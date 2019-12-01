AKP Karamürsel’de seçim heyecanı

AKP’de bugün (1 Aralık) başlayan delege seçimleri kapsamında 5 ilçede seçimler gerçekleştirildi. AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, 7.Olağan Büyük Kongre sürecinin ilk adımı olarak gerçekleşen delege seçimleri nedeniyle Karamürsel Teşkilatının sabah erken saatlerden itibaren sandığa koştuğunu belirtti. Saat 10.00’dan itibaren hem ilçelerde hem de mahallelerde sandıklarda oy kullanma işleminin başladığını belirten Demirel, “Teşkilatımız bu soğuk kış gününde sıcak evinde oturmak yerine kalkıp sandığa geliyor. Partisine, teşkilatına sahip çıkıyor. Bu coşku bizler için onur kaynağıdır. Teşkilatımızın bu güven ve desteğine sahip çıkmak için daha çok çalışacağız” dedi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da delege seçimleri kapsamında oyunu kullandı.