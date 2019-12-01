Yarın hava nasıl olacak?

Metereoloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan verilere göre yağmur yarın ilimizi terk ediyor. Buna göre Kocaelililer yarın güneşli bir gün geçirecek. Ancak Salı gününden itibaren yağmurların yeniden ilimize döneceği ve vatandaşların sağanak yağışa karşı dikkatli olması gerektiği kaydedildi.