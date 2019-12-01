Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:59 TSİ- Siyaset G: Bugün 18:02 TSİ

İşte AKP’de 5 ilçenin delegesi

Bugün başlayan delege seçimlerinde saat 17.00 itibariyle sandıklar sayılmaya başlandı. Sandıkların sayılmasının ardından AKP’de 5 mahallenin delegesi belirlendi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AKP) ilçe mahalle delege seçimleri bugün (1Aralık) başladı. İzmit, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe’de yapılan mahalle delege seçimlerinin ardından her ilçede 400 delege belirlendi. Saat 10.00’da başlayan delege seçimleri 17.00’da sona ermesinin ardından oylar sayıldı. Seçimler 4 Aralık tarihinde Kandıra’da, 8 Aralık’ta ise Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Körfez’de yapılacak.

GÖLCÜK DELEGE LİSTESİ

AYVAZPINAR MAHALLESİ

Abdullah Ağla

DEĞİRMENDERE ATATÜRK

Fikret Şanlı

Adem Ertunç

Eyüp Çetin

Ömriye Çınar

Süleyman Mirik

Muhammet Karabulut

Nezih Kaya

Mehmet Bulut

Adnan Çatar

Sakibe Kuş

DEĞİRMENDERE CUMHURİYET

Turgut Özden

Mustafa Taşpınar

Cemal Ayhan

Kadir Tiryaki

İbrahim Ulufer

Özge Yakupoğlu

Havva Çeçen

Severcan Kara

DEĞİRMENDERE MERKEZ

İbrahim Bayram

Murat Eker

Hasan Üstüner

Mustafa Yalçın

Nurşen Alyemiş

Fatma Durdu

Recep Şahin Özalp

Emine Karagözoğlu

Abdullah Zorlu

DEĞİRMENDERE TOPÇULAR

İsmail Yavuz

Ergün Öncü

Kadir Özdemir

Aysel Akman

Emine Kalem

Metin Torunoğlu

M.Oğuz Çelebi

Keramettin Tetik

Eşref Bodur

Yasin Şahin

Ayhan Aygün

Ömer Yavuz

DEĞİRMENDERE YALI MAHALLESİ

Erol Güçlü

Sami Cansu

Emine İpek

Sakine Kılıç Akkaya

Fatma Doğan

Sedat Yücel

Ercan Şahin

Zekeriya Kumru

DEĞİRMENDERE YUKARI MAHALLESİ

Ali Balkış

Pınar Dağ

Şengül Yoldaş

Tuğba Ökten

Tayfun Çevik

Vedat Dal

DENİZEVLER MAHALLESİ

Vahit Çakar

Muhammet Demir

Hikmet Özduman

İsa Akpınar

DONANMA MAHALLESİ

Hasan Kocaman

Mehmet Yüksel

Mustafa Alkan

Ali Subaşı

Hüseyin Akın

Metin Doruklu

Semih Sofu

Bahriye Gökalp

Ali Kozma

İsmail Özdemir

İslam Şişman

Muharrem Başbay

İsak Oktay

Ünal Yazıcı

İrrahim Dursun

Adnan Karasu

Orhan Fatih Kaya

Hakan Can

Volkan Yılmaz

Hanife Sarı

Ali Tüfekçi

Batuhan Kocaman

Ayla Bakan

Sema Peken

DUMLUPINAR MAHALLESİ

Yüksel Uzuner

Mustafa Karadağ

Suzan Dilber

Recep Tayip Erdoğan

İsmail Sarı

İsmet Çık

Osman Nuri Kalyoncu

İbrahim Kılıç

Fikret Ormancı

Saime Yelken

Emine Demir

Ertuğrul Eren

Vural Keskin

DÜZAĞAÇ MAHALLESİ

Mustafa Akçair

Nihat Ekiz

Ali Kemal Öztürk

Burhan Özgüler

Davut İlgün

Celal  Mutlu

Sebahat Kahvecioğlu

Hasan Basri Akman

Kamil Kılıç

ESKİ FERHADİYE MAHALLESİ

Yaşar Ömer Kaya

FERHADİYE MAHALLESİ

Murat Kayabay

Murat Karagözoğlu

HALIDERE KÖRFEZ MAHALLESİ

Mehmet Başay

Adnan Gürsel

Mücella Çoban

Mehmet Demir

Ataman Akdeniz

HALIDERE YALI MAHALLESİ

İbrahim Altuntaş

Süleyman Çiftçi

Neriman Korkmaz

Yakup Gümüş

Arif Gümüş

Mensur Keskin

Nurten Güngör

HALIDERE YENİ MAHALLESİ

Ali Dinlenmiş

Bayram Mirik

HAMİDİYE MAHALLESİ

Yusuf Yüksel

Sevinç Ellibeş

Kadir Çelik

Burhan Değer

HASANEYN MAHALLESİ

Yaşar Yıldız

Osman Gencer

Rıfat Uzuner

HİSAREYN KARAKÖPRÜ MAHALLESİ

Öner Kaya

Kadem Gürdal

İlyas Yazıcı

Ümit Altun

Ahmet Baltürk

Ali Atalar

Ayten Kaplan

Hasan Yakut

Lütfü Şahin

Muhammet Ali Eren

Müfüt Büyükbaş

Ayşe Temel

HİSAREYN MERKEZ MAHALLESİ

Ufuk Rumelioğlu

Mustafa Bahar

Mehmet Cinemre

Yakup Köse

Naım Keskın

Sevil Rumelioğlu

Şenol Şimşek

Mustafa Kaşıkçı

İCADİYE MAHALLESİ

Şevket Özbek

Veysel Günister

İHSANİYE ÇİFTLİK MAHALLESİ

Kemal Kürkan

Yasin Özmen

Ziya Yıldız

Kemal Yavuz

Furkan Bayraktar

Davut Uzun

Rıdvan Kılıç

Ahmet Ayaz

Mustafa Çavdar

Adem Hür

Canan Şahin

Mehmet Uzun

Esat Zorlu

Hakan Şen

Havvanur Ece

Hasan Şahin

Şenol Aktaş

Recep Uysal

Sabit Gür

Ömer Burak Barış

Dilek Yılmaz

Dursun Batı

Mustafa Binici

Hasan Gel

Günay Erdem

Azam Barutçu

Halit Çolak

Özlem Çoban

Adnan Öztürk

Recep Başkut

Hasan Ömer Bayrak

Dilek Meran

Niyazi Kamış

Feyzullah Barış

İHSANİYE MERKEZ MAHALLESİ

Erdinç Bayramoğlu

Murat Kurt

Hilmiye Gövez

Seyfi Öztürk

Hasan Zer

Hasan Bat

Şevket Kaba

Esra Beyazıt

İlhan Zer

Birsen Köse

İPEKYOLU MAHALLESİ

YUSUF ÖZMEN

ALİ BAĞÇİÇEK

İBRAHİM KARADAĞ

NURETTTİN TOPRAKÇIER

HAYRİ AK

RAHİME GÜRDAL

REYHAN USTA

YUSUF ZİYA BAYLAN

SELÇUK IŞKIN

CEMAL GÖKÇE

ZAFER AYTAÇ

ÇİĞDEM KANYILMAZ

NURHAN ODABAŞ

İRŞADİYE MAHALLESİ

Recep Kurt

Hasan Kamış

KAVAKLI MAHALLESİ

Mustafa Aydın

Nazım Usta

Selahattin Yılmaz

Cavit Şimşek

İbrahim Özkul

Emre Yıldırım

Tahir Yüce

Nuri Akyol

Ramazan Kurt

Naci Demir

İ.Hakkı Güneyi

O.Nuri Topal

Eyüp Doğan

Yusuf Kara

Ebru Kavas Aktaş

İlyas Akçay

Necati Zorlu

M Tayyip Ateş

Çiğdem Özyılmaz

LÜTFİYE MAHALLESİ

Murat Poyraz

Fatih Kanat

MAMURİYE MAHALLESİ

Hüseyin Şenol

Hüseyin Şişman

MERKEZ MAHALLESİ

Suat Ay

Muammer Yakar

Fikret Sevinç

İhsan Yaman

Recep Yavuz

Kaya Başhan

Seher Şenol

Yılmaz Kor

Hüseyin Gürdal

Abdullah Dizman

Hasan Sahip İstif

Mevlüt Gül

Ali Öztopuz

Mehmet Malçok

Adem Ellibeş

MESRURİYE MAHALLESİ

Sezai Kara

Abdullah Salman

NİMETİYE MAHALLESİ

Şenol Akın

Adem Şimşek

NÜZHETİYE MAHALLESİ

Hüseyin Yiğit

Selami Yaman

ÖRCÜN MAHALLESİ

Yusuf Kutay

Cengiz Çelik

PANAYIR MAHALLESİ

İhsan Özer

Paşa Düzgün

PİYALEPAŞA MAHALLESİ

Şükrü Barış

Arif Dandan

Orhan  Albayrak

Beytullah Adıyaman

İlhan Kurt

Hasan Şimşek

Ahmet Balaban

Ali Özcan

Cengiz Külünk

İbrahim Uzuner

Osman Keskin

Sabahattin Çelebi

İsmail Acar

Muharrem Başbay

Semih Barış

Musa Şenol

Mustafa Gökalp

Harun Gencer

Celal Akın

Refiye Akarsu

İlknur Oktan

Emel Kasapoğlu

Hasan Civan

Yaşar Akdeniz

Nurettin Acar

Muhammet Turan

M.Emin Yıldız

Fazilet Kaplan

SARAYLI MAHALLESİ

Ramazan Kartal

Abdullaj Musaoğlu

Hızır Kıyar

SELİMİYE MAHALLESİ

Kemal Erdemir

Yeter Yener

SIRETİYE MAHALLESİ

Recep Yazıcı
İlhan Zengin
SOFULAR MAHALLESİ

Mehmet Remzi Turgut

ŞEHİTLER MAHALLESİ

Mustafa Denden

Ahmet Demir

Fatih Kahraman

Hadise Albayrak

Handan Kılıç

Hatice Aydın

Nurdoğan İnci

Önder Özçelebi

Servet  Taşlı

Şevki Bektaş

Şirvan Kantarcı

Yüksel Çelik

Esra Ece

Şaban Demir

Kadem Serindere

Hüseyin Özmen

Bünyamin Eren

Çetin Seymen

Ali İhsan Uzuner

Gürsel Dursun

Hüseyin Gencer

Recep Şinasi Yıldız

Tarık Karayel

Kemal Sarı

Derya Tuncel

Murat Türengül

Kamile Gölbaşı

Feriha Ellibeş

ŞEVKETİYE MAHALLESİ

Haluk Uzuner

Mehmet Terzi

ULAŞLIYALI MAHALLESİ

Hüseyin Gülbaş

Hüseyin Karaca

Tahir Elveren

ULAŞLIYAVUZ MAHALLESİ

Sacit Abiş

Berna Abiş

İbrahim Sağlam

Nalan Korkmaz

Münür Dörtyıldız

Abdullah Kosif

ÜMMİYE MAHALLESİ

Mehmet Uzuner

İsmail Uzuner

YAZLIK MERKEZ MAHALLESİ

Mehmet İkiz

Ömer Özdemir

Rıza Karaoğlan

Meryem İkiz

Baki Özdemir

YAZLIK YENİ MAHALLE

İlhan Genç

Ahmet Ersoy

Ferhat Albayrak

Şahsettin Sevil

Sabire Kahveci

Celal Usta

Yakup İkiz

Emine Kozma

Kazım Tetik

Nurettin Bir

YENİ MAHALLESİ

Hasan Ekiz

Yusuf Dursun

Hüseyin Yaman

Aziz Subaşı

Mehmet Şahin

Esin Tuzcukaya

Erkan Dursun

Ömer Duman

Mehmet Sarı

Ertan Kurt

Kadem Sivri

Murat Uzuner

Hasan Küçük

Nurten Özgören

Mustafa Çelik

Hasan Turan

Sedat Kul

Nazile Oğuz

Emine Özdemir

Nazmiye Ulukışla

YUNUS EMRE MAHALLESİ

Basri Kaya

Güngör Musaoğlu

Murteza Küpeli

Sebahat Atalar

Hüseyin Coşkun

Ömer Kibar

YÜZBAŞILAR MAHALLESİ

Orhan Serdaroğlu

Emine Akbaş

Arzu Burnaz

Emine Öksüzoğlu

Ali İhsan Kılıç

Kemal Kurt

Mehmet Olhan

Nazım Uzuner

İZMİT DELEGE LİSTESİ

28 HAZİRAN MH.    ŞENOL GÜNDÜZ

28 HAZİRAN MH.    FİKRET HOCAOĞLU

28 HAZİRAN MH.    GÜLZADE AKBULUT

28 HAZİRAN MH.    EMRE OKUR

28 HAZİRAN MH.    MURAT YILMAZ

28 HAZİRAN MH.    RIFAT AKBAŞ

28 HAZİRAN MH.    KADİR CANSEVER

28 HAZİRAN MH.    ERDOĞAN ÇAKIR

28 HAZİRAN MH.    HAKİM DEŞAT

28 HAZİRAN MH.    NAZMİ NART

AKARCA MH.          KAZIM ÇATAK

AKARCA MH.          AYFER UĞUR

AKÇAKOCA MH.    SEYİT ALİ YEŞİL

AKÇAKOCA MH.    MEHMET KIR

AKÇAKOCA MH.    FETHİ ERKAL

AKMEŞE ATATÜRK MH.  HÜSEYİN ALYÜZ

AKMEŞE ATATÜRK MH.  SABRİ YILDIZ

AKMEŞE CUMHURİYET MH.      ECENUR SEVİLEN

AKMEŞE CUMHURİYET MH.      HÜSEYİN KALKAN

AKPINAR MH.         NAZIM HACIFETTAHOĞLU

AKPINAR MH.         KENAN OBUZ

AKPINAR MH.         ADEM İNCİ

AKPINAR MH.         TÜRKAN BAYRAM

AKPINAR MH.         ERHAN AYAN

ALİKAHYA ATATÜRK MH.         HAYRETTİN ARICAN

ALİKAHYA ATATÜRK MH.         YUSUF BURGUL

ALİKAHYA ATATÜRK MH.         YUNUS ARICAN

ALİKAHYA ATATÜRK MH.         HAMDİ PARLAK

ALİKAHYA ATATÜRK MH.         İSMAİL PARLAK

ALİKAHYA ATATÜRK MH.         NEVZAT DOĞAN

ALİKAHYA ATATÜRK MH.         HAVZULLAH YAYDEMİR

ALİKAHYA CUMHURİYET MH.  İSMAİL ÖZDEMİR

ALİKAHYA CUMHURİYET MH.  ERSİN ALPARSLAN

ALİKAHYA CUMHURİYET MH.  ESAT GEBEŞ

ALİKAHYA CUMHURİYET MH.  GÜVEN ÖZGÜN

ALİKAHYA FATİH MH.     ABDÜLKADİR PERİ

ALİKAHYA FATİH MH.     İBRAHİM KILIÇ

ALİKAHYA FATİH MH.     İSMAİL KELEŞ

ALİKAHYA FATİH MH.     SABRİ GÖKBUDAK

ALİKAHYA FATİH MH.     AVNİ HAZNEDAR

ALİKAHYA FATİH MH.     NACİYE AYDIN

ALİKAHYA FATİH MH.     HASAN ARICAN

ALİKAHYA MERKEZ MH.            ŞÜKRÜ ÖZSOY

ALİKAHYA MERKEZ MH.            ALİ ERDEM

ALİKAHYA MERKEZ MH.            AYHAN GÖKMEN

ALİKAHYA MERKEZ MH.            NURİYE ŞAHİN

ALİKAHYA MERKEZ MH.            SERKAN MARUL

AMBARCI MH.        RECEP KOCATÜRK

ARIZLI          VAHDET GÖKTÜRK

ARIZLI          ERKAN SALTAN

ARPALIKİHSANİYE MH.  ORHAN SÜREN

AYAZMA MH           ORHAN MADENCİ

AYAZMA MH           MEHMET ÇETİN

AYAZMA MH           HÜSEYİN AYGENÇ

AYAZMA MH           HALİS KESKİN

AYAZMA MH           ABDULKADİR KARAÇİZMELİ

BAĞLICA MH.         TURGAY YILMAN

BALÖREN MH.        ALİ AŞIK

BAYRAKTAR MH.  MUHARREM FİDAN

BEKİRDERE MH.    ADEM ALAN

BEKİRDERE MH.    BİLAL GÖK

BEKİRDERE MH.    YAŞAR ÖZDEMİR

BEKİRDERE MH.    MEHMET SÖZER

BEKİRDERE MH.    ERCAN SEVİNEN

BEKİRDERE MH.    SALİH ÇAKIR

BEKİRDERE MH.    İRFAN BUDAK

BEKİRDERE MH.    ŞABAN BAŞHAN

BEKİRDERE MH.    ADNAN BİRİN

BEKİRDERE MH.    HÜLYA SARI

BEKİRDERE MH.    İSMAİL YILDIRIM

BEKİRDERE MH.    ALİ RIZA SEVİM

BİBEROĞLU MH.    NECDET KOCAMAN

BÖĞÜRGEN MH.     MEHMET AKTAŞ

BULDUK MH.           BURHAN DURAN

CEDİT MH.   VEDAT YOLDAŞ

CEDİT MH.   ŞENOL ALTIN

CEDİT MH.   İSMAİL ARAÇ

CEDİT MH.   FATMA TOPAL

CEDİT MH.   YAKUP ÖZTÜRK

CEDİT MH.   REMZİ GÜNEŞ

CEDİT MH.   HASAN ÇINAR

CUMHURİYET MH.            AHMET GÖKTÜRK

CUMHURİYET MH.            NECDET EKSEN

CUMHURİYET MH.            RESUL HIZIR

CUMHURİYET MH.            HASİBE HEPDURLUK

ÇAĞIRGAN MH.      HASAN EFE

ÇAVUŞOĞLU MH.   MEHMET ŞAHİN

ÇAYIRKÖY  MEHMET ALAGÖZ

ÇAYIRKÖY  GÖKHAN GÜNEŞ

ÇAYIRKÖY  TURGAY AKBABA

ÇUBUKLUBALA MH.         MUSTAFA SEYMEN

ÇUBUKLUOSMANİYE MH.           BEKİR KESKİN

ÇUBUKLUOSMANİYE MH.           CEMAL UZUN

ÇUKURBAĞ MH.     İSMAİL AYNACI

ÇUKURBAĞ MH.     SELAMİ ŞÜKÜR

ÇUKURBAĞ MH.     HASAN PANCAR

ÇUKURBAĞ MH.     AYŞE MEHTAP UZUN KARSLI

DAĞKÖY MH.          NECMETTİN YİŞ

DOĞAN MH. AHMET ÇELİK

DOĞAN MH. AYHAN GÖMEÇ

DOĞAN MH. HÜSEYİN DAĞLIOĞLU

DOĞAN MH. YAŞAR GÜR

DOĞAN MH. ALİBEY AKYILDIZ

DURHASAN MH.     ERKAN KARDAŞ

DURHASAN MH.     FERİDUN DAMAR

DÜĞMECİLER         NURİ EMİR

EMİRHAN MH.        TURAN ASLAN

EMİRHAN MH.        İBRAHİM YILMAZ

ERENLER MH.         TURGAY AYDINER

ERENLER MH.         LEVENT TERZİ

ERENLER MH.         İBRAHİM ALP

ERENLER MH.         FAHRETTİN TEMEL

ERENLER MH.         FERİT ER

ERENLER MH.         SAVAŞ AKPOLAT

ERENLER MH.         HASAN KIRLI

ERENLER MH.         MEHMET YALÇINKAYA

ERENLER MH.         AYDIN ÇETİN

ERENLER MH.         ALİ SAKA

ERENLER MH.         HİCRAN UZUN

ERENLER MH.         PINAR ATABAY

ERENLER MH.         NECDET ÇINAR

ERENLER MH.         ALİ ÇİTLİ

ERENLER MH.         BİLAL ERDUL

ESELER         SADIK SAVURTAŞ

FATİH MH.   HASAN DÜLGER

FATİH MH.   RECEP YILDIZ

FATİH MH.   TAHİR ŞANLI

FATİH MH.   RANA KARABULUT

FETHİYE MH.          MURAT GÜMÜŞ

FEVZİ ÇAKMAK MH.        YAŞAR BİRGÜL

FEVZİ ÇAKMAK MH.        SAADET ERGÜN

FEVZİ ÇAKMAK MH.        ADNAN DURAN

GEDİKLİ MH.          RAGIP DURGUN

GEDİKLİ MH.          ALİ TOGAY

GÖKÇEÖREN          M.ALİ KAYA

GÖKÇEÖREN          TURGAY KARA

GÜLBAHÇE KADRİYE MH.          ERSİN YILMAZ

GÜLTEPE MH.         MESUT ÇELİK

GÜLTEPE MH.         TANER SİNAN ÇAKIRER

GÜLTEPE MH.         MUHARREM KÖROĞLU

GÜLTEPE MH.         SEBAHAT ÖZCAN

GÜLTEPE MH.         ERDİNÇ ALTAŞ

GÜNDOĞDU MH.    ERKAN ÖZÖN

GÜNDOĞDU MH.    MUHARREM TUTUŞ

GÜNDOĞDU MH.    MUHAMMED SEYDAOĞLU

GÜNDOĞDU MH.    BELKİYE TAN

GÜNDOĞDU MH.    AHMET ULUSOY

GÜVERCİNLİK MH.           SEDAT ÖZTÜRK

HACIHASAN MH.    ZEYNEP PINAR

HACIHASAN MH.    ORHAN ATABAY

HACIHIZIR MH.      NEVİN SERRA DEMİRKOL

HACIHIZIR MH.      LOKMAN HEKİM YILMAZ

HACIHIZIR MH.      HALİL VEHBİ YENİCE

HACIHIZIR MH.      ONUR OKUTAN

HACIHIZIR MH.      OSMAN NURİ ERTURAN

HAKKANİYE MH.   NİHAT SARI

HASANCIKLAR MH.          LÜTFÜ HAYATİ YAVUZ

HATİPKÖY MH.      MEHMET ALİ PEKİN

HATİPKÖY MH.      İSMAİL GÜN

KABAOĞLU MH.     İLYAS GÜNEŞ

KABAOĞLU MH.     FATİH ÖZCAN

KABAOĞLU MH.     ŞUAYİP MAZAK

KADIKÖY MH.        YUSUF YILDIZ

KADIKÖY MH.        FATİH RAMAZANOĞLU

KADIKÖY MH.        AYDIN BAHAR

KADIKÖY MH.        KASIM SARAÇ

KADIKÖY MH.        MURAT BAŞTÜRK

KADIKÖY MH.        SEFER YAZICI

KADIKÖY MH.        MUSA ÖZCAN

KADIKÖY MH.        ZEYNEP KIZILKAYA

KADIKÖY MH.        MUSTAFA SOYDABAŞ

KADIKÖY MH.        HASAN DEMİR

KADIKÖY MH.        NEHAT GÜRDAL

KADIKÖY MH.        ALİ BİLGİLİ

KARAABDÜLBAKİ MH.    OSMAN ATASOY

KARAABDÜLBAKİ MH.    MUSTAFA HİLMİ YAKUT

KARABAŞ MH.        ALİ GÜNEY

KARABAŞ MH.        ALİ GALİP GÖKTÜRK

KARABAŞ MH.        GÜZİN TAŞTEKİN

KARABAŞ MH.        BÜLENT DOĞAN

KARABAŞ MH.        BETÜL YAZICI

KARABAŞ MH.        NECLA TİMUR

KARADENİZLİLER MH.    MEHMET GÜÇLÜ

KARADENİZLİLER MH.    CENGİZ BÜLBÜL

KARADENİZLİLER MH.    EROL DONK

KAYNARCA MH.     KADİR ÇORMAN

KEMALPAŞA MH.   ÇİĞDEM AKBAŞ

KISALAR MH.          NEVZAT OKUMUŞ

KOCATEPE MH.      ZÜLKÜF VAROL

KOCATEPE MH.      BİLAL KANCA

KOCATEPE MH.      HÜSEYİN KAHRAMAN

KOCATEPE MH.      AHMET CAN

KOCATEPE MH.      ALİ KILINÇ

KOZLUCA MH.        ŞABAN KAYA

KOZLUK MH.          ERGİN AKBULUT

KOZLUK MH.          EMRE KEKLİK

KOZLUK MH.          İSMAİL USLU

KOZLUK MH.          GÖKHAN VAROL

KOZLUK MH.          NAİME CEYLAN

KOZLUK MH.          YAVUZ ZENGİN

KÖRFEZ MH.           ZEKERİYA ÖZBAY

KÖRFEZ MH.           KÖKSAL GÜMÜŞ

KÖRFEZ MH.           RIDVAN DEMİR

KÖRFEZ MH.           EYÜP YILMAZ

KÖRFEZ MH.           MEHMET ÇALIK

KULFALLI MH.       KADİR ÜSTÜN

KULFALLI MH.       ABDULSAMET KARABAY

KULMAHMUT MH. FİKRET UĞURLU

KURTDERE MH.     MUSTAFA ERSOY

KURTDERE MH.     AHMET ÇETİN

KURUÇEŞME FATİH MH. HAYRETTİN ÜNLÜ

KURUÇEŞME FATİH MH. İBRAHİM YAVUZ

KURUÇEŞME FATİH MH. AYNUR KÖKSAL DEDEOĞLU

KURUÇEŞME FATİH MH. SUAT COŞKUN

KURUÇEŞME FATİH MH. SÜLEYMAN ÖZGENÇ

KURUÇEŞME FATİH MH. ALİ KAHRAMAN

M.ALİPAŞA MH.      ERSİN ÖZKANLI

M.ALİPAŞA MH.      EROL ÇALIŞKAN

M.ALİPAŞA MH.      SELİM SEVİM

M.ALİPAŞA MH.      CEMİL KANPARA

M.ALİPAŞA MH.      ŞABAN OSKAN

M.ALİPAŞA MH.      MURAT ERGELEN

M.ALİPAŞA MH.      HATİCE BALKAN

M.ALİPAŞA MH.      UĞUR ŞENGEL

M.ALİPAŞA MH.      SONER ŞÜKÜR

M.ALİPAŞA MH.      İBRAHİM ACAR

M.ALİPAŞA MH.      ALİ YILMAZ

M.ALİPAŞA MH.      SELAHATTİN ŞENGÖZ

M.ALİPAŞA MH.      AYLA HOYLAN

M.ALİPAŞA MH.      GÜLCAN KOCABIYIK

MALTA MH. MUSTAFA YILDIZ

MALTA MH. NEZAHAT KAÇAR

MALTA MH. HÜSEYİN HÜSNÜ TOSUN

MALTA MH. FİKRET KARA

MALTA MH. NEBAHAT CAMKIRAN

MALTA MH. UĞUR KARAMAK

MECİDİYE MH.       İDRİS DERİN

NEBİHOCA MH.      BEYTULLAH TEKERLİ

ORHAN MH. HALİT GEDİK

ORHAN MH. HASAN AYAZ

ORHAN MH. ERKAN BAKIROĞLU

ORHAN MH. SALİM ACARSOY

ORHANİYE MH.      NURETTİN AKÇAY

ORTABURUN MH.  YÜKSEL ÖZCAN

ÖMERAĞA MH.       FAHRİ KOZ

ÖMERAĞA MH.       HÜSEYİN YUSUF

SANAYİ MH. MAZHARETTİN YILDIZ

SANAYİ MH. MURAT ARSLAN

SANAYİ MH. CABİR ÇALIK

SANAYİ MH. İSMAİL MOĞULTAY

SAPAKPINAR MH.  BEHÇET YILMAZ

SARIŞEYH MH.        ŞENER İNCE

SEKBANLI MH.       SALİM SAPMAZ

SEPETÇİ MH.           MEHMET ÇETİN

SEPETÇİ MH.           MESUT KOÇAR

SERDAR MH.           ADEM COŞKUN

SERDAR MH.           AYHAN ŞEN

SERDAR MH.           ERKAN AKSOY

SERDAR MH.           AHMET ESİN

SERDAR MH.           YASİN AKIN

SERDAR MH.           GÖKHAN AYYILDIZ

SERDAR MH.           GÖKHAN DAL

SERDAR MH.           ZEYNEL TUĞRAL

SERDAR MH.           TİMUR GÖGERCİN

SERDAR MH.           OSMAN AKKUŞ

SERDAR MH.           SEYDE AKÇAM

SERDAR MH.           BÜLENT DURMUŞ

SULTANİYE MH.     SERDAR AKARSU

SÜLEYMANİYE MH.          NAZMİ ÖZDEMİR

SÜVERLER MH.      NECMETTİN ATLI

ŞAHİNLER MH.       İLHAN DEMİR

ŞİRİNTEPE MH.       AYSEL DEMİRTAŞ

ŞİRİNTEPE MH.       UĞUR ÇELİK

ŞİRİNTEPE MH.       AYKUT SUNAR

ŞİRİNTEPE MH.       ZEKİYE ÜNLÜ

ŞİRİNTEPE MH.       METİN ALEMDAR

ŞİRİNTEPE MH.       HÜLYA KIR

TAVŞANTEPE MH.  ERKAN KAN

TAVŞANTEPE MH.  MESUT KURCAN

TAVŞANTEPE MH.  NAZMİ AÇIKGÖZ

TAVŞANTEPE MH.  YAŞAR ERTOSUN

TAVŞANTEPE MH.  TÜLAY GÜNDOĞDU

TAVŞANTEPE MH.  SEZGİN TÜRK

TAVŞANTEPE MH.  ATİLLA SEVİLMİŞ

TAVŞANTEPE MH.  ENGİN TÜMER

TAVŞANTEPE MH.  YUSUF ÇETKİN

TAVŞANTEPE MH.  NESİBE TUNA

TAVŞANTEPE MH.  ENGİN UZTÜRK

TAVŞANTEPE MH.  ŞEVKET AKDOĞAN

TAVŞANTEPE MH.  YUNUS KIRTAY

TEPECİK MH.          ZEHRA YILDIRIM

TEPECİK MH.          ÇAĞLAYAN DUMAN

TEPEKÖY MH.        BURHAN TÜRK

TEPEKÖY MH.        ERGÜN KARAGÖZ

TEPEKÖY MH.        YUNUS KAYA

TEPEKÖY MH.        ALİ KORKMAZ

TEPEKÖY MH.        MEHMET AK

TEPEKÖY MH.        CANAN SOYLU

TEPEKÖY MH.        SEFA YILMAZ

TEPEKÖY MH.        HÜSEYİN ÖZ

TEPEKÖY MH.        RIZA ÖTKÜR

TEPEKÖY MH.        ERDOĞAN ŞENTÜRK

TEPEKÖY MH.        VEYSEL TOGAY

TEPEKÖY MH.        AYHAN KAHRAMAN

TERZİBAYIRI          YILMAZ DERİN

TERZİBAYIRI          SONER DEMİR

TERZİBAYIRI          GÜLZADE ÜLGEN

TOPÇULAR MH.      ABDULLAH BÜLBÜL

TOPÇULAR MH.      ŞEYHMUS AKYÜZ

TOPÇULAR MH.      MEHMET İPŞİROĞLU

TOPÇULAR MH.      NURİ GÜNEY

TOPÇULAR MH.      İRFAN DOĞDU

TOPÇULAR MH.      AHMET BERBEROĞLU

TOPÇULAR MH.      HACI MUSTAFA ACAR

TURGUT MH.           ÖNDER KARAKAŞ

TURGUT MH.           ŞÜKRÜ DELİKKAYA

TURGUT MH.           SİNAN ÜNER

TURGUT MH.           TAHİR AKTAŞ

TURGUT MH.           NURULLAH ÇİTLİ

TURGUT MH.           AYŞE SARIKAYA

TURGUT MH.           KEREM AKŞAN

TURGUT MH.           MUSTAFA ACAR

TÜYSÜZLER MH.    ENGİN UÇAR

TÜYSÜZLER MH.    FERİT BALKİ

TÜYSÜZLER MH.    SEZGİN DAŞKAYA

VELİAHMET MH.   CEYHUN YALÇIN

VELİAHMET MH.   AYTEKİN YAKŞİ

VELİAHMET MH.   NİHAT ERİM

VELİAHMET MH.   MEHMET BERRA AKYOL

YAHYA KAPTAN MH.        YUSUF TAŞER

YAHYA KAPTAN MH.        HALİL ATAY

YAHYA KAPTAN MH.        AVNİ ZER

YAHYA KAPTAN MH.        AYKUT ÇAĞLAYAN

YAHYA KAPTAN MH.        HİLAL UZUNER

YAHYA KAPTAN MH.        EMİNE OKANALP

YAHYA KAPTAN MH.        İPAR KATRE

YAHYA KAPTAN MH.        AZİZE SİBEL GÖNÜL

YASSIBAĞ MH.        EROL YILMAZ

YASSIBAĞ MH.        SEDAT ASLAN

YENİ MH.      ERHAN BEDİR

YENİ MH.      YALÇIN GÜLDİKEN

YENİ MH.      ÖZCAN ALTUNTAŞ

YENİ MH.      ERDOĞAN MEMİŞ

YENİ MH.      MEHMET SEZGİN AKMAN

YENİ MH.      YUNUS ELVEREN

YENİ MH.      HÜSEYİN HOŞGÖL

YENİ MH.      MEHMET ZEKİ AÇAR

YENİ MH.      AYHAN DURSUN

YENİ MH.      HÜLYA GÜLSÜM

YENİCE MH.            ERCAN SARI

YENİDOĞAN MH.   ERTUĞRUL YAVUZ

YENİDOĞAN MH.   AYHAN ARSLANTAŞ

YENİDOĞAN MH.   BEHLÜL ATMACA

YENİDOĞAN MH.   İSMAİL ŞEKER

YENİDOĞAN MH.   MEHMET KOCAMAN

YENİDOĞAN MH.   ALİ İHSAN VARDOĞAN

YENİDOĞAN MH.   GÜLTEKİN ÖZIŞIK

YENİŞEHİR MH.      İBRAHİM ÖKTEM

YENİŞEHİR MH.      SAMİ ATAMAN

YENİŞEHİR MH.      MUZAFFER KURT

YENİŞEHİR MH.      AYHAN ARSLANBOĞA

YENİŞEHİR MH.      MAHMUT ÖZTÜRK

YENİŞEHİR MH.      HAMDİ GÜNİSTER

YENİŞEHİR MH.      MUSTAFA ARPAGUŞ

YENİŞEHİR MH.      KEZBAN TİMURLENK

YENİŞEHİR MH.      ÖZCAN ÖZDEMİR

YENİŞEHİR MH.      VEYSEL YİĞİT

YENİŞEHİR MH.      SEÇKİN KARAKOYUN

YENİŞEHİR MH.      MELİH ARSLANTAŞ

YENİŞEHİR MH.      MUHAMMET TANDOĞAN

YENİŞEHİR MH.      MURAT YİBER

YENİŞEHİR MH.      SELİM ORDU

YENİŞEHİR MH.      ABDULLAH SABURLU

YENİŞEHİR MH.      NURULLAH YILMAZ

YENİŞEHİR MH.      BURAK UZUNER

YENİŞEHİR MH.      GÜLŞAH PEHLİVAN

YENİŞEHİR MH.      ALİ ŞİŞMAN

YENİŞEHİR MH.      ABDULLAH KÖKTÜRK

YENİŞEHİR MH.      İSMAİL GÜNDAŞ

YENİŞEHİR MH.      FERHAT YILDIZ

YENİŞEHİR MH.      MEHMETEMİN DUMAN

YENİŞEHİR MH.      YAŞAR KESKİN

YEŞİLOVA MH.       ERCAN VURAL

YEŞİLOVA MH.       ENGİN GEDİKLİ

YEŞİLOVA MH.       YUNUS KURTOĞLU

YEŞİLOVA MH.       NİYAZİ CEYLAN

YEŞİLOVA MH.       SİNAN ŞAHİN

YEŞİLOVA MH.       SELAHATTİN KURAL

YEŞİLOVA MH.       CEMİL İNCEHASAN

YEŞİLOVA MH.       ALİ ALTINTAŞ

YEŞİLOVA MH.       CEVAT AKTAŞ

YEŞİLOVA MH.       MEHMET AKDENİZ

YEŞİLOVA MH.       RAFET YÜCEL

YEŞİLOVA MH.       CEMİL KARACA

YEŞİLOVA MH.       TUNAHAN İNCEHASAN

ZABITAN MH.          HÜSEYİN DUYMUŞ

ZABITAN MH.          KIYMET ÇINAR

ZABITAN MH.          HÜSEYİN POLATTİMUR

ZABITAN MH.          CEM YENER

ZEYTİNBURNU MH.           CENGİZ DEMİR

BAŞİSKELE DELEGE LİSTESİ

AKSIĞIN MH.          OSMAN ÖZKAR

AKSIĞIN MH.          ESMA CEYLAN

AKSIĞIN MH.          AHMET DEMİRKOL

ALTINKENT MAH. AHMET KIR

ALTINKENT MAH. ZEKERİYA ÖZKURT

ALTINKENT MAH. LÜTFİ ÖZCAN

ALTINKENT MAH. SAİM DİNÇER

ALTINKENT MAH. METİN ACAR

ALTINKENT MAH. YUNUS EMRE KIVANÇ

ALTINKENT MAH. BAHADIR USTA

ALTINKENT MAH. FİLİZ KAZAN YALÇIN

ALTINKENT MAH. NÜRSEL AĞAÇ

ALTINKENT MAH. NAZLI KUTGÜN

ATAKENT MH.        RECEP AKSU

ATAKENT MH.        HACER ÇAKIR

ATAKENT MH.        METİN VAROL

ATAKENT MH.        SANLI FİDAN

ATAKENT MH.        EMİNE COP

ATAKENT MH.        NİHAT YAZAR

ATAKENT MH.        TAHSİN ÇAMLI

ATAKENT MH.        SEZAYİ EROL

ATAKENT MH.        ONUR SARI

ATAKENT MH.        AHMET VARER

ATAKENT MH.        TURGUT BAYOĞLU

ATAKENT MH.        ÖZKAN ÖZALP

AYDINKENT MAH  ALİ ÇEVİK

AYDINKENT MAH  AHMET KADRİ KORAY BAYRAM

AYDINKENT MAH  ÖMER BAYRAM

AYDINKENT MAH  İSMAİL AKIN

AYDINKENT MAH  HÜSAMETTİN FIRAT

AYDINKENT MAH  NURULLAH ÖZCAN

AYDINKENT MAH  HAYRETTİN FIRAT

AYDINKENT MAH  NAZAN AKBAŞ

AYDINKENT MAH  HACER ÖZTÜRK

BARBAROS MAH.   TAHSİN HOYLAN

BARBAROS MAH.   HİKMET TUNÇAY

BARBAROS MAH.   ERKAN KUTLUER

BARBAROS MAH.   CEYHAN ÇAĞLAYAN

BARBAROS MAH.   EMİNE YILMAZ

BARBAROS MAH.   İLKNUR ÇAKIR

BARBAROS MAH.   PINAR YOLCU

BARBAROS MAH.   ESER SEKMEN

BARBAROS MAH.   İSHAK BOZKUŞ

BARBAROS MAH.   REYHAN HOYLAN

BARBAROS MAH.   VOLKAN İRİÇ

BARBAROS MAH.   FERİDE AY

BARBAROS MAH.   YALÇIN YILMAZ

BARBAROS MAH.   SALİH ÇALIK

BARBAROS MAH.   AHMET BİRİNCİ

BARBAROS MAH.   NURETTİN YILMAZ

BARBAROS MAH.   SAFFET ÖZKARAASLAN

BARBAROS MAH.   HALİL İBRAHİM  İBAR

BARBAROS MAH.   HÜSEYİN TUFAN

BARBAROS MAH.   SERVET DEMİR

BARBAROS MAH.   SAYİT BÜYÜKAYDIN

BARBAROS MAH.   İLYAS KORKMAZ

BARBAROS MAH.   YILMAZ ŞAHİN

BARBAROS MAH.   NİZAMETTİN YILMAZ

BARBAROS MAH.   NİHAT KÖSEOĞLU

BARBAROS MAH.   RECEP ÇALIK

BARBAROS MAH.   AHMET AKTURAN

BARBAROS MAH.   SERKAN ÖZKARAASLAN

BARBAROS MAH.   İBRAHİM ACAR

BARBAROS MAH.   TURGUT YILMAZ

BARBAROS MAH.   FATİH AKÇAY

BARBAROS MAH.   YÜKSEL CİVELEK

BARBAROS MAH.   BEŞİR GÜR

BARBAROS MAH.   İBRAHİM SEKMEN

BARBAROS MAH.   YAŞAR KARA

BARBAROS MAH.   VEDAT TUNÇAY

BARBAROS MAH.   HAKAN SEKMEN

BARBAROS MAH.   TAMER ÖZKARAASLAN

BARBAROS MAH.   NAZIM YALINKILIÇ

CAMİDÜZÜ MH.      RECEP KÖSEOĞLU

CAMİDÜZÜ MH.      MUSTAFA ERKAN

CAMİDÜZÜ MH.      RECEP BIYIK

DAMLAR MH.          MUSTAFA SERİM

DAMLAR MH.          AHMET BÜYÜK

DAMLAR MH.          FATMA SERİM

DAMLAR MH.          RÜSTEM METEER

DAMLAR MH.          ŞEVKİ SERİM

DAMLAR MH.          MUSTAFA KANSU

DAMLAR MH.          SEMA ARAT

DAMLAR MH.          UĞUR METEER

DOĞANTEPE MAH.            İHSAN TOPAL

DOĞANTEPE MAH.            MİTHAT ÖZTÜRK

DOĞANTEPE MAH.            TACETTİN FIRAT

DOĞANTEPE MAH.            REMEZAN KÜÇÜKKESKİN

DOĞANTEPE MAH.            BEYTULLAH ÖZTÜRK

DOĞANTEPE MAH.            İLKNUR BOSTAN

DOĞANTEPE MAH.            GÖNÜL TANRIVERDİ

DOĞANTEPE MAH.            FATİH ÖZTÜRK

DOĞANTEPE MAH.            RAMAZAN ÖRÇEN

DOĞANTEPE MAH.            RECEP KUZU

DOĞANTEPE MAH.            SEMİH GÜNEŞ

DÖNGEL MERKEZ MAH.  ŞENOL ÇALIK

DÖNGEL MERKEZ MAH.  ALİ DEĞİRMENCİ

DÖNGEL MERKEZ MAH.  İSMAİL AKSAL

DÖNGEL MERKEZ MAH.  ADEM İLHAN

DÖNGEL MERKEZ MAH.  YUSUF TUNCER

DÖNGEL MERKEZ MAH.  ERDAL SERİN

DÖNGEL MERKEZ MAH.  ZAFER AYHAN

DÖNGEL MERKEZ MAH.  EMİNE VATAN

DÖNGEL MERKEZ MAH.  SERKAN GÜNEY

FATİH MAH BÜLENT KARAASLAN

FATİH MAH KEMAL ERDEM

FATİH MAH AHMET EMİN ÖZKAR

FATİH MAH ELİF BAŞYİĞİT

FATİH MAH MEHMET ERENOĞLU

FATİH MAH HİKMET KARAASLAN

FATİH MAH CEVDET DİNÇAY

FATİH MAH AHMET BAYRAK

FATİH MAH SEYFETTİN KARAASLAN

FATİH MAH MEHMET GÜNDAĞ

FATİH MAH ADEM BOSTAN

FATİH MAH YASİN KAYHAN

FATİH MAH HASAN BOSTAN

FATİH MAH YILMAZ BEREKET

FATİH MAH ABDÜLKADİR KARAOSMANOĞLU

FATİH MAH SEVGİ ERDEM

FATİH MAH AHMET BAYRAKTUTAR

FATİH MAH YUSUF ADIYAMAN

FATİH MAH NAZIM AŞKIN

FATİH MAH HASAN KARAOSMANOĞLU

FATİH MAH VEYSEL BOYUNEĞMEZ

FATİH MAH MURAT ÖZKARAASLAN

FATİH MAH MAKBÜLE ÖZKARAASLAN

FATİH MAH TEFİK TOPÇU

FATİH MAH SEVCAN KUTLUAYDEMİR

FATİH MAH MUSTAFA BAYRAK

FATİH MAH AZİZ DOĞANCIOĞLU

FATİH MAH MÜMİN KARATAŞ

FATİH MAH HALİS DOĞRU

HAVUZLUBAHÇE MH.      ALİ KAMİL ABİŞ

HAVUZLUBAHÇE MH.      TALAT TÜRKOĞLU

HAVUZLUBAHÇE MH.      MURAT ÇAVUŞOĞLU

HAVUZLUBAHÇE MH.      EMİN KARABALKAN

HAVUZLUBAHÇE MH.      ALİ OĞLAKÇI

KARADENİZLİLER MH.    HASAN ALAN

KARADENİZLİLER MH.    SAMİ UÇAR

KARADENİZLİLER MH.    SEFA AKKOL

KARADENİZLİLER MH.    ATİLLA ÇAP

KARADENİZLİLER MH.    ADİLAY FURUNCU

KARADENİZLİLER MH.    MEHMET ALAN

KARADENİZLİLER MH.    HARUN ŞENER

KARADENİZLİLER MH.    SEMİH ALAN

KARADENİZLİLER MH.    HAVVA UÇAR

KARADENİZLİLER MH.    TAHİR ÇAP

KARADENİZLİLER MH.    MUSTAFA ŞAHİNTÜRK

KARADENİZLİLER MH.    OSMAN ÇAĞMAN

KARADENİZLİLER MH.    ŞAMETTİN ALINLI

KARADENİZLİLER MH.    MURAT ERMİŞ

KARŞIYAKA MH.    EMİN BAŞIBÜYÜK

KARŞIYAKA MH.    MEHMET BAYRAM

KAZANDERE           MEHMET ÇALIK

KAZANDERE           MUSTAFA  ZER

KILIÇARSLAN MH.            KEMAL DEMİR

KILIÇARSLAN MH.            SAİM ANLAGAN

KILIÇARSLAN MH.            MEHMET COŞAN

KILIÇARSLAN MH.            ALİ ULUSOY

KILIÇARSLAN MH.            VOLKAN YALÇIN

KILIÇARSLAN MH.            AYŞE ERŞEKER

KILIÇARSLAN MH.            İSMAİL DEMİR

KILIÇARSLAN MH.            İSMAİL AKDOĞAN

KILIÇARSLAN MH.            RAMAZAN VAROL

KILIÇARSLAN MH.            NURGÜL AKTAŞ

KILIÇARSLAN MH.            ZEYNEP KÖKYAR

KÖRFEZ MH.           VAHİT KUZU

KÖRFEZ MH.           ZÜLKÜF TANTA

KÖRFEZ MH.           SERHAT BEYAZIT

KÖRFEZ MH.           DAVUT ÖZDEMİR

KÖRFEZ MH.           BİROL KOYUNCUOĞLU

KÖRFEZ MH.           HÜSEYİN KÜÇÜK

KÖRFEZ MH.           SÜHEYLA FİL

KÖRFEZ MH.           ALPER ÇELİK

KÖRFEZ MH.           COŞKUN GÜLŞEN

KÖRFEZ MH.           CEMAL DEMİR

KÖRFEZ MH.           AYŞE İŞERİ

KULLAR TEPECİK MH.    CİHAN ŞENSES

KULLAR TEPECİK MH.    AHMET ALİ TURAN

KULLAR TEPECİK MH.    MUSTAFA YAVUZ

KULLAR TEPECİK MH.    RECEP İRİŞ

KULLAR TEPECİK MH.    FATMA SAĞAT

KULLAR TEPECİK MH.    SAMİ UZUN

KULLAR TEPECİK MH.    SEMİH ŞEKERSOY

KULLAR YAKACIK MAH.            ORHAN AKİF ÇOBAN

KULLAR YAKACIK MAH.            HASAN NUMAN TONKA

KULLAR YAKACIK MAH.            MURAT EŞDOĞAN

KULLAR YAKACIK MAH.            SELMA ÖZBAY

KULLAR YAKACIK MAH.            HAYRİYE ELÇİ

KULLAR YAKACIK MAH.            ABDULLAH YILMAZ

KULLAR YAKACIK MAH.            AHMET ÇOBAN

KULLAR YAKACIK MAH.            ZELİHA EŞDOĞAN

MAHMUTPAŞA MAH.        MUSTAFA ÇELİK

MAHMUTPAŞA MAH.        TALİP KAROSMAN

MAHMUTPAŞA MAH.        YÜKSEL ÖZKARAASLAN

MAHMUTPAŞA MAH.        ERDAL EROĞLU

MAHMUTPAŞA MAH.        HAKAN ÖZTÜRK

MAHMUTPAŞA MAH.        AHMET KESKİN

MAHMUTPAŞA MAH.        GAFFAR ÇAMUR

MAHMUTPAŞA MAH.        YAŞAR ALTUN

MAHMUTPAŞA MAH.        AHMET HAN SEZER

MAHMUTPAŞA MAH.        SERAP KILIÇ

MAHMUTPAŞA MAH.        NİHAT YENİ

MAHMUTPAŞA MAH.        ENES TEMEL

MAHMUTPAŞA MAH.        ŞENOL BEZİR

MEHMETAĞA MH. İSMAİL İPEK

MEHMETAĞA MH. AYFER ERMAN

MEHMETAĞA MH. ŞÜKRÜ TÜRKYILMAZ

MEHMETAĞA MH. YILMAZ ŞAHİN

MEHMETAĞA MH. AYDIN ÜRESİN

MEHMETAĞA MH. YADİGAR YILMAZ

MEHMETAĞA MH. ORHAN DURMUŞ

MERKEZ-TEPECİK            ALİ ÖZKANLI

MERKEZ-TEPECİK            ALİ BİLGİ

MERKEZ-TEPECİK            ADEM EKREM

OVACIK MAH.        MEHMET TUNCA

OVACIK MAH.        İLHAN ALTINTAŞ

OVACIK MAH.        ORHAN TARAKÇI

OVACIK MAH.        MUSTAFA ÖZTÜRK

OVACIK MAH.        ABDULLAH MEMKEZE

PAŞADAĞ MAH.      MURAT CAN

PAŞADAĞ MAH.      ŞAKİR ÖZKARAASLAN

PAŞADAĞ MAH.      HAMDİYE AYŞE KOKOŞ

PAŞADAĞ MAH.      SELAHATTİN CEYLAN

PAŞADAĞ MAH.      KADİR ALİ KOCAMAN

PAŞADAĞ MAH.      RECEP KILIÇ

PAŞADAĞ MAH.      ELİF ŞENOĞLU

PAŞADAĞ MAH.      MURAT ÜNAL

PAŞADAĞ MAH.      ASİYE SİVRİ

PAŞADAĞ MAH.      ŞEVKET AKTÜRKOĞLU

PAŞADAĞ MAH.      CİHAT KURTOĞLU

PAŞADAĞ MAH.      NURSEVİL BALCI

PAŞADAĞ MAH.      CİHAN KAPLAN

SAHİL MAH. YAVUZ USTA

SAHİL MAH. EROL BİLEN

SAHİL MAH. MEHMET USTAOĞLU

SAHİL MAH. BURHAN ŞAHİN

SAHİL MAH. LEYLA GÖKSAL

SAHİL MAH. KAMURAN ALÇIN

SEPETLİPINAR MAH         CEMAL TAŞCI

SEPETLİPINAR MAH         NAİL ERDEM

SEPETLİPINAR MAH         FURKAN YAZAR

SEPETLİPINAR MAH         HURİYE AĞAR

SEPETLİPINAR MAH         ŞAHİN EZBER

SEPETLİPINAR MAH         MUSTAFA ŞENEL

SERDAR MAH.         BAHATTİN BUKSU

SERDAR MAH.         BURHAN VAROL

SERDAR MAH.         OĞUZHAN  SARIOĞLU

SERDAR MAH.         MERVE VAROL

SERDAR MAH.         HARUN ÖZKARAASLAN

SERDAR MAH.         KADRİYE KÖROĞLU

SERDAR MAH.         NECATİ YİLDİRİM

SERDAR MAH.         YUSUF KİBAR

SERDAR MAH.         ENGİN ADIYAMAN

SERDAR MAH.         SÜMEYYE ÇOĞAL

SERDAR MAH.         İSMAYİL ÇELİK

SERDAR MAH.         CEMAL TEK

SERDAR MAH.         HASAN ZENBİL

SERDAR MAH.         ALİ İHSAN GÜRBÜZ

SERDAR MAH.         EMİN NARİN

SERDAR MAH.         BİROL FİROL

SERDAR MAH.         AYHAN MEHREKULA

SERDAR MAH.         MEHMET TANTA

SERDAR MAH.         İSMAİL KAHRAMAN

SERDAR MAH.         MİKDAT AYDENİZ

SERDAR MAH.         İSA ÖRS

SERDAR MAH.         HAKAN ÖNER

SERDAR MAH.         AYSEL ÖZLÜ

SERDAR MAH.         İSHAK USLU

SERDAR MAH.         MUSTAFA AY

SERDAR MAH.         İLKNUR HAVVA BANABAK

SERİNDERE  MUSA OSKAN

SERİNDERE  İBRAHİM TOPAL

SERVETİYE CAMİ MH.     RECEP KARAOSMANOĞLU

SERVETİYE CAMİ MH.     HASAN KARHAN

SERVETİYE CAMİ MH.     AHMET CANDAN

SERVETİYE KARŞI MH.    HALİT ARTAN

SERVETİYE KARŞI MH.    ERTUĞRUL KARHAN

SERVETİYE KARŞI MH.    ABDULLAH ARTAN

SEYMEN MH.           FEVZİ BAŞTÜRK

SEYMEN MH.           İBRAHİM KAYA

SEYMEN MH.           CEM MURAT KOTAN

SEYMEN MH.           SERDAR YAVUZ

SEYMEN MH.           SEBAHAT BİÇER

SEYMEN MH.           ALPASLAN ACAR

SEYMEN MH.           HALİL KALKAN

SEYMEN MH.           ABDURRAHMAN AYAR

SEYMEN MH.           CEVDET SARAL

SEYMEN MH.           ŞEYHMUS SAYAN

SEYMEN MH.           ADEM SEÇGİN

SEYMEN MH.           MUSTAFA AK

SEYMEN MH.           BİROL CİN

SEYMEN MH.           BİLAL KUŞKONMAZ

ŞEHİTEKREM MH. ADEM ÖZGÜÇ

ŞEHİTEKREM MH. DİLEK KARAKUŞ

ŞEHİTEKREM MH. NEJLA TEZER

ŞEHİTEKREM MH. İLKNUR KAZANCI

ŞEHİTEKREM MH. EYÜP ÇELİK

ŞEHİTEKREM MH. ABDULLAH EROL

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         TURAN FURUNCU

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         ONUR İBRAHİMOĞLU

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         EMRE ALTUN

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         NAZLI AKKARAMAN

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         ALİ ARSLAN

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         İBRAHİM İBRAHİMOĞLU

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         MURAT FURUNCU

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         BAHATTİN AKTEPE

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         BAHADIR ERSOY

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         HÜSEYİN ŞAHİNTÜRK

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         MUSTAFA DEMİRKIR

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         YÜKSEL ÇELİK (MEHMET )

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         BAHRİ MEYDAN

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         ERGÜN SÜRMEN

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         ALİM YELKEN

VEZİRÇİFTLİĞİ MH.         NURDAN FINDIKÇI

YAYLACIK MH.      ALİ SAK

YAYLACIK MH.      RAMAZAN GÖÇLÜ

YAYLACIK MH.      MEHMET YAVUZ

YAYLACIK MH.      ALİ İHSAN GENÇALİ

YAYLACIK MH.      HACER KILIÇ

YAYLACIK MH.      BAHRİ KOL

YAYLACIK MH.      RECEP BAYRAM

YAYLACIK MH.      İBRAHİM SAK

YAYLACIK MH.      İKRAM BİLGE

YAYLACIK MH.      ÖMER BAYRAM

YAYLACIK MH.      TUNAHAN ÇOBAN

YENİKÖY MERKEZ MAH.            HASAN EROL

YENİKÖY MERKEZ MAH.            HÜSEYİN AYAZ

YENİKÖY MERKEZ MAH.            MUZAFFER CAN

YENİKÖY MERKEZ MAH.            MERVE USLU

YENİKÖY MERKEZ MAH.            AYLİN ÇALIŞKAN

YENİKÖY MERKEZ MAH.            FAHRİ USLU

YENİKÖY MERKEZ MAH.            BARIŞ ÇALIM

YENİKÖY MERKEZ MAH.            KADİR ŞENGÜN

YENİKÖY MERKEZ MAH.            SABRİ YILDIZ

YENİKÖY MERKEZ MAH.            ZEYNEL AYAZ

YENİKÖY MERKEZ MAH.            ÖMER EFE

YENİKÖY MERKEZ MAH.            İHSAN KESKİN

YENİKÖY MERKEZ MAH.            ÖMER KOZLUCA

YENİKÖY MERKEZ MAH.            İLHAN ORUÇ

YENİKÖY MERKEZ MAH.            NİYAZİ ARTVİNLİ

YENİKÖY MERKEZ MAH.            MUHARREM GÖKBAYRAK

YENİKÖY MERKEZ MAH.            NEDİM KÜÇÜKYILDIZ

YENİKÖY MERKEZ MAH.            ESRA ACAR

YENİKÖY MERKEZ MAH.            MUHAMMED FATİH YILMAN

YENİKÖY MERKEZ MAH.            ZERRİN GÜNAYDIN

YEŞİLKENT MH.     İBRAHİM ŞENOL

YEŞİLKENT MH.     MEHMET KARATEPE

YEŞİLKENT MH.     ADEM AKSOY

YEŞİLKENT MH.     SEDAT KAZANCI

YEŞİLKENT MH.     HAMDİYE DERECİ

YEŞİLKENT MH.     NURGÜL ÖZKARADENİZ

YEŞİLKENT MH.     YILMAZ KARAGÖZ

YEŞİLKENT MH.     CENGİZ GÜNGUR

YEŞİLKENT MH.     MUSA GÜNDÜZ

YEŞİLKENT MH.     HAMİYET AYBA

YEŞİLKENT MH.     UĞUR KARABULUT

YEŞİLKENT MH.     SALİM DOĞRU

YEŞİLYURT MH.     MURAT ÇALIK

YEŞİLYURT MH.     SADULLAH KELEŞ

YEŞİLYURT MH.     MELİH ÖZKARAASLAN

YEŞİLYURT MH.     CELAL ÖZKARAASLAN

YEŞİLYURT MH.     AYDIN ÇUHADAROĞLU

YEŞİLYURT MH.     DAVUT ÖRÇEN

YEŞİLYURT MH.     HİLMİ YÜCEL

YEŞİLYURT MH.     AKİF ÖZKARAASLAN

YEŞİLYURT MH.     ONUR AÇIKGÖZ

YEŞİLYURT MH.     ÖMER ERAT

YEŞİLYURT MH.     FEVZİ AÇIKGÖZ

YEŞİLYURT MH.     AHMET ERDOĞAN

YEŞİLYURT MH.     KAMİL KEKLİK

YEŞİLYURT MH.     MAHMUT ÇOĞLAN

YEŞİLYURT MH.     MAHMUT KURTOĞLU

YEŞİLYURT MH.     AHMET KARAASLAN

YEŞİLYURT MH.     ENES ÖZAKGÜNEŞ

YEŞİLYURT MH.     EYÜP ÇETİN

YEŞİLYURT MH.     YUSUF ÜMİT YILDIRIM

YEŞİLYURT MH.     RAMAZAN BOZDAĞ

YEŞİLYURT MH.     AYDIN GEDİKLİ

YEŞİLYURT MH.     İSMAİL BAYRAK

YEŞİLYURT MH.     SELMAN ÖZKARAASLAN

YEŞİLYURT MH.     ABDURRAHMAN MALÇOK

YEŞİLYURT MH.     AHMET KAYNAK

YEŞİLYURT MH.     KAMİL ÇOLAK

YEŞİLYURT MH.     HAMZA DİZMAN

YEŞİLYURT MH.     İBRAHİM YURTTAŞ

YEŞİLYURT MH.     MEHMET KURTOĞLU

YEŞİLYURT MH.     KEZBAN ZÜLEYHA KALAYCI

YEŞİLYURT MH.     NİLAY ÖZDER

YEŞİLYURT MH.     OSMAN KALAYCI

YEŞİLYURT MH.     ÖZGÜL ÇAM ZENGİN

YEŞİLYURT MH.     HÜLYA ŞENTÜRK

YEŞİLYURT MH.     FATMA MOLLASÜLEYMAN

YUVACIK YAKACIK MH. NEDİM KARADUMAN

YUVACIK YAKACIK MH. OSMAN BOYUNEĞMEZ

YUVACIK YAKACIK MH. MUSA ÖNER

YUVACIK YAKACIK MH. RECEP TEMİZEL

YUVACIK YAKACIK MH. SELÇUK KARAASLAN

YUVACIK YAKACIK MH. RAMAZAN KANAT

YUVACIK YAKACIK MH. TARIK ÖZKARAASLAN

YUVACIK YAKACIK MH. YAHYA BAYRAK

YUVACIK YAKACIK MH. GÜLAY KARAOSMANOĞLU

KARTEPE DELEGE LİSTESİ

ACISU            ABDULLAH SUNGUR

ACISU            RECEP GÜL

ACISU            KEMAL YILDIZ

ACISU            İLYAS AKYILDIZ

ACISU            EMİNE ÖZDEMİR

ACISU            EMİNE TANDOĞAN

ACISU            ZEYNEP KUŞKU

ACISU            NECMETTİN ALTUNTAŞ

ACISU            ÖMER KIRAY

ACISU            SEYFETTİN YİĞİTER

ACISU            İDRİS SOYYİĞİT

ACISU            RAMAZAN DOĞAN

ACISU            MUSTAFA UZUN

ACISU            SACETTİN DİKBAK

ACISU            ÖMER AKOVA

ACISU            İSMAİL YİĞİTER

ACISU            KENAN YURDAGÜL

ARSLANBEY            İLHAN SAKIN

ARSLANBEY            SERKAN ŞENGÜL

ARSLANBEY            RECEP UBAY

ARSLANBEY            UĞUR KARBUZ

ARSLANBEY            SEYFİ KUZU

ARSLANBEY            HAYRİ AYDENİZ

ARSLANBEY            MUSTAFA MUTİ

ARSLANBEY            ALİ SAİT KESKİN

ARSLANBEY            MEHMET YILMAZ

ARSLANBEY            MURAT SAĞLAM

ARSLANBEY            MURAT DOĞAN

ARSLANBEY            BİRGÜL NEMLİ

ATAEVLER   Mehmet Tanta

ATAEVLER   Muhammet Duman

ATAEVLER   Hamdi Yayla

ATAEVLER   Sabri Bak

ATAEVLER   Fatma Öztaşkın

ATAEVLER   Serkan Seyhan

ATAEVLER   Veysel Şahin

ATAEVLER   Murat Umut

ATAEVLER   Rasim Subaşı

ATAEVLER   Ergül Şirin

ATAEVLER   Fatma Güngör

ATAEVLER   Sibel Mertttürk

ATAEVLER   Senayi Küçükosmanoğlu

ATAEVLER   Sezgin Gümrük

ATAEVLER   Celal Menşur

ATAEVLER   Kadir Alkan

ATAEVLER   Esen Usta

ATAEVLER   N.Tefik Kaboğlu

ATAEVLER   Fuatcan Polat

ATAEVLER   Ayhan Şenay

ATAEVLER   Hacer Karabela

ATAEVLER   Hızır Sevinç

ATAEVLER   Halil Kubilay Ocak

ATAEVLER   Serkan Koca

ATAEVLER   Halil Bayraklı

ATAEVLER   Hüseyin Şimşek

ATAEVLER   Serdar Furtuna

ATAEVLER   Celal Gök

ATAEVLER   Kamil Karabacak

ATAEVLER   Zeyneb Avcı

ATAEVLER   Fatma Öztay

ATAEVLER   Kadem Gençtürk

ATAŞEHİR    MUSTAFA YİĞİT

ATAŞEHİR    RECEP SOĞUKPINAR

ATAŞEHİR    NURDAN KÖKSAL

ATAŞEHİR    KEMAL BAYRAKTAR

ATAŞEHİR    NECDET CAN

ATAŞEHİR    CUMHUR YÜCEL

ATAŞEHİR    SEMRA KILIÇ

ATAŞEHİR    FARUK ÖCEK

ATAŞEHİR    NİHAT SONER

ATAŞEHİR    HASAN DEMİR

ATAŞEHİR    ADEM YILMAZ

ATAŞEHİR    KAMİL CEYHAN

ATAŞEHİR    HASAN ASLAN

BALABAN     HASAN BASRİ ERTUĞ

BALABAN     EMİNE BAYRAK

BALABAN     SADET ERTUĞ

BALABAN     SABRİYE GÜL

BALABAN     BEHİÇ ÖZGÜR

ÇEPNİ            KADİR CİHAN PESTİL

ÇEPNİ            ŞİGMA TABAK

ÇEPNİ            HİKMET ÇELEBİ

ÇEPNİ            MUHARREM GENÇ

ÇEPNİ            ÖZKAN OKUMUŞ

ÇEPNİ            MERT KOCA

ÇEPNİ            ALİ KARSLI

ÇEPNİ            ALİ BOSTAN

ÇEPNİ            HASAN BAYRAM

ÇEPNİ            HASAN TABAY

ÇEPNİ            RECEP BEKTAŞ

ÇEPNİ            FEHMİ MEMİŞ

ÇEPNİ            MEHMET KÖSE

DERBENT     RECEP VAROL

DERBENT     ELİF DURMUŞ

DERBENT     İLKER ENGİN

DERBENT     SELÇUK KÖSEMEN

DERBENT     ZAFER ARAT

DERBENT     NEBAHAT KILIÇ

DERBENT     FARUK BAYSAL

DERBENT     FATİH ARIKAN

DERBENT     YASEMİN ORMAN

DERBENT     ŞEMSİ AKTOPRAK

DERBENT     TURGUT YILDIZ

DERBENT     SÜLEYMAN GENÇ

DERBENT     FATİH CİHAN BAŞER

DERBENT     SELAHATTİN DURAY

DUMLUPINAR         RAFET ÖZKAN

DUMLUPINAR         ERSİN ER

DUMLUPINAR         NİYAZİ AYDIN

DUMLUPINAR         SUZAN KILIÇ

DUMLUPINAR         NURULLAH ONAT

DUMLUPINAR         SAVAŞ KILIÇASLAN

DUMLUPINAR         MURAT YILDIZ

DUMLUPINAR         HÜSEYİN BÜLBÜL

DUMLUPINAR         RAMAZAN TANRIVERDİ

DUMLUPINAR         FİKRİ BORLAK

DUMLUPINAR         YAKUP TEKE

DUMLUPINAR         TORUN DURMUŞ

DUMLUPINAR         HALİT ŞAHİN

DUMLUPINAR         KERİM GENÇ

DUMLUPINAR         ZEKİ YERAL

DUMLUPINAR         NACİP TAŞ

DUMLUPINAR         BİLAL MURAT YAVUZ

EMEKEVLER           Ersin KORKMAZ

EMEKEVLER           Mehmet TAŞPINAR

EMEKEVLER           Yüksel DİLEK

EMEKEVLER           Eda AÇIKYOL

EMEKEVLER           Tuğçe TİMUR

EMEKEVLER           Fazlı KALENDER

EMEKEVLER           Ahmet ATLI

EMEKEVLER           Naci BİRLİK

EMEKEVLER           Mustafa KESKİN

EMEKEVLER           İsmail İNAN

EMEKEVLER           Miktad SÖYLEMEZ

EMEKEVLER           Aysun YILDIRIM

EMEKEVLER           İbrahim H.YILDIRIM

EMEKEVLER           Onur YILDIZ

EMEKEVLER           Turan TABİLOĞLU

EMEKEVLER           Cenk GÜNGÖRMÜŞ

EMEKEVLER           Emrah HOŞOĞLU

EMEKEVLER           Fatma ALAKUŞ

EMEKEVLER           Kaan GÜREL

EMEKEVLER           Kemal TÜRKMEN

EMEKEVLER           Ali Paşa AY

EMEKEVLER           Erdem ÇAKIR

EMEKEVLER           Turhan Kasımoğlu

ERTUĞRULGAZİ    MUSTAFA FİDAN

ERTUĞRULGAZİ    MUHAMMET AKÇAİR

ERTUĞRULGAZİ    ALİ KARAKAŞ

ERTUĞRULGAZİ    METİN TANTA

ERTUĞRULGAZİ    EMİNE YILDIRIM

ERTUĞRULGAZİ    MERVE UYAR

ERTUĞRULGAZİ    KADİR OTMAN

ERTUĞRULGAZİ    MUSTAFA BİLGİN

ERTUĞRULGAZİ    İSMAİL KILIÇASLAN

ERTUĞRULGAZİ    TAHSİN KİP

ERTUĞRULGAZİ    SEFER ŞAHİN

ERTUĞRULGAZİ    ÖMER SEVİNÇ

ERTUĞRULGAZİ    VİLAYET AYDEMİR

ERTUĞRULGAZİ    METE BORLAK

EŞME             ŞEVVAL ÖZARSLAN

EŞME             SALİH İLTER

EŞME             TAHSİN VAROL

EŞME             ŞABAN ÖZER

EŞME             AHMET ÖZTÜRK

EŞME             MUSTAFA SALMAN

EŞME             MUHİTTİN SÖNMEZ

EŞME             ÜLKER YILMAZ

EŞME             ERDAL EŞGİN

EŞME             MEHMET YAVUZ

EŞME             MUSTAFA AVCI

EŞME AHMEDİYE   MUHAMMER SÖNMEZ

EŞME AHMEDİYE   MEHMET AVŞAR

FSM    KUBBETTİN YALÇINKAYA

FSM    UFUK ÇELİK

FSM    SERKAN GÜLTEPE

FSM    HÜSEYİN YILMAZ

FSM    SELAMİ TARAKÇI

FSM    MAHİR TUTAK

FSM    ALİ KOÇ

FSM    MEHMET AKİF POLAT

FSM    ALAATTİN KÜÇÜK

FSM    CİHAT UĞUR

FSM    BAYRAM UYSAL

FSM    FİKRET KARAGÖZ

FSM    MURAT ATICI

FSM    MUSTAFA SUBAŞ

FSM    NİHAT GÜNEŞ

FSM    HARUN DEMİR

FSM    ÖZEN KARA

FSM    ŞABAM ERDEM

FSM    İRFAN ŞEN

FSM    NECİT HARBİ

FSM    ALİ RIZA SELVİ

FSM    HÜSEYİN ERİŞ

FSM    OSMAN AYDIN

FSM    SELİN ALPASLAN

FSM    HEDİYE YAYKINLI

FSM    NURDANE CURKA

FSM    HASAN BAYRAK

FSM    MUSTAFA OCAK

FSM    SEDAT KANDEMİR

FSM    MEHMET ÇİÇEK

FSM    CAFER YILMAZ

FSM    HÜSEYİN AYDIN

FSM    MURAT GÜZELDAL

HAVLUBURUN        HALİL İBRAHİM AKYOL

HAVLUBURUN        YURDAGÜL KUŞKU

HAVLUBURUN        FİKRET ÖZKANLI

HAVLUBURUN        ŞABAN İŞCAN

HAVLUBURUN        İBRAHİM ÇİVİ

HAVLUBURUN        İSA YÜKSEL

İBRİKDERE  HASAN ÖZTÜRK

İBRİKDERE  EROL YILMAZ

İBRİKDERE  ADEM HALİL

İBRİKDERE  FATMA ZEHRA GÜREL

İBRİKDERE  BAYRAM KÖSE

İBRİKDERE  MUSA DEMİRTAŞ

İBRİKDERE  SİNAN CENGİZ

İBRİKDERE  ADNAN AKGÜN

İBRİKDERE  TUNA ÇİÇEK KÖSE

İBRİKDERE  İSMAİL ÇELİK

İBRİKDERE  KADİR KILIÇ

İBRİKDERE  EŞREF KARAGÖZ

İBRİKDERE  EMİNE BAYRAM

İBRİKDERE  KENAN KELEŞ

İBRİKDERE  ALİ ÇAKIR

İSTASYON    SERKAN AYDIN

İSTASYON    FARUK DEMİRALAY

İSTASYON    FATİH ENES SUBAŞI

İSTASYON    AHMET SAĞIRKAYA

İSTASYON    MURAT SOYER

İSTASYON    NERMİN KAÇAR

İSTASYON    MERVE KESİCİ

İSTASYON    HACER BABUR

İSTASYON    MÜCAHİT DANIŞMAN

İSTASYON    RESUL GENCER

İSTASYON    ZAFFER TURHAN

İSTASYON    ŞEREF MERTTÜRK

İSTASYON    MUSA KARABALIK

İSTASYON    NURDANE ERİŞTİ

İSTASYON    TACETTİN AKYOL

İSTASYON    ÖMER YILDIRIM

İSTASYON    FERHAT TURHAL

İSTASYON    NECDET FURUNCU

İSTASYON    MUSTAFA CEYLAN

İSTASYON    DURALİ ÇAKIR

İSTASYON    MEHMET KULAKSIZ

İSTASYON    ÇETİN ÇINAR

İSTASYON    TEKİN BAKİ

İSTASYON    MUHİTTİN BABUR

İSTASYON    TALAT DEMİR

İSTASYON    REMZİ YILMAZ

İSTASYON    MUZAFFER VAROL

KARATEPE   İZZET ÖZKANLI

KARATEPE   CEVDET SUDAN

KARATEPE   YAŞAR ÇAĞLAR

KARATEPE   BAKİ ÖZKANLI

KETENCİLER          SADIK YILMAZ

KETENCİLER          MUSTAFA GÜNDOĞDU

KÖSEKÖY    FATİH BAL

KÖSEKÖY    YAKUP ELBÜKEN

KÖSEKÖY    HAYRETTİN DOĞAN

KÖSEKÖY    HABİB SARMAN

KÖSEKÖY    FARUK SARMAN

KÖSEKÖY    ENES AYDINLI

KÖSEKÖY    SELAHATTİN AKTOP

KÖSEKÖY    MUSA ÇUVALCI

KÖSEKÖY    ALİ KÖSE

KÖSEKÖY    EMRE AYDIN

KÖSEKÖY    HAKAN AKBAŞ

KÖSEKÖY    MUZAFFER ÇELİK

KÖSEKÖY    YÜKSEL ATEŞ

KÖSEKÖY    ZİKRİYE KÖSE

KÖSEKÖY    EMİNE ÇELİK

KÖSEKÖY    ŞÜKRÜ DEMİRCİ

KÖSEKÖY    HAKAN ÖZÇELİK

KÖSEKÖY    DAVUT GÜNDOĞDU

KÖSEKÖY    MUSTAFA YILMAZ

KÖSEKÖY    HULİSİ AKTOP

KÖSEKÖY    ALİ YILMAZ

KÖSEKÖY    AHMET YILMAZ

KÖSEKÖY    İBRAHİM BÜRÜCÜ

KÖSEKÖY    YILMAZ GÜNGÖR

MAŞUKİYE   Tarık TOKDEMİR

MAŞUKİYE   Murat YILMAZ

MAŞUKİYE   Arif ÖZKAN

MAŞUKİYE   Hasan KANDAZ

MAŞUKİYE   Orhan AKYÜZ

MAŞUKİYE   Hasan ÇAKMAK

MAŞUKİYE   Emre ÖÇBE

MAŞUKİYE   Hüseyin YAZICI

MAŞUKİYE   Zinnet DURMUŞ

MAŞUKİYE   Sevtap Canan ÖZBOZKURT

MAŞUKİYE   Semia UBAY

MAŞUKİYE   Tolga ÖNER

MAŞUKİYE   Ümit YILDIZ

MAŞUKİYE   Muhammetali YAZICI

MAŞUKİYE   Salih SİNANOĞLU

MAŞUKİYE   Özgür ALPAY

MAŞUKİYE   Hüseyin BALCI

MAŞUKİYE   İsa KANDAZ

MAŞUKİYE   İbrahim ALİOĞLU

MAŞUKİYE   Ahmet AYBADIN

MAŞUKİYE   Soner ÇOŞKUN

MAŞUKİYE   Kazım GÜNER

MAŞUKİYE   Salih KOÇ

MAŞUKİYE   Yalçın ÖÇBE

NUSRETİYE  ÖZCAN AKTOPRAK

NUSRETİYE  ORHAN ÖZDEMİR

NUSRETİYE  MUHİTTİN PİLİS

NUSRETİYE  SAMİ YILDIZ

NUSRETİYE  HATİCE BAL

NUSRETİYE  HÜSEYİN BAYRAK

PAZARÇAYIRI        MAHMUT SIDDIK YILMAZ

PAZARÇAYIRI        REMZİ GÜLER

RAHMİYE     ERSİN TOPAL

RAHMİYE     SEVİM BALABAN

RAHMİYE     İDRİS SİVRİ

RAHMİYE     MUSTAFA BOZKURT

RAHMİYE     FARUK GÜRKAN

RAHMİYE     BURHAN ÇAGLAR

RAHMİYE     AYNUR AKPINAR

RAHMİYE     FATMA GÜNEŞ

RAHMİYE     SELÇUK GEZER

RAHMİYE     EYÜP YALÇIN

RAHMİYE     HASAN KAÇAR

RAHMİYE     ALİ YİĞİT

RAHMİYE     BEKİR ENES ARSLAN

RAHMİYE     YAHYA AKPINAR

RAHMİYE     SELÇUK NEMLİ

RAHMİYE     FEVZİ ÇAKMAK

RAHMİYE     KAHNİ FURKAN KAÇAR

SARIMEŞE    CEMAL HALİL

SARIMEŞE    SEZER NAROL

SARIMEŞE    ALİ KUMRU

SARIMEŞE    ERCAN AKÇİL

SARIMEŞE    İSMAİL EKEN

SARIMEŞE    VEFA DİKMEN

SARIMEŞE    ERGÜN BERDAN

SARIMEŞE    DOĞAN ZENGİN

SARIMEŞE    NEŞE ÇETİNKOZ

SARIMEŞE    METE AYDIN

SERİNLİK     İBRAHİM KALENDER

SERİNLİK     FERİDUN KOLAYLI

SUADİYE       HALİL TANRIKULU

SUADİYE       MUSTAFA ÇUHADAR

SUADİYE       AHMET ÖZÜER

SUADİYE       İSMAİL AKSÜT

SUADİYE       AZİZ AYDIN

SUADİYE       OSMAN AKOVA

SUADİYE       RECEP KARAKAYA

SUADİYE       OSMAN ÖZDEDE

SUADİYE       HALİL KARATAŞ

SUADİYE       ÖZGÜR ÇATAN

SUADİYE       AYHAN ÖZMEMİŞ

SUADİYE       YASEMİN AĞRA ALEMDAR

SUADİYE       ASİYE YILMAZ

SUADİYE       EMİRHAN MEMİŞ

SUADİYE       FATMA TÜRKSOY

SULTANİYE  NURİ ATMACA

SULTANİYE  RAMAZAN NEMLİ

SULTANİYE  AHMET ÖZKILIÇ

ŞEVKATİYE HÜSEYİN ÜZÜLMEZ

ŞEVKATİYE OSMAN ÖĞÜÇ

ŞEVKATİYE ABDULLAH YILDIZ

ŞEVKATİYE RECEP TOPAL

ŞEVKATİYE KADİR ASLAN

ŞEVKATİYE HARUN BALTA

ŞEVKATİYE NİHAT ARSLAN

ŞİRİNSULHİYE        ALİ RİZA SUBAŞI

ŞİRİNSULHİYE        İZZET ÖZDER

ŞİRİNSULHİYE        ERGÜN ALTUN

ŞİRİNSULHİYE        LÜTFİYE TANRIVERDİ

ŞİRİNSULHİYE        RESUL TERZİ

ŞİRİNSULHİYE        HÜSEYİN ULUSMAN

ŞİRİNSULHİYE        ARİF YİĞİT

ŞİRİNSULHİYE        HÜSEYİN ÜSTÜN

UZUNBEY     MUSTAFA TUGAN

UZUNBEY     NURAN ÖZTÜRK

UZUNBEY     ÖMER PINAR

UZUNBEY     ÜNAL YETİMASLAN

UZUNBEY     RAİF GÖKTAŞ

UZUNÇİFLİK           SİNAN ÇETİN

UZUNÇİFLİK           NECATİ GÜNAY

UZUNÇİFLİK           BEDİHA ÇELİK

UZUNÇİFLİK           RECEP ÇAKIR

UZUNÇİFLİK           RECEP ÇAKMAK

UZUNÇİFLİK           MELEK ALACA

UZUNÇİFLİK           ALAATTİN TANRIKULU

UZUNÇİFLİK           ÖZGÜL TETİKER

UZUNÇİFLİK           DENİZ YILDIZ

UZUNÇİFLİK           HASAN YILMAZ

UZUNTARLA           FATİH BEKTAŞ

UZUNTARLA           RIDVAN SEVİMLİ

UZUNTARLA           BÜLENT KIDIK

UZUNTARLA           VEYSEL PINAR

UZUNTARLA           YUSUF YAKUPOĞLU

UZUNTARLA           FÜSUN ÇENGELKÖY

UZUNTARLA           FURKAN KOLAYLI

KARAMÜRSEL DELEGE LİSTESİ

4 TEMMUZ MAH     CEM ONAT

4 TEMMUZ MAH     BAYRAM AYTEN

4 TEMMUZ MAH     BİLAL VONAL

4 TEMMUZ MAH     ERKAN GÜLÇAĞ

4 TEMMUZ MAH     HASBİ FİDAN

4 TEMMUZ MAH     MUSTAFA ŞAHİN

4 TEMMUZ MAH     NECATİ BİLGİÇ

4 TEMMUZ MAH     NECMİ GÖKÇE

4 TEMMUZ MAH     SEMİH KIZILKAYA

4 TEMMUZ MAH     TAMER ÖZÇELİK

4 TEMMUZ MAH     FATİH AKYILDIZ

4 TEMMUZ MAH     İSA GENÇ

4 TEMMUZ MAH     ORHAN KIVANÇ

4 TEMMUZ MAH     GÖKHAN GÜLBAŞ

4 TEMMUZ MAH     MUHAMMET ÇİMEN

4 TEMMUZ MAH     ÖZGÜR KARABULUT

4 TEMMUZ MAH     SELMAN DOĞAN

4 TEMMUZ MAH     HİLMİ ÇOBAN

4 TEMMUZ MAH     AHMET PEHLİVAN

4 TEMMUZ MAH     ALİ ERKAN ALGÜZEY

4 TEMMUZ MAH     FAİK RECAİ BAYRAKTAR

4 TEMMUZ MAH     RECEP ÖZTORUN

4 TEMMUZ MAH     SALİH ZEKİ ALMAK

4 TEMMUZ MAH     VEYSEL GÖKSU

4 TEMMUZ MAH     VİLDAN ŞENTÜRK

4 TEMMUZ MAH     İLKNUR  ÇETİNBAŞ

4 TEMMUZ MAH     ALİ CAN KIVANÇ

4 TEMMUZ MAH     EMİR ERTUĞRUL

4 TEMMUZ MAH     FARUK ALTINALAN

4 TEMMUZ MAH     BELGİN  ERGEN

4 TEMMUZ MAH     ZÜLFİYE  GÖKGÜN

4 TEMMUZ MAH     NİGAR CANBAKIŞ

4 TEMMUZ MAH     BURHAN GÜLBAŞ

4 TEMMUZ MAH     FERHAT DOĞANSOY

4 TEMMUZ MAH     RECAİ AYDIN

4 TEMMUZ MAH     FATİH YANIK

4 TEMMUZ MAH     GAMZE NUR DURSUN

4 TEMMUZ MAH     GÖKHAN ORAL

4 TEMMUZ MAH     HAKAN ERİŞEN

4 TEMMUZ MAH     ÖZGÜR PEKYÜREK

4 TEMMUZ MAH     ABDULLAH BEHÇET ERSAN

4 TEMMUZ MAH     AHMET GÖKGÜN

4 TEMMUZ MAH     ALİ İHSAN AKKANAT

4 TEMMUZ MAH     ALİ KÜÇÜKAKAR

4 TEMMUZ MAH     SAMİ KARAKAŞ

4 TEMMUZ MAH     BURAK ÖZER

4 TEMMUZ MAH     DOĞAN İSMAİL BERKER

4 TEMMUZ MAH     EKREM ÜNLÜ

4 TEMMUZ MAH     ERDOĞAN ÇİMEN

4 TEMMUZ MAH     TAHİR NİŞANCI

4 TEMMUZ MAH     FATİH TEMİZ

4 TEMMUZ MAH     FERDİ GÜRSES

4 TEMMUZ MAH     FERHAN KILIÇARSLAN

4 TEMMUZ MAH     FERİDUN ERTURAN

4 TEMMUZ MAH     FERİDUN HAZIM İSKİT

4 TEMMUZ MAH     GAZANFER BAŞ

4 TEMMUZ MAH     HAKAN FAZLA

4 TEMMUZ MAH     HASAN CAN

4 TEMMUZ MAH     HASAN OLGUN

4 TEMMUZ MAH     HASAN ÖZALAY

4 TEMMUZ MAH     HÜSEYİN CESUR

4 TEMMUZ MAH     MEHMET ÖZÇİÇEK

4 TEMMUZ MAH     MEHMET KIZILKAYA

4 TEMMUZ MAH     İSMAİL MERCAN

4 TEMMUZ MAH     YUSUF ALTINBAŞ

4 TEMMUZ MAH     SALİH KANDIR

4 TEMMUZ MAH     MERVE KIVANÇ

4 TEMMUZ MAH     İSMAİL ŞEN

4 TEMMUZ MAH     MÜKERREM ÖZEREN

4 TEMMUZ MAH     MUSTAFA TURAKİNE

4 TEMMUZ MAH     MUSTAFA YILMAZ

4 TEMMUZ MAH     YASEMİN BUDAK

4 TEMMUZ MAH     REYHAN AKKUŞ

4 TEMMUZ MAH     ORHAN BAY

4 TEMMUZ MAH     ORHAN KESKİN

4 TEMMUZ MAH     OSMAN ÖZÇİÇEK

4 TEMMUZ MAH     OSMAN SALİM

4 TEMMUZ MAH     ÖZKAN GÜNAY

4 TEMMUZ MAH     TÜLAY ALTINBAYRAK

4 TEMMUZ MAH     SABRİ KARADUMAN

4 TEMMUZ MAH     SADIK ÇETİN

4 TEMMUZ MAH     SELÇUK BÖREK

4 TEMMUZ MAH     SEVGİ ERDOĞDU

4 TEMMUZ MAH     BAYRAM ULUKIR

4 TEMMUZ MAH     UFUK DEMİR

4 TEMMUZ MAH     YAKUP SAMİ KARA

4 TEMMUZ MAH     ZEKİ YÜKSEL

4 TEMMUZ MAH     HALİL YANIK

4 TEMMUZ MAH     AYŞE LİKOĞLU

4 TEMMUZ MAH     BEDRİYE AÇIK

4 TEMMUZ MAH     DERYA  OMAÇ

4 TEMMUZ MAH     HAVVA  VARLI

4 TEMMUZ MAH     HURİYE GÖBEN

4 TEMMUZ MAH     MELAHAT KAYA

4 TEMMUZ MAH     MİNE APATAY

4 TEMMUZ MAH     SEVGİ ÖZBAĞ

4 TEMMUZ MAH     TÜRKAN  ALTIN

4 TEMMUZ MAH     YASEMİN  ÇABAŞ

4 TEMMUZ MAH     ELVAN BAŞARAN

4 TEMMUZ MAH     HATİCE  ÇETİNTAŞ

4 TEMMUZ MAH     NAZİFE AKTAŞ

4 TEMMUZ MAH     NEHİR DURSUN

4 TEMMUZ MAH     ÖZLEM AVCI

4 TEMMUZ MAH     CANAN GENÇ

4 TEMMUZ MAH     ELİF SOYKAN

4 TEMMUZ MAH     EMİNE ERSEÇKİN

4 TEMMUZ MAH     EMİNE KAYA

4 TEMMUZ MAH     GÜLER ÖZKAN

4 TEMMUZ MAH     NİLÜFER DEĞER

4 TEMMUZ MAH     NURAN ALPAY

4 TEMMUZ MAH     NURGÜL ÇETİNKAYA

4 TEMMUZ MAH     SEVDA DURAK

4 TEMMUZ MAH     SIDIKA AKSOY

4 TEMMUZ MAH     ZEKAİ İREN

4 TEMMUZ MAH     AYTEN  BAT

4 TEMMUZ MAH     DOĞAN SARI

4 TEMMUZ MAH     HAMDİ FIRAT

4 TEMMUZ MAH     HASAN VARUP

4 TEMMUZ MAH     MUSTAFA ÖKSÜZ

4 TEMMUZ MAH     SEDAT BEŞER

4 TEMMUZ MAH     ŞABAN AKYILDIZ

4 TEMMUZ MAH     YUSUF ALTINBAŞ

4 TEMMUZ MAH     YUSUF SAĞLAM

4 TEMMUZ MAH     RECEP DÜLGER

4 TEMMUZ MAH     ABDULLAH SAĞLAM

4 TEMMUZ MAH     ALİ DEMİREL

4 TEMMUZ MAH     ALİ ÖZCAN

4 TEMMUZ MAH     BEHİÇ BAKAR

4 TEMMUZ MAH     EROL GÜNBAŞ

4 TEMMUZ MAH     HÜSEYİN KARASU

4 TEMMUZ MAH     İHSAN IŞIK

4 TEMMUZ MAH     İSMAİL MERCAN

4 TEMMUZ MAH     MUSTAFA DEMİR

4 TEMMUZ MAH     SÜLEYMAN SOYDOĞAN

4 TEMMUZ MAH     ŞAKİR AKÇAY

4 TEMMUZ MAH     TUĞRUL KÖMÜRCÜ

4 TEMMUZ MAH     ARİFE SAĞYAN

4 TEMMUZ MAH     AHMET YÜREKTÜRK

4 TEMMUZ MAH     İHSAN ALTINSUYU

4 TEMMUZ MAH     MEHMET AKBAĞ

4 TEMMUZ MAH     MEHMET YASİN BERBER

4 TEMMUZ MAH     VEDAT DİLBER

4 TEMMUZ MAH     AHMET ALPÖZER

4 TEMMUZ MAH     AYÇA BÖREK

4 TEMMUZ MAH     BÜLENT AKGÜN

4 TEMMUZ MAH     SELÇUK AKSOY

4 TEMMUZ MAH     TAMER ÖZÇELİK

4 TEMMUZ MAH     ALİ KARACAN

4 TEMMUZ MAH     ERDİN BİLGİÇ

4 TEMMUZ MAH     MESUT ÇETİNKAYA

4 TEMMUZ MAH     SİBEL KAHYA

4 TEMMUZ MAH     OSMAN KIVANÇ

4 TEMMUZ MAH     CEVDET ÖZALAY

4 TEMMUZ MAH     EMİN KILIÇ

4 TEMMUZ MAH     GAZANFER AKKUŞ

4 TEMMUZ MAH     NEZAHAT YALÇINKAYA

4 TEMMUZ MAH     VELİ YETİŞEN

4 TEMMUZ MAH     NİLGÜN ÖNAL

4 TEMMUZ MAH     FATİH KARA

4 TEMMUZ MAH     KAZIM ÜNAL

4 TEMMUZ MAH     MURAT BAYRAK

4 TEMMUZ MAH     MURAT ÇAYLAK

4 TEMMUZ MAH     MAHMUT DALKIRAN

4 TEMMUZ MAH     MUSTAFA ÖZGEN

4 TEMMUZ MAH     ŞEREF ÇİLOĞLU

4 TEMMUZ MAH     UFUK ÖNDER

4 TEMMUZ MAH     SEFER SOYBELLİ

4 TEMMUZ MAH     ERHAN GÜVENALTIN

4 TEMMUZ MAH     ALİ ERTATAR

4 TEMMUZ MAH     HASAN AKTÜRK

4 TEMMUZ MAH     SAMET ERTAN

4 TEMMUZ MAH     NURİ ACAR

4 TEMMUZ MAH     MAHMUT DALKIRAN

4 TEMMUZ MAH     MEHMET İZÜSTÜNE

4 TEMMUZ MAH     ERHAN YILMAZ

4 TEMMUZ MAH     ŞEREF ARSLANSAN

4 TEMMUZ MAH     ÖMER BİLGİÇ

4 TEMMUZ MAH     FAHRETTİN ALTINALAN

4 TEMMUZ MAH     MUSTAFA AÇIKGÖZ

4 TEMMUZ MAH     ÖZER EKİN

4 TEMMUZ MAH     BEKİR ERDEMLİCE

4 TEMMUZ MAH     AYHAN İRİK

4 TEMMUZ MAH     MUZAFFER CAN

4 TEMMUZ MAH     HASAN TAHSİN BAKİ

4 TEMMUZ MAH     HÜSEYİN GÜNDÜZ

4 TEMMUZ MAH     BURAK GÖKDEMİR

4 TEMMUZ MAH     HASAN AKYILDIZ

4 TEMMUZ MAH     GÜNTEKİN CİNİVİZ

4 TEMMUZ MAH     FATMA BİLGİÇ

4 TEMMUZ MAH     ŞEVKET BİLGİN

4 TEMMUZ MAH     HASAN ÇETİN

4 TEMMUZ MAH     HÜSEYİN TETİK

AKÇAT MAH.          MUSTAFA BÜLBÜL

AKÇAT MAH.          BİLAL SAĞLAM

AKÇAT MAH.          DAVUT TEMEL

AKÇAT MAH.          ERCAN KURT

AKÇAT MAH.          FAHRİ YASAKOL

AKÇAT MAH.          FARUK ÜNLÜ

AKPINAR MAH.      KAZIM DEMİR

AKPINAR MAH.      CELAL KARACA

AVCIKÖY MAH.      AYDIN GÜLAÇTI

AVCIKÖY MAH.      HÜSEYİN YILMAZ

AVCIKÖY MAH.      NURTEN ÖZKENT

ÇAMÇUKUR MAH. NECATİ IHLAMUR

ÇAMÇUKUR MAH. OSMAN NURİ BÖLGEN

ÇAMÇUKUR MAH. ÖMER YILDIZ

ÇAMÇUKUR MAH. HÜSEYİN BAYRAK

ÇAMÇUKUR MAH. DİLEK BÖLGEN

ÇAMÇUKUR MAH. HATİCE AKÖZ

ÇAMÇUKUR MAH. ŞABAN YAMAK

ÇAMÇUKUR MAH. NAZİM OLGUN

ÇAMÇUKUR MAH. RIDVAN BÖLGEN

ÇAMDİBİ MAH.       OSMAN KASAP

ÇAMDİBİ MAH.       ÖNDER CANBAZ

ÇAMDİBİ MAH.       NAZMİ ÖVÜNÇ

DEREKÖY MAH.     FARUK YÜKSEK

DEREKÖY MAH.     İBRAHİM KARAKAYA

DEREKÖY MAH.     SÜLEYMAN YÜKSEL

DEREKÖY MAH.     VEHBİ KARATAŞ

DEREKÖY MAH.     SEMİH DIŞGEZEN

DEREKÖY MAH.     NERMİN KAVAK

DEREKÖY MAH.     AYŞE ÜNAL

DEREKÖY MAH.     İLHAMİ GÖKKAYA

DEREKÖY MAH.     ORHAN CİVAN

EREĞLİ MAH.         OĞUZHAN KAYA

EREĞLİ MAH.         AYDIN ALTINBAŞ

EREĞLİ MAH.         BEKİR YILMAZ

EREĞLİ MAH.         CENGİZ ESKİ

EREĞLİ MAH.         EŞREF KARADUMAN

EREĞLİ MAH.         HÜSNÜ KAVAKLI

EREĞLİ MAH.         MUSTAFA YILMAZER

EREĞLİ MAH.         MUTLU ÇALIK

EREĞLİ MAH.         RECEP KESKİN

EREĞLİ MAH.         ŞEMSETTİN MORGİL

EREĞLİ MAH.         TANJU ÇAKMAK

EREĞLİ MAH.         SONGÜL AK

EREĞLİ MAH.         MESUT YILDIZ

EREĞLİ MAH.         SABAHATTİN AÇIKNAR

EREĞLİ MAH.         MUSTAFA ÇELİK

EREĞLİ MAH.         İBRAHİM KAYALI

EREĞLİ MAH.         HASAN TURAL

EREĞLİ MAH.         HATİCE AKKAYA

EREĞLİ MAH.         AHMET KALKAN

EREĞLİ MAH.         HASAN GÜNDÜZ

EREĞLİ MAH.         MUSTAFA ERENGÜL

EREĞLİ MAH.         ÖNDER YILDIZ

EREĞLİ MAH.         ZEYNEP YILMAZ

EREĞLİ MAH.         HÜLYA YILDIZ

EREĞLİ MAH.         ALİ YILMAZ

EREĞLİ MAH.         HALDUN ERTEKİN

EREĞLİ MAH.         KAZIM YILMAZ

EREĞLİ MAH.         MURAT ERTAN

EREĞLİ MAH.         ALİ ÜNAL

EREĞLİ MAH.         ŞAHİN BOZKURT

FULACIK MAH.       MEHMET GÖKTEPE

FULACIK MAH.       MEHMET CAN

HAYRİYE MAH.      NAİL BÖREK

HAYRİYE MAH.      RECEP ÇETİN

HAYRİYE MAH.      NAHİT GÖKÇE

HAYRİYE MAH.      MEHMET KILINÇ

İHSANİYE MAH.     ENVER GÜZEL

İHSANİYE MAH.     KADİR AKŞEHİR

İHSANİYE MAH.     ZARİFE AKBABA

İNEBEYLİ MAH.      HASAN AKGÜN

İNEBEYLİ MAH.      METİN BENZER

İNEBEYLİ MAH.      MUSTAFA ÖZCAN

KADRİYE MAH.      İSMAİL AKKANAT

KARAAHMETLİ MAH.      HASAN AVCI

KARAAHMETLİ MAH.      MECİT ERDOĞAN

KARAAHMETLİ MAH.      AVNİ ÇAYLAK

KARAPINAR MAH. AHMET ÖZALAY

KARAPINAR MAH. FEHMİ AKBAĞ

KARAPINAR MAH. KADİR BİLGİÇ

KARAPINAR MAH. ŞEREF ALTIN

KARAPINAR MAH. YUSUF TURGUT

KARAPINAR MAH. İBRAHİM AYDIN

KARAPINAR MAH. BÜLENT BİLGİÇ

KARAPINAR MAH. NAZAN GÜNDOĞAN

KIZDERBENT MAH.           MEHMET METE

KIZDERBENT MAH.           ALİ ERSOY

KIZDERBENT MAH.           DURMUŞ BAŞMAYA

KIZDERBENT MAH.           ERTAN ARSLANSAN

KIZDERBENT MAH.           TAHİR AKKUŞ

KIZDERBENT MAH.           NURETTİN ALTUN

KIZDERBENT MAH.           HİLMİ BAŞSAYEL

KIZDERBENT MAH.           RECEP AKBAŞ

OLUKLU MAH.        ÖMER ÖZKUT

OLUKLU MAH.        HALİT TURAN

OLUKLU MAH.        ERCAN GÖKÖZKUT

OSMANİYE MAH.   MUSTAFA GÜNDÜZ

OSMANİYE MAH.   AHMET ERTAN

OSMANİYE MAH.   CAVİT ÜNAL

PAZARKÖY MAH.  ALİ OSMAN KUNUK

PAZARKÖY MAH.  REFİK AKIN

PAZARKÖY MAH.  HÜSEYİN KILIÇASLAN

SAFİYE MAH.          MUHAMMET KARACAN

SEMETLER MAH.   CELAL KILIÇ

SEMETLER MAH.   EMİN SOYGENİŞ

SEMETLER MAH.   SELAHATTİN AKKANAT

SENAİYE MAH.       ALİ İLHAN

SENAİYE MAH.       EMRE ÇETİNBAKIŞ

SENAİYE MAH.       EYÜP İLHAN

SULUDERE MAH.    AHMET ÇIKMIŞ

SULUDERE MAH.    GÜRCAN KARACA

TAHTALI MAH.       HASAN HÜSEYİN ÜSKÜT

TEPEKÖY MAH.      MUSTAFA CAN

TEPEKÖY MAH.      AHMET ÇETİNTAŞ

TEPEKÖY MAH.      ÖZLEM ÇETİNTAŞ

TEPEKÖY MAH.      BİRGÜL DEMİR

TEPEKÖY MAH.      AKİF CAN

TEPEKÖY MAH.      MEHMET KAHYA

TEPEKÖY MAH.      HÜSEYİN YILMAZ

TEPEKÖY MAH.      EMRAH KÜÇÜK

YALAKDERE MAH.            HÜSEYİN İLDEN

YALAKDERE MAH.            KEMAL BAŞ

YALAKDERE MAH.            REMZİ DEĞER

YALAKDERE MAH.            HÜSEYİN DEĞİRMENCİ

YALAKDERE MAH.            FERİDE KARAMOLLA

YALAKDERE MAH.            MUSTAFA GÜLDAL

KAYACIK MAH.      ERDOĞAN GÜLÇAĞ

KAYACIK MAH.      ABDURRAHMAN MENEKŞE

KAYACIK MAH.      ALİ KAZDAL

KAYACIK MAH.      SELÇUK TAYFUR

KAYACIK MAH.      NECATİ ÖZKUT

KAYACIK MAH.      RAMİS BİRİCİ

KAYACIK MAH.      FURKAN CAN AKKANAT

KAYACIK MAH.      AHMET BAŞ

KAYACIK MAH.      AHMET BİLİCİ

KAYACIK MAH.      SELAMİ DEMİR

KAYACIK MAH.      SÜLEYMAN BAYDİN

KAYACIK MAH.      İSA AKGÜN

KAYACIK MAH.      MUSTAFA ÇELİK

KAYACIK MAH.      TUĞBA TÜRKMEN

KAYACIK MAH.      SEFA ARI

KAYACIK MAH.      MUHAMMET ERDİ İPEK

KAYACIK MAH.      TUĞBA YILDIRIM

KAYACIK MAH.      ABDULLAH TOY

KAYACIK MAH.      AHMET UTAŞ

KAYACIK MAH.      ALİ RIZA GÜREŞÇİ

KAYACIK MAH.      MURAT YASİN TAŞKAN

KAYACIK MAH.      OKAN ÖZDİKMEN

KAYACIK MAH.      AYŞE DEMİRAY

KAYACIK MAH.      HAMZA BÖLGEN

KAYACIK MAH.      TUĞÇE AKÇAY

KAYACIK MAH.      YASİN KARACAN

KAYACIK MAH.      AHMET CANPOLAT

KAYACIK MAH.      ALİ GÜNEŞ

KAYACIK MAH.      FAHRETTİN GÜLER

KAYACIK MAH.      FERDA ALTIN

KAYACIK MAH.      FEYZİ UTAŞ

KAYACIK MAH.      HALİM AKSOY

KAYACIK MAH.      HASAN TAŞKAN

KAYACIK MAH.      İBRAHİM ORAL

KAYACIK MAH.      KERİM KARTAL

KAYACIK MAH.      MEVLÜT ÇAPUR

KAYACIK MAH.      ÖZGÜR AKCİ

KAYACIK MAH.      RECEP ÖZBAKIR

KAYACIK MAH.      TANJU ÜNAL

KAYACIK MAH.      SAMİ SEZGİN

KAYACIK MAH.      ŞABAN DIŞPINAR

KAYACIK MAH.      NEZAHAT  BAŞARAN

KAYACIK MAH.      NURCAN KAZDAL

KAYACIK MAH.      REYHAN KOÇYİĞİT

KAYACIK MAH.      SEMA AVCI

KAYACIK MAH.      YASEMİN ÜZMEN

KAYACIK MAH.      BEYHAN CANDAN TAŞKAN

KAYACIK MAH.      DENİZ ÇETİNKAYA

KAYACIK MAH.      ESRA ERKİN

KAYACIK MAH.      GÖNÜL ÇİMEN

KAYACIK MAH.      HACER ŞAHİN

KAYACIK MAH.      HAFİZE GÖKER

KAYACIK MAH.      NEBAHAT AŞILAR

KAYACIK MAH.      AHMET TÜRKEL

KAYACIK MAH.      ALİ YOLCU

KAYACIK MAH.      MEHMET AKİF BARUTÇU

KAYACIK MAH.      TALAT SAĞIR

KAYACIK MAH.      TARIK ERYÜREK

KAYACIK MAH.      İBRAHİM ÜLKER

KAYACIK MAH.      MUSTAFA YANIK

KAYACIK MAH.      ZEKİ SOYBELLİ

KAYACIK MAH.      GÜLCAN CANPOLAT

KAYACIK MAH.      HATİCE NURAY ÜSTE

KAYACIK MAH.      YASİN KARABAŞ

KAYACIK MAH.      BÜNYAMİN KARACAN

KAYACIK MAH.      CEMİL ERKALKAN

KAYACIK MAH.      FERHAT AYGÜR

KAYACIK MAH.      İLKAY OKUR

KAYACIK MAH.      MURAT SAĞIR

KAYACIK MAH.      TANER BAŞ

KAYACIK MAH.      AYKUT FİDAN

KAYACIK MAH.      ENES BEYANOĞLU

KAYACIK MAH.      FARUK GÖKAKIN

KAYACIK MAH.      RIDVAN AKSÜT

KAYACIK MAH.      SAMET TETİK

KAYACIK MAH.      NECMETTİN ULVİ BİLİCİ

KAYACIK MAH.      MUSTAFA ÜNAL

KAYACIK MAH.      EMRE ÇETİNBAKIŞ

KAYACIK MAH.      METİN İLHAN

KAYACIK MAH.      EMİNE BIÇKICI

KAYACIK MAH.      FATMA AKÇAY

 

 

Bugün 17:59 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Davutoğlu, Etyen Mahçupyan'ı ekibine dahil etti mask
Davutoğlu, Etyen Mahçupyan'ı ekibine dahil etti
Aras: Kandıra, tarihinde görmemiş bir kongre görecek mask
Aras: Kandıra, tarihinde görmemiş bir kongre görecek
“Uzan’ın masumiyetine hep inandık” mask
“Uzan’ın masumiyetine hep inandık”
CHP'de kazan kaynıyor mask
CHP'de kazan kaynıyor
Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar mask
Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar
CHP Başiskele'de delege listeleri belli oldu mask
CHP Başiskele'de delege listeleri belli oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!

GALERİ

Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL