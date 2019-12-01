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Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın ilimizde havanın güneşli olacağı öğrenildi
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Metereoloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan verilere göre yağmur yarın ilimizi terk ediyor. Buna göre Kocaelililer yarın güneşli bir gün geçirecek. Ancak Salı gününden itibaren yağmurların yeniden ilimize döneceği ve vatandaşların sağanak yağışa karşı dikkatli olması gerektiği kaydedildi. 

Bugün 17:12 TSİ - Gündem

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