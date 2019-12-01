Metereoloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan verilere göre yağmur yarın ilimizi terk ediyor. Buna göre Kocaelililer yarın güneşli bir gün geçirecek. Ancak Salı gününden itibaren yağmurların yeniden ilimize döneceği ve vatandaşların sağanak yağışa karşı dikkatli olması gerektiği kaydedildi.
Bugün 17:12 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:17 TSİ
Yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın ilimizde havanın güneşli olacağı öğrenildi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz