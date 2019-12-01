YRP Kandıra'da başkan Levent Gödek

Yeniden Refah Partisi Kandıra İlçesi 1. Olağan Kongresi’ne Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın yanı sıra, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan,MKY Üyesi ve şarkıcı Davut Güloğlu, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Mollaismailoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur,MKYK Üyesi Erkan İlyas Helvacı , İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, Düzce İl Başkanı Nezir Merttürk, Yalova İl Başkanı Mustafa Berber, Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı, Bolu İl Başkanı Hayrettin Aytar, Yalova Erbakan Vakfı İl Başkanı İbrahim Yıldırım, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Parti üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN LEVENT GÖDEK

Kandıra’da yeni kurulan ilçe teşkilatının yönetiminin belirlendiği kongrede Divan Başkanlığı’nı Mustafa Can yaparken, divan üyeleri İbrahim Şenmemiş ve Erol Öz, Başkan Can’a eşlik etti. Tek listeyle 73 delegenin oylamasının yapıldığı kongrede tek aday olan Levent Gödek başkan seçildi.

GÖDEK: HALKIMIZIN YANINDAYIZ

Program açılış konuşmasını yapan başkanLevent Gödek; “Ülke genelinde teşkilatlanan partimizin Kandıra heyecanını Sayın Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın katılımıyla yaşamaktan onur duyduk. Parti olarak ülkemizde de ilimizde de mücadeleyi elden bırakmayarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ARAS:KANDIRA’NIN SORUNLARI BİZİMLE BİTECEK

Gödek’ten sonra konuşan İl Başkanı Mehmet Aras; “Yeniden Refah olarak ülke genelinde teşkilatlanmaya devam ediyoruz. Başkan seçilen kardeşimiz Levent Gödek inşallah bir dahaki seçimde de Belediye Başkanı olur. Partimizin ilçelerdeki çalışmaları da devam edecektir. Burası Kandıra 50 bin civarı nüfusu var, yüze yakın köyü var ama halen Kandıra’nın sorunları var., Kandıra’nın çok fazla eksiği var. Allah’ın izniyle başa geçince Kandıra’nın da Kocaeli’nin de sorunu kalmayacak” dedi.

“SARAYINI SATIP EYT’LİLERİ EMEKLİ EDERİZ”’

Sözlerinin devamında Aras; “Kocaeli emeklinin çalışanların bol olduğu bir yer. Bir kere EYT sorunu da var. Tayyip Bey diyor ki siyasi hayatıma da mal olsa EYT yasası çıkmayacak. Senin ne kadarlık siyasi hayatın kaldı ki? Sarayını , uçaklarını altındaki Mercedesleri satarız yine emekli oluruz. Çıkmış pazarda pazarlığı kendi yapıyor, 20 korumayla Cuma namazına gidiyor bir de EYT’den bahsediyor” şeklinde konuştu.

ERBAKAN:KOCAELİYİ DE ALACAĞIZ TÜRKİYE’Yİ DE

Coşkulu karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkan Fatih Erbakan; “ Burada çok güzel bir manzara var, uzak yakın demeden bize koşan tüm vatandaşlarımıza teşkilat adına teşekkür ediyorum. Biz size 21. asrın Erbakanları sözünü boşuna söylemedik, biz sizler için bu hak davanın erleri sözünü boşuna demedik. 17 Kasım Ankara’daki kongremizde vatandaşlarımız tarih yazdı. İnanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder. Ankara’da yazılan destan inancın, aşkın, azmin, şuurun, fedakârlığın göstergesiydi. Burada da büyük inanç ve azim görüyorum. Bu azimle Yeniden Refah’ın önüne hiç kimse geçemeyecektir. Biz bu şekilde Kocaeli’yi de tüm Türkiye’yi de alırız Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı. Yasemin KAYA

YÖNETİM KURULU

Başkan: Levent GÖDEK

ASİLLER:

Erol Öz

Sedat Yanık

Yusuf Tankaz

Okan Karaağaç

Egemen Erdoğan

Yasin Şatır

Mehmet Balcı

Sedat Elmacı

Asım Kemal Karagöz

Ercan Manbaki

Soner Yılmaz

YEDEKLER:

İbrahim Onkun

Adem Gürbüz

Ahmet Gündoğdu

Murat Güneş

Ersin Cebeci

Burak Özdemir

Soner Sıbıç

Tunay Gödek

Resul Ekrem Öz

Şenol Tankaz

Emin Kesikbaş