karamürsel’de seçim heyecanı

AKP Karamürsel’de başlayan delege seçimleri kapsamında partililer bugün hem ilçe teşkilatına hem de mahallelerde oy kullandı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

AKP’de bugün (1 Aralık) başlayan delege seçimleri kapsamında 5 ilçede seçimler gerçekleştirildi. AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, 7.Olağan Büyük Kongre sürecinin ilk adımı olarak gerçekleşen delege seçimleri nedeniyle Karamürsel Teşkilatının sabah erken saatlerden itibaren sandığa koştuğunu belirtti. Saat 10.00’dan itibaren hem ilçelerde hem de mahallelerde sandıklarda oy kullanma işleminin başladığını belirten Demirel, “Teşkilatımız bu soğuk kış gününde sıcak evinde oturmak yerine kalkıp sandığa geliyor. Partisine, teşkilatına sahip çıkıyor. Bu coşku bizler için onur kaynağıdır. Teşkilatımızın bu güven ve desteğine sahip çıkmak için daha çok çalışacağız” dedi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da delege seçimleri kapsamında oyunu kullandı.

Bugün 16:21 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Davutoğlu, Etyen Mahçupyan'ı ekibine dahil etti mask
Davutoğlu, Etyen Mahçupyan'ı ekibine dahil etti
Aras: Kandıra, tarihinde görmemiş bir kongre görecek mask
Aras: Kandıra, tarihinde görmemiş bir kongre görecek
“Uzan’ın masumiyetine hep inandık” mask
“Uzan’ın masumiyetine hep inandık”
CHP'de kazan kaynıyor mask
CHP'de kazan kaynıyor
Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar mask
Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar
CHP Başiskele'de delege listeleri belli oldu mask
CHP Başiskele'de delege listeleri belli oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!

GALERİ

Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL