İşte AKP’de 5 ilçenin delegesi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AKP) ilçe mahalle delege seçimleri bugün (1Aralık) başladı. İzmit, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe’de yapılan mahalle delege seçimlerinin ardından her ilçede 400 delege belirlendi. Saat 10.00’da başlayan delege seçimleri 17.00’da sona ermesinin ardından oylar sayıldı. Seçimler 4 Aralık tarihinde Kandıra’da, 8 Aralık’ta ise Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Körfez’de yapılacak.
GÖLCÜK DELEGE LİSTESİ
AYVAZPINAR MAHALLESİ
Abdullah Ağla
DEĞİRMENDERE ATATÜRK
Fikret Şanlı
Adem Ertunç
Eyüp Çetin
Ömriye Çınar
Süleyman Mirik
Muhammet Karabulut
Nezih Kaya
Mehmet Bulut
Adnan Çatar
Sakibe Kuş
DEĞİRMENDERE CUMHURİYET
Turgut Özden
Mustafa Taşpınar
Cemal Ayhan
Kadir Tiryaki
İbrahim Ulufer
Özge Yakupoğlu
Havva Çeçen
Severcan Kara
DEĞİRMENDERE MERKEZ
İbrahim Bayram
Murat Eker
Hasan Üstüner
Mustafa Yalçın
Nurşen Alyemiş
Fatma Durdu
Recep Şahin Özalp
Emine Karagözoğlu
Abdullah Zorlu
DEĞİRMENDERE TOPÇULAR
İsmail Yavuz
Ergün Öncü
Kadir Özdemir
Aysel Akman
Emine Kalem
Metin Torunoğlu
M.Oğuz Çelebi
Keramettin Tetik
Eşref Bodur
Yasin Şahin
Ayhan Aygün
Ömer Yavuz
DEĞİRMENDERE YALI MAHALLESİ
Erol Güçlü
Sami Cansu
Emine İpek
Sakine Kılıç Akkaya
Fatma Doğan
Sedat Yücel
Ercan Şahin
Zekeriya Kumru
DEĞİRMENDERE YUKARI MAHALLESİ
Ali Balkış
Pınar Dağ
Şengül Yoldaş
Tuğba Ökten
Tayfun Çevik
Vedat Dal
DENİZEVLER MAHALLESİ
Vahit Çakar
Muhammet Demir
Hikmet Özduman
İsa Akpınar
DONANMA MAHALLESİ
Hasan Kocaman
Mehmet Yüksel
Mustafa Alkan
Ali Subaşı
Hüseyin Akın
Metin Doruklu
Semih Sofu
Bahriye Gökalp
Ali Kozma
İsmail Özdemir
İslam Şişman
Muharrem Başbay
İsak Oktay
Ünal Yazıcı
İrrahim Dursun
Adnan Karasu
Orhan Fatih Kaya
Hakan Can
Volkan Yılmaz
Hanife Sarı
Ali Tüfekçi
Batuhan Kocaman
Ayla Bakan
Sema Peken
DUMLUPINAR MAHALLESİ
Yüksel Uzuner
Mustafa Karadağ
Suzan Dilber
Recep Tayip Erdoğan
İsmail Sarı
İsmet Çık
Osman Nuri Kalyoncu
İbrahim Kılıç
Fikret Ormancı
Saime Yelken
Emine Demir
Ertuğrul Eren
Vural Keskin
DÜZAĞAÇ MAHALLESİ
Mustafa Akçair
Nihat Ekiz
Ali Kemal Öztürk
Burhan Özgüler
Davut İlgün
Celal Mutlu
Sebahat Kahvecioğlu
Hasan Basri Akman
Kamil Kılıç
ESKİ FERHADİYE MAHALLESİ
Yaşar Ömer Kaya
FERHADİYE MAHALLESİ
Murat Kayabay
Murat Karagözoğlu
HALIDERE KÖRFEZ MAHALLESİ
Mehmet Başay
Adnan Gürsel
Mücella Çoban
Mehmet Demir
Ataman Akdeniz
HALIDERE YALI MAHALLESİ
İbrahim Altuntaş
Süleyman Çiftçi
Neriman Korkmaz
Yakup Gümüş
Arif Gümüş
Mensur Keskin
Nurten Güngör
HALIDERE YENİ MAHALLESİ
Ali Dinlenmiş
Bayram Mirik
HAMİDİYE MAHALLESİ
Yusuf Yüksel
Sevinç Ellibeş
Kadir Çelik
Burhan Değer
HASANEYN MAHALLESİ
Yaşar Yıldız
Osman Gencer
Rıfat Uzuner
HİSAREYN KARAKÖPRÜ MAHALLESİ
Öner Kaya
Kadem Gürdal
İlyas Yazıcı
Ümit Altun
Ahmet Baltürk
Ali Atalar
Ayten Kaplan
Hasan Yakut
Lütfü Şahin
Muhammet Ali Eren
Müfüt Büyükbaş
Ayşe Temel
HİSAREYN MERKEZ MAHALLESİ
Ufuk Rumelioğlu
Mustafa Bahar
Mehmet Cinemre
Yakup Köse
Naım Keskın
Sevil Rumelioğlu
Şenol Şimşek
Mustafa Kaşıkçı
İCADİYE MAHALLESİ
Şevket Özbek
Veysel Günister
İHSANİYE ÇİFTLİK MAHALLESİ
Kemal Kürkan
Yasin Özmen
Ziya Yıldız
Kemal Yavuz
Furkan Bayraktar
Davut Uzun
Rıdvan Kılıç
Ahmet Ayaz
Mustafa Çavdar
Adem Hür
Canan Şahin
Mehmet Uzun
Esat Zorlu
Hakan Şen
Havvanur Ece
Hasan Şahin
Şenol Aktaş
Recep Uysal
Sabit Gür
Ömer Burak Barış
Dilek Yılmaz
Dursun Batı
Mustafa Binici
Hasan Gel
Günay Erdem
Azam Barutçu
Halit Çolak
Özlem Çoban
Adnan Öztürk
Recep Başkut
Hasan Ömer Bayrak
Dilek Meran
Niyazi Kamış
Feyzullah Barış
İHSANİYE MERKEZ MAHALLESİ
Erdinç Bayramoğlu
Murat Kurt
Hilmiye Gövez
Seyfi Öztürk
Hasan Zer
Hasan Bat
Şevket Kaba
Esra Beyazıt
İlhan Zer
Birsen Köse
İPEKYOLU MAHALLESİ
YUSUF ÖZMEN
ALİ BAĞÇİÇEK
İBRAHİM KARADAĞ
NURETTTİN TOPRAKÇIER
HAYRİ AK
RAHİME GÜRDAL
REYHAN USTA
YUSUF ZİYA BAYLAN
SELÇUK IŞKIN
CEMAL GÖKÇE
ZAFER AYTAÇ
ÇİĞDEM KANYILMAZ
NURHAN ODABAŞ
İRŞADİYE MAHALLESİ
Recep Kurt
Hasan Kamış
KAVAKLI MAHALLESİ
Mustafa Aydın
Nazım Usta
Selahattin Yılmaz
Cavit Şimşek
İbrahim Özkul
Emre Yıldırım
Tahir Yüce
Nuri Akyol
Ramazan Kurt
Naci Demir
İ.Hakkı Güneyi
O.Nuri Topal
Eyüp Doğan
Yusuf Kara
Ebru Kavas Aktaş
İlyas Akçay
Necati Zorlu
M Tayyip Ateş
Çiğdem Özyılmaz
LÜTFİYE MAHALLESİ
Murat Poyraz
Fatih Kanat
MAMURİYE MAHALLESİ
Hüseyin Şenol
Hüseyin Şişman
MERKEZ MAHALLESİ
Suat Ay
Muammer Yakar
Fikret Sevinç
İhsan Yaman
Recep Yavuz
Kaya Başhan
Seher Şenol
Yılmaz Kor
Hüseyin Gürdal
Abdullah Dizman
Hasan Sahip İstif
Mevlüt Gül
Ali Öztopuz
Mehmet Malçok
Adem Ellibeş
MESRURİYE MAHALLESİ
Sezai Kara
Abdullah Salman
NİMETİYE MAHALLESİ
Şenol Akın
Adem Şimşek
NÜZHETİYE MAHALLESİ
Hüseyin Yiğit
Selami Yaman
ÖRCÜN MAHALLESİ
Yusuf Kutay
Cengiz Çelik
PANAYIR MAHALLESİ
İhsan Özer
Paşa Düzgün
PİYALEPAŞA MAHALLESİ
Şükrü Barış
Arif Dandan
Orhan Albayrak
Beytullah Adıyaman
İlhan Kurt
Hasan Şimşek
Ahmet Balaban
Ali Özcan
Cengiz Külünk
İbrahim Uzuner
Osman Keskin
Sabahattin Çelebi
İsmail Acar
Muharrem Başbay
Semih Barış
Musa Şenol
Mustafa Gökalp
Harun Gencer
Celal Akın
Refiye Akarsu
İlknur Oktan
Emel Kasapoğlu
Hasan Civan
Yaşar Akdeniz
Nurettin Acar
Muhammet Turan
M.Emin Yıldız
Fazilet Kaplan
SARAYLI MAHALLESİ
Ramazan Kartal
Abdullaj Musaoğlu
Hızır Kıyar
SELİMİYE MAHALLESİ
Kemal Erdemir
Yeter Yener
SIRETİYE MAHALLESİ
Recep Yazıcı
İlhan Zengin
SOFULAR MAHALLESİ
Mehmet Remzi Turgut
ŞEHİTLER MAHALLESİ
Mustafa Denden
Ahmet Demir
Fatih Kahraman
Hadise Albayrak
Handan Kılıç
Hatice Aydın
Nurdoğan İnci
Önder Özçelebi
Servet Taşlı
Şevki Bektaş
Şirvan Kantarcı
Yüksel Çelik
Esra Ece
Şaban Demir
Kadem Serindere
Hüseyin Özmen
Bünyamin Eren
Çetin Seymen
Ali İhsan Uzuner
Gürsel Dursun
Hüseyin Gencer
Recep Şinasi Yıldız
Tarık Karayel
Kemal Sarı
Derya Tuncel
Murat Türengül
Kamile Gölbaşı
Feriha Ellibeş
ŞEVKETİYE MAHALLESİ
Haluk Uzuner
Mehmet Terzi
ULAŞLIYALI MAHALLESİ
Hüseyin Gülbaş
Hüseyin Karaca
Tahir Elveren
ULAŞLIYAVUZ MAHALLESİ
Sacit Abiş
Berna Abiş
İbrahim Sağlam
Nalan Korkmaz
Münür Dörtyıldız
Abdullah Kosif
ÜMMİYE MAHALLESİ
Mehmet Uzuner
İsmail Uzuner
YAZLIK MERKEZ MAHALLESİ
Mehmet İkiz
Ömer Özdemir
Rıza Karaoğlan
Meryem İkiz
Baki Özdemir
YAZLIK YENİ MAHALLE
İlhan Genç
Ahmet Ersoy
Ferhat Albayrak
Şahsettin Sevil
Sabire Kahveci
Celal Usta
Yakup İkiz
Emine Kozma
Kazım Tetik
Nurettin Bir
YENİ MAHALLESİ
Hasan Ekiz
Yusuf Dursun
Hüseyin Yaman
Aziz Subaşı
Mehmet Şahin
Esin Tuzcukaya
Erkan Dursun
Ömer Duman
Mehmet Sarı
Ertan Kurt
Kadem Sivri
Murat Uzuner
Hasan Küçük
Nurten Özgören
Mustafa Çelik
Hasan Turan
Sedat Kul
Nazile Oğuz
Emine Özdemir
Nazmiye Ulukışla
YUNUS EMRE MAHALLESİ
Basri Kaya
Güngör Musaoğlu
Murteza Küpeli
Sebahat Atalar
Hüseyin Coşkun
Ömer Kibar
YÜZBAŞILAR MAHALLESİ
Orhan Serdaroğlu
Emine Akbaş
Arzu Burnaz
Emine Öksüzoğlu
Ali İhsan Kılıç
Kemal Kurt
Mehmet Olhan
Nazım Uzuner
İZMİT DELEGE LİSTESİ
28 HAZİRAN MH. ŞENOL GÜNDÜZ
28 HAZİRAN MH. FİKRET HOCAOĞLU
28 HAZİRAN MH. GÜLZADE AKBULUT
28 HAZİRAN MH. EMRE OKUR
28 HAZİRAN MH. MURAT YILMAZ
28 HAZİRAN MH. RIFAT AKBAŞ
28 HAZİRAN MH. KADİR CANSEVER
28 HAZİRAN MH. ERDOĞAN ÇAKIR
28 HAZİRAN MH. HAKİM DEŞAT
28 HAZİRAN MH. NAZMİ NART
AKARCA MH. KAZIM ÇATAK
AKARCA MH. AYFER UĞUR
AKÇAKOCA MH. SEYİT ALİ YEŞİL
AKÇAKOCA MH. MEHMET KIR
AKÇAKOCA MH. FETHİ ERKAL
AKMEŞE ATATÜRK MH. HÜSEYİN ALYÜZ
AKMEŞE ATATÜRK MH. SABRİ YILDIZ
AKMEŞE CUMHURİYET MH. ECENUR SEVİLEN
AKMEŞE CUMHURİYET MH. HÜSEYİN KALKAN
AKPINAR MH. NAZIM HACIFETTAHOĞLU
AKPINAR MH. KENAN OBUZ
AKPINAR MH. ADEM İNCİ
AKPINAR MH. TÜRKAN BAYRAM
AKPINAR MH. ERHAN AYAN
ALİKAHYA ATATÜRK MH. HAYRETTİN ARICAN
ALİKAHYA ATATÜRK MH. YUSUF BURGUL
ALİKAHYA ATATÜRK MH. YUNUS ARICAN
ALİKAHYA ATATÜRK MH. HAMDİ PARLAK
ALİKAHYA ATATÜRK MH. İSMAİL PARLAK
ALİKAHYA ATATÜRK MH. NEVZAT DOĞAN
ALİKAHYA ATATÜRK MH. HAVZULLAH YAYDEMİR
ALİKAHYA CUMHURİYET MH. İSMAİL ÖZDEMİR
ALİKAHYA CUMHURİYET MH. ERSİN ALPARSLAN
ALİKAHYA CUMHURİYET MH. ESAT GEBEŞ
ALİKAHYA CUMHURİYET MH. GÜVEN ÖZGÜN
ALİKAHYA FATİH MH. ABDÜLKADİR PERİ
ALİKAHYA FATİH MH. İBRAHİM KILIÇ
ALİKAHYA FATİH MH. İSMAİL KELEŞ
ALİKAHYA FATİH MH. SABRİ GÖKBUDAK
ALİKAHYA FATİH MH. AVNİ HAZNEDAR
ALİKAHYA FATİH MH. NACİYE AYDIN
ALİKAHYA FATİH MH. HASAN ARICAN
ALİKAHYA MERKEZ MH. ŞÜKRÜ ÖZSOY
ALİKAHYA MERKEZ MH. ALİ ERDEM
ALİKAHYA MERKEZ MH. AYHAN GÖKMEN
ALİKAHYA MERKEZ MH. NURİYE ŞAHİN
ALİKAHYA MERKEZ MH. SERKAN MARUL
AMBARCI MH. RECEP KOCATÜRK
ARIZLI VAHDET GÖKTÜRK
ARIZLI ERKAN SALTAN
ARPALIKİHSANİYE MH. ORHAN SÜREN
AYAZMA MH ORHAN MADENCİ
AYAZMA MH MEHMET ÇETİN
AYAZMA MH HÜSEYİN AYGENÇ
AYAZMA MH HALİS KESKİN
AYAZMA MH ABDULKADİR KARAÇİZMELİ
BAĞLICA MH. TURGAY YILMAN
BALÖREN MH. ALİ AŞIK
BAYRAKTAR MH. MUHARREM FİDAN
BEKİRDERE MH. ADEM ALAN
BEKİRDERE MH. BİLAL GÖK
BEKİRDERE MH. YAŞAR ÖZDEMİR
BEKİRDERE MH. MEHMET SÖZER
BEKİRDERE MH. ERCAN SEVİNEN
BEKİRDERE MH. SALİH ÇAKIR
BEKİRDERE MH. İRFAN BUDAK
BEKİRDERE MH. ŞABAN BAŞHAN
BEKİRDERE MH. ADNAN BİRİN
BEKİRDERE MH. HÜLYA SARI
BEKİRDERE MH. İSMAİL YILDIRIM
BEKİRDERE MH. ALİ RIZA SEVİM
BİBEROĞLU MH. NECDET KOCAMAN
BÖĞÜRGEN MH. MEHMET AKTAŞ
BULDUK MH. BURHAN DURAN
CEDİT MH. VEDAT YOLDAŞ
CEDİT MH. ŞENOL ALTIN
CEDİT MH. İSMAİL ARAÇ
CEDİT MH. FATMA TOPAL
CEDİT MH. YAKUP ÖZTÜRK
CEDİT MH. REMZİ GÜNEŞ
CEDİT MH. HASAN ÇINAR
CUMHURİYET MH. AHMET GÖKTÜRK
CUMHURİYET MH. NECDET EKSEN
CUMHURİYET MH. RESUL HIZIR
CUMHURİYET MH. HASİBE HEPDURLUK
ÇAĞIRGAN MH. HASAN EFE
ÇAVUŞOĞLU MH. MEHMET ŞAHİN
ÇAYIRKÖY MEHMET ALAGÖZ
ÇAYIRKÖY GÖKHAN GÜNEŞ
ÇAYIRKÖY TURGAY AKBABA
ÇUBUKLUBALA MH. MUSTAFA SEYMEN
ÇUBUKLUOSMANİYE MH. BEKİR KESKİN
ÇUBUKLUOSMANİYE MH. CEMAL UZUN
ÇUKURBAĞ MH. İSMAİL AYNACI
ÇUKURBAĞ MH. SELAMİ ŞÜKÜR
ÇUKURBAĞ MH. HASAN PANCAR
ÇUKURBAĞ MH. AYŞE MEHTAP UZUN KARSLI
DAĞKÖY MH. NECMETTİN YİŞ
DOĞAN MH. AHMET ÇELİK
DOĞAN MH. AYHAN GÖMEÇ
DOĞAN MH. HÜSEYİN DAĞLIOĞLU
DOĞAN MH. YAŞAR GÜR
DOĞAN MH. ALİBEY AKYILDIZ
DURHASAN MH. ERKAN KARDAŞ
DURHASAN MH. FERİDUN DAMAR
DÜĞMECİLER NURİ EMİR
EMİRHAN MH. TURAN ASLAN
EMİRHAN MH. İBRAHİM YILMAZ
ERENLER MH. TURGAY AYDINER
ERENLER MH. LEVENT TERZİ
ERENLER MH. İBRAHİM ALP
ERENLER MH. FAHRETTİN TEMEL
ERENLER MH. FERİT ER
ERENLER MH. SAVAŞ AKPOLAT
ERENLER MH. HASAN KIRLI
ERENLER MH. MEHMET YALÇINKAYA
ERENLER MH. AYDIN ÇETİN
ERENLER MH. ALİ SAKA
ERENLER MH. HİCRAN UZUN
ERENLER MH. PINAR ATABAY
ERENLER MH. NECDET ÇINAR
ERENLER MH. ALİ ÇİTLİ
ERENLER MH. BİLAL ERDUL
ESELER SADIK SAVURTAŞ
FATİH MH. HASAN DÜLGER
FATİH MH. RECEP YILDIZ
FATİH MH. TAHİR ŞANLI
FATİH MH. RANA KARABULUT
FETHİYE MH. MURAT GÜMÜŞ
FEVZİ ÇAKMAK MH. YAŞAR BİRGÜL
FEVZİ ÇAKMAK MH. SAADET ERGÜN
FEVZİ ÇAKMAK MH. ADNAN DURAN
GEDİKLİ MH. RAGIP DURGUN
GEDİKLİ MH. ALİ TOGAY
GÖKÇEÖREN M.ALİ KAYA
GÖKÇEÖREN TURGAY KARA
GÜLBAHÇE KADRİYE MH. ERSİN YILMAZ
GÜLTEPE MH. MESUT ÇELİK
GÜLTEPE MH. TANER SİNAN ÇAKIRER
GÜLTEPE MH. MUHARREM KÖROĞLU
GÜLTEPE MH. SEBAHAT ÖZCAN
GÜLTEPE MH. ERDİNÇ ALTAŞ
GÜNDOĞDU MH. ERKAN ÖZÖN
GÜNDOĞDU MH. MUHARREM TUTUŞ
GÜNDOĞDU MH. MUHAMMED SEYDAOĞLU
GÜNDOĞDU MH. BELKİYE TAN
GÜNDOĞDU MH. AHMET ULUSOY
GÜVERCİNLİK MH. SEDAT ÖZTÜRK
HACIHASAN MH. ZEYNEP PINAR
HACIHASAN MH. ORHAN ATABAY
HACIHIZIR MH. NEVİN SERRA DEMİRKOL
HACIHIZIR MH. LOKMAN HEKİM YILMAZ
HACIHIZIR MH. HALİL VEHBİ YENİCE
HACIHIZIR MH. ONUR OKUTAN
HACIHIZIR MH. OSMAN NURİ ERTURAN
HAKKANİYE MH. NİHAT SARI
HASANCIKLAR MH. LÜTFÜ HAYATİ YAVUZ
HATİPKÖY MH. MEHMET ALİ PEKİN
HATİPKÖY MH. İSMAİL GÜN
KABAOĞLU MH. İLYAS GÜNEŞ
KABAOĞLU MH. FATİH ÖZCAN
KABAOĞLU MH. ŞUAYİP MAZAK
KADIKÖY MH. YUSUF YILDIZ
KADIKÖY MH. FATİH RAMAZANOĞLU
KADIKÖY MH. AYDIN BAHAR
KADIKÖY MH. KASIM SARAÇ
KADIKÖY MH. MURAT BAŞTÜRK
KADIKÖY MH. SEFER YAZICI
KADIKÖY MH. MUSA ÖZCAN
KADIKÖY MH. ZEYNEP KIZILKAYA
KADIKÖY MH. MUSTAFA SOYDABAŞ
KADIKÖY MH. HASAN DEMİR
KADIKÖY MH. NEHAT GÜRDAL
KADIKÖY MH. ALİ BİLGİLİ
KARAABDÜLBAKİ MH. OSMAN ATASOY
KARAABDÜLBAKİ MH. MUSTAFA HİLMİ YAKUT
KARABAŞ MH. ALİ GÜNEY
KARABAŞ MH. ALİ GALİP GÖKTÜRK
KARABAŞ MH. GÜZİN TAŞTEKİN
KARABAŞ MH. BÜLENT DOĞAN
KARABAŞ MH. BETÜL YAZICI
KARABAŞ MH. NECLA TİMUR
KARADENİZLİLER MH. MEHMET GÜÇLÜ
KARADENİZLİLER MH. CENGİZ BÜLBÜL
KARADENİZLİLER MH. EROL DONK
KAYNARCA MH. KADİR ÇORMAN
KEMALPAŞA MH. ÇİĞDEM AKBAŞ
KISALAR MH. NEVZAT OKUMUŞ
KOCATEPE MH. ZÜLKÜF VAROL
KOCATEPE MH. BİLAL KANCA
KOCATEPE MH. HÜSEYİN KAHRAMAN
KOCATEPE MH. AHMET CAN
KOCATEPE MH. ALİ KILINÇ
KOZLUCA MH. ŞABAN KAYA
KOZLUK MH. ERGİN AKBULUT
KOZLUK MH. EMRE KEKLİK
KOZLUK MH. İSMAİL USLU
KOZLUK MH. GÖKHAN VAROL
KOZLUK MH. NAİME CEYLAN
KOZLUK MH. YAVUZ ZENGİN
KÖRFEZ MH. ZEKERİYA ÖZBAY
KÖRFEZ MH. KÖKSAL GÜMÜŞ
KÖRFEZ MH. RIDVAN DEMİR
KÖRFEZ MH. EYÜP YILMAZ
KÖRFEZ MH. MEHMET ÇALIK
KULFALLI MH. KADİR ÜSTÜN
KULFALLI MH. ABDULSAMET KARABAY
KULMAHMUT MH. FİKRET UĞURLU
KURTDERE MH. MUSTAFA ERSOY
KURTDERE MH. AHMET ÇETİN
KURUÇEŞME FATİH MH. HAYRETTİN ÜNLÜ
KURUÇEŞME FATİH MH. İBRAHİM YAVUZ
KURUÇEŞME FATİH MH. AYNUR KÖKSAL DEDEOĞLU
KURUÇEŞME FATİH MH. SUAT COŞKUN
KURUÇEŞME FATİH MH. SÜLEYMAN ÖZGENÇ
KURUÇEŞME FATİH MH. ALİ KAHRAMAN
M.ALİPAŞA MH. ERSİN ÖZKANLI
M.ALİPAŞA MH. EROL ÇALIŞKAN
M.ALİPAŞA MH. SELİM SEVİM
M.ALİPAŞA MH. CEMİL KANPARA
M.ALİPAŞA MH. ŞABAN OSKAN
M.ALİPAŞA MH. MURAT ERGELEN
M.ALİPAŞA MH. HATİCE BALKAN
M.ALİPAŞA MH. UĞUR ŞENGEL
M.ALİPAŞA MH. SONER ŞÜKÜR
M.ALİPAŞA MH. İBRAHİM ACAR
M.ALİPAŞA MH. ALİ YILMAZ
M.ALİPAŞA MH. SELAHATTİN ŞENGÖZ
M.ALİPAŞA MH. AYLA HOYLAN
M.ALİPAŞA MH. GÜLCAN KOCABIYIK
MALTA MH. MUSTAFA YILDIZ
MALTA MH. NEZAHAT KAÇAR
MALTA MH. HÜSEYİN HÜSNÜ TOSUN
MALTA MH. FİKRET KARA
MALTA MH. NEBAHAT CAMKIRAN
MALTA MH. UĞUR KARAMAK
MECİDİYE MH. İDRİS DERİN
NEBİHOCA MH. BEYTULLAH TEKERLİ
ORHAN MH. HALİT GEDİK
ORHAN MH. HASAN AYAZ
ORHAN MH. ERKAN BAKIROĞLU
ORHAN MH. SALİM ACARSOY
ORHANİYE MH. NURETTİN AKÇAY
ORTABURUN MH. YÜKSEL ÖZCAN
ÖMERAĞA MH. FAHRİ KOZ
ÖMERAĞA MH. HÜSEYİN YUSUF
SANAYİ MH. MAZHARETTİN YILDIZ
SANAYİ MH. MURAT ARSLAN
SANAYİ MH. CABİR ÇALIK
SANAYİ MH. İSMAİL MOĞULTAY
SAPAKPINAR MH. BEHÇET YILMAZ
SARIŞEYH MH. ŞENER İNCE
SEKBANLI MH. SALİM SAPMAZ
SEPETÇİ MH. MEHMET ÇETİN
SEPETÇİ MH. MESUT KOÇAR
SERDAR MH. ADEM COŞKUN
SERDAR MH. AYHAN ŞEN
SERDAR MH. ERKAN AKSOY
SERDAR MH. AHMET ESİN
SERDAR MH. YASİN AKIN
SERDAR MH. GÖKHAN AYYILDIZ
SERDAR MH. GÖKHAN DAL
SERDAR MH. ZEYNEL TUĞRAL
SERDAR MH. TİMUR GÖGERCİN
SERDAR MH. OSMAN AKKUŞ
SERDAR MH. SEYDE AKÇAM
SERDAR MH. BÜLENT DURMUŞ
SULTANİYE MH. SERDAR AKARSU
SÜLEYMANİYE MH. NAZMİ ÖZDEMİR
SÜVERLER MH. NECMETTİN ATLI
ŞAHİNLER MH. İLHAN DEMİR
ŞİRİNTEPE MH. AYSEL DEMİRTAŞ
ŞİRİNTEPE MH. UĞUR ÇELİK
ŞİRİNTEPE MH. AYKUT SUNAR
ŞİRİNTEPE MH. ZEKİYE ÜNLÜ
ŞİRİNTEPE MH. METİN ALEMDAR
ŞİRİNTEPE MH. HÜLYA KIR
TAVŞANTEPE MH. ERKAN KAN
TAVŞANTEPE MH. MESUT KURCAN
TAVŞANTEPE MH. NAZMİ AÇIKGÖZ
TAVŞANTEPE MH. YAŞAR ERTOSUN
TAVŞANTEPE MH. TÜLAY GÜNDOĞDU
TAVŞANTEPE MH. SEZGİN TÜRK
TAVŞANTEPE MH. ATİLLA SEVİLMİŞ
TAVŞANTEPE MH. ENGİN TÜMER
TAVŞANTEPE MH. YUSUF ÇETKİN
TAVŞANTEPE MH. NESİBE TUNA
TAVŞANTEPE MH. ENGİN UZTÜRK
TAVŞANTEPE MH. ŞEVKET AKDOĞAN
TAVŞANTEPE MH. YUNUS KIRTAY
TEPECİK MH. ZEHRA YILDIRIM
TEPECİK MH. ÇAĞLAYAN DUMAN
TEPEKÖY MH. BURHAN TÜRK
TEPEKÖY MH. ERGÜN KARAGÖZ
TEPEKÖY MH. YUNUS KAYA
TEPEKÖY MH. ALİ KORKMAZ
TEPEKÖY MH. MEHMET AK
TEPEKÖY MH. CANAN SOYLU
TEPEKÖY MH. SEFA YILMAZ
TEPEKÖY MH. HÜSEYİN ÖZ
TEPEKÖY MH. RIZA ÖTKÜR
TEPEKÖY MH. ERDOĞAN ŞENTÜRK
TEPEKÖY MH. VEYSEL TOGAY
TEPEKÖY MH. AYHAN KAHRAMAN
TERZİBAYIRI YILMAZ DERİN
TERZİBAYIRI SONER DEMİR
TERZİBAYIRI GÜLZADE ÜLGEN
TOPÇULAR MH. ABDULLAH BÜLBÜL
TOPÇULAR MH. ŞEYHMUS AKYÜZ
TOPÇULAR MH. MEHMET İPŞİROĞLU
TOPÇULAR MH. NURİ GÜNEY
TOPÇULAR MH. İRFAN DOĞDU
TOPÇULAR MH. AHMET BERBEROĞLU
TOPÇULAR MH. HACI MUSTAFA ACAR
TURGUT MH. ÖNDER KARAKAŞ
TURGUT MH. ŞÜKRÜ DELİKKAYA
TURGUT MH. SİNAN ÜNER
TURGUT MH. TAHİR AKTAŞ
TURGUT MH. NURULLAH ÇİTLİ
TURGUT MH. AYŞE SARIKAYA
TURGUT MH. KEREM AKŞAN
TURGUT MH. MUSTAFA ACAR
TÜYSÜZLER MH. ENGİN UÇAR
TÜYSÜZLER MH. FERİT BALKİ
TÜYSÜZLER MH. SEZGİN DAŞKAYA
VELİAHMET MH. CEYHUN YALÇIN
VELİAHMET MH. AYTEKİN YAKŞİ
VELİAHMET MH. NİHAT ERİM
VELİAHMET MH. MEHMET BERRA AKYOL
YAHYA KAPTAN MH. YUSUF TAŞER
YAHYA KAPTAN MH. HALİL ATAY
YAHYA KAPTAN MH. AVNİ ZER
YAHYA KAPTAN MH. AYKUT ÇAĞLAYAN
YAHYA KAPTAN MH. HİLAL UZUNER
YAHYA KAPTAN MH. EMİNE OKANALP
YAHYA KAPTAN MH. İPAR KATRE
YAHYA KAPTAN MH. AZİZE SİBEL GÖNÜL
YASSIBAĞ MH. EROL YILMAZ
YASSIBAĞ MH. SEDAT ASLAN
YENİ MH. ERHAN BEDİR
YENİ MH. YALÇIN GÜLDİKEN
YENİ MH. ÖZCAN ALTUNTAŞ
YENİ MH. ERDOĞAN MEMİŞ
YENİ MH. MEHMET SEZGİN AKMAN
YENİ MH. YUNUS ELVEREN
YENİ MH. HÜSEYİN HOŞGÖL
YENİ MH. MEHMET ZEKİ AÇAR
YENİ MH. AYHAN DURSUN
YENİ MH. HÜLYA GÜLSÜM
YENİCE MH. ERCAN SARI
YENİDOĞAN MH. ERTUĞRUL YAVUZ
YENİDOĞAN MH. AYHAN ARSLANTAŞ
YENİDOĞAN MH. BEHLÜL ATMACA
YENİDOĞAN MH. İSMAİL ŞEKER
YENİDOĞAN MH. MEHMET KOCAMAN
YENİDOĞAN MH. ALİ İHSAN VARDOĞAN
YENİDOĞAN MH. GÜLTEKİN ÖZIŞIK
YENİŞEHİR MH. İBRAHİM ÖKTEM
YENİŞEHİR MH. SAMİ ATAMAN
YENİŞEHİR MH. MUZAFFER KURT
YENİŞEHİR MH. AYHAN ARSLANBOĞA
YENİŞEHİR MH. MAHMUT ÖZTÜRK
YENİŞEHİR MH. HAMDİ GÜNİSTER
YENİŞEHİR MH. MUSTAFA ARPAGUŞ
YENİŞEHİR MH. KEZBAN TİMURLENK
YENİŞEHİR MH. ÖZCAN ÖZDEMİR
YENİŞEHİR MH. VEYSEL YİĞİT
YENİŞEHİR MH. SEÇKİN KARAKOYUN
YENİŞEHİR MH. MELİH ARSLANTAŞ
YENİŞEHİR MH. MUHAMMET TANDOĞAN
YENİŞEHİR MH. MURAT YİBER
YENİŞEHİR MH. SELİM ORDU
YENİŞEHİR MH. ABDULLAH SABURLU
YENİŞEHİR MH. NURULLAH YILMAZ
YENİŞEHİR MH. BURAK UZUNER
YENİŞEHİR MH. GÜLŞAH PEHLİVAN
YENİŞEHİR MH. ALİ ŞİŞMAN
YENİŞEHİR MH. ABDULLAH KÖKTÜRK
YENİŞEHİR MH. İSMAİL GÜNDAŞ
YENİŞEHİR MH. FERHAT YILDIZ
YENİŞEHİR MH. MEHMETEMİN DUMAN
YENİŞEHİR MH. YAŞAR KESKİN
YEŞİLOVA MH. ERCAN VURAL
YEŞİLOVA MH. ENGİN GEDİKLİ
YEŞİLOVA MH. YUNUS KURTOĞLU
YEŞİLOVA MH. NİYAZİ CEYLAN
YEŞİLOVA MH. SİNAN ŞAHİN
YEŞİLOVA MH. SELAHATTİN KURAL
YEŞİLOVA MH. CEMİL İNCEHASAN
YEŞİLOVA MH. ALİ ALTINTAŞ
YEŞİLOVA MH. CEVAT AKTAŞ
YEŞİLOVA MH. MEHMET AKDENİZ
YEŞİLOVA MH. RAFET YÜCEL
YEŞİLOVA MH. CEMİL KARACA
YEŞİLOVA MH. TUNAHAN İNCEHASAN
ZABITAN MH. HÜSEYİN DUYMUŞ
ZABITAN MH. KIYMET ÇINAR
ZABITAN MH. HÜSEYİN POLATTİMUR
ZABITAN MH. CEM YENER
ZEYTİNBURNU MH. CENGİZ DEMİR
BAŞİSKELE DELEGE LİSTESİ
AKSIĞIN MH. OSMAN ÖZKAR
AKSIĞIN MH. ESMA CEYLAN
AKSIĞIN MH. AHMET DEMİRKOL
ALTINKENT MAH. AHMET KIR
ALTINKENT MAH. ZEKERİYA ÖZKURT
ALTINKENT MAH. LÜTFİ ÖZCAN
ALTINKENT MAH. SAİM DİNÇER
ALTINKENT MAH. METİN ACAR
ALTINKENT MAH. YUNUS EMRE KIVANÇ
ALTINKENT MAH. BAHADIR USTA
ALTINKENT MAH. FİLİZ KAZAN YALÇIN
ALTINKENT MAH. NÜRSEL AĞAÇ
ALTINKENT MAH. NAZLI KUTGÜN
ATAKENT MH. RECEP AKSU
ATAKENT MH. HACER ÇAKIR
ATAKENT MH. METİN VAROL
ATAKENT MH. SANLI FİDAN
ATAKENT MH. EMİNE COP
ATAKENT MH. NİHAT YAZAR
ATAKENT MH. TAHSİN ÇAMLI
ATAKENT MH. SEZAYİ EROL
ATAKENT MH. ONUR SARI
ATAKENT MH. AHMET VARER
ATAKENT MH. TURGUT BAYOĞLU
ATAKENT MH. ÖZKAN ÖZALP
AYDINKENT MAH ALİ ÇEVİK
AYDINKENT MAH AHMET KADRİ KORAY BAYRAM
AYDINKENT MAH ÖMER BAYRAM
AYDINKENT MAH İSMAİL AKIN
AYDINKENT MAH HÜSAMETTİN FIRAT
AYDINKENT MAH NURULLAH ÖZCAN
AYDINKENT MAH HAYRETTİN FIRAT
AYDINKENT MAH NAZAN AKBAŞ
AYDINKENT MAH HACER ÖZTÜRK
BARBAROS MAH. TAHSİN HOYLAN
BARBAROS MAH. HİKMET TUNÇAY
BARBAROS MAH. ERKAN KUTLUER
BARBAROS MAH. CEYHAN ÇAĞLAYAN
BARBAROS MAH. EMİNE YILMAZ
BARBAROS MAH. İLKNUR ÇAKIR
BARBAROS MAH. PINAR YOLCU
BARBAROS MAH. ESER SEKMEN
BARBAROS MAH. İSHAK BOZKUŞ
BARBAROS MAH. REYHAN HOYLAN
BARBAROS MAH. VOLKAN İRİÇ
BARBAROS MAH. FERİDE AY
BARBAROS MAH. YALÇIN YILMAZ
BARBAROS MAH. SALİH ÇALIK
BARBAROS MAH. AHMET BİRİNCİ
BARBAROS MAH. NURETTİN YILMAZ
BARBAROS MAH. SAFFET ÖZKARAASLAN
BARBAROS MAH. HALİL İBRAHİM İBAR
BARBAROS MAH. HÜSEYİN TUFAN
BARBAROS MAH. SERVET DEMİR
BARBAROS MAH. SAYİT BÜYÜKAYDIN
BARBAROS MAH. İLYAS KORKMAZ
BARBAROS MAH. YILMAZ ŞAHİN
BARBAROS MAH. NİZAMETTİN YILMAZ
BARBAROS MAH. NİHAT KÖSEOĞLU
BARBAROS MAH. RECEP ÇALIK
BARBAROS MAH. AHMET AKTURAN
BARBAROS MAH. SERKAN ÖZKARAASLAN
BARBAROS MAH. İBRAHİM ACAR
BARBAROS MAH. TURGUT YILMAZ
BARBAROS MAH. FATİH AKÇAY
BARBAROS MAH. YÜKSEL CİVELEK
BARBAROS MAH. BEŞİR GÜR
BARBAROS MAH. İBRAHİM SEKMEN
BARBAROS MAH. YAŞAR KARA
BARBAROS MAH. VEDAT TUNÇAY
BARBAROS MAH. HAKAN SEKMEN
BARBAROS MAH. TAMER ÖZKARAASLAN
BARBAROS MAH. NAZIM YALINKILIÇ
CAMİDÜZÜ MH. RECEP KÖSEOĞLU
CAMİDÜZÜ MH. MUSTAFA ERKAN
CAMİDÜZÜ MH. RECEP BIYIK
DAMLAR MH. MUSTAFA SERİM
DAMLAR MH. AHMET BÜYÜK
DAMLAR MH. FATMA SERİM
DAMLAR MH. RÜSTEM METEER
DAMLAR MH. ŞEVKİ SERİM
DAMLAR MH. MUSTAFA KANSU
DAMLAR MH. SEMA ARAT
DAMLAR MH. UĞUR METEER
DOĞANTEPE MAH. İHSAN TOPAL
DOĞANTEPE MAH. MİTHAT ÖZTÜRK
DOĞANTEPE MAH. TACETTİN FIRAT
DOĞANTEPE MAH. REMEZAN KÜÇÜKKESKİN
DOĞANTEPE MAH. BEYTULLAH ÖZTÜRK
DOĞANTEPE MAH. İLKNUR BOSTAN
DOĞANTEPE MAH. GÖNÜL TANRIVERDİ
DOĞANTEPE MAH. FATİH ÖZTÜRK
DOĞANTEPE MAH. RAMAZAN ÖRÇEN
DOĞANTEPE MAH. RECEP KUZU
DOĞANTEPE MAH. SEMİH GÜNEŞ
DÖNGEL MERKEZ MAH. ŞENOL ÇALIK
DÖNGEL MERKEZ MAH. ALİ DEĞİRMENCİ
DÖNGEL MERKEZ MAH. İSMAİL AKSAL
DÖNGEL MERKEZ MAH. ADEM İLHAN
DÖNGEL MERKEZ MAH. YUSUF TUNCER
DÖNGEL MERKEZ MAH. ERDAL SERİN
DÖNGEL MERKEZ MAH. ZAFER AYHAN
DÖNGEL MERKEZ MAH. EMİNE VATAN
DÖNGEL MERKEZ MAH. SERKAN GÜNEY
FATİH MAH BÜLENT KARAASLAN
FATİH MAH KEMAL ERDEM
FATİH MAH AHMET EMİN ÖZKAR
FATİH MAH ELİF BAŞYİĞİT
FATİH MAH MEHMET ERENOĞLU
FATİH MAH HİKMET KARAASLAN
FATİH MAH CEVDET DİNÇAY
FATİH MAH AHMET BAYRAK
FATİH MAH SEYFETTİN KARAASLAN
FATİH MAH MEHMET GÜNDAĞ
FATİH MAH ADEM BOSTAN
FATİH MAH YASİN KAYHAN
FATİH MAH HASAN BOSTAN
FATİH MAH YILMAZ BEREKET
FATİH MAH ABDÜLKADİR KARAOSMANOĞLU
FATİH MAH SEVGİ ERDEM
FATİH MAH AHMET BAYRAKTUTAR
FATİH MAH YUSUF ADIYAMAN
FATİH MAH NAZIM AŞKIN
FATİH MAH HASAN KARAOSMANOĞLU
FATİH MAH VEYSEL BOYUNEĞMEZ
FATİH MAH MURAT ÖZKARAASLAN
FATİH MAH MAKBÜLE ÖZKARAASLAN
FATİH MAH TEFİK TOPÇU
FATİH MAH SEVCAN KUTLUAYDEMİR
FATİH MAH MUSTAFA BAYRAK
FATİH MAH AZİZ DOĞANCIOĞLU
FATİH MAH MÜMİN KARATAŞ
FATİH MAH HALİS DOĞRU
HAVUZLUBAHÇE MH. ALİ KAMİL ABİŞ
HAVUZLUBAHÇE MH. TALAT TÜRKOĞLU
HAVUZLUBAHÇE MH. MURAT ÇAVUŞOĞLU
HAVUZLUBAHÇE MH. EMİN KARABALKAN
HAVUZLUBAHÇE MH. ALİ OĞLAKÇI
KARADENİZLİLER MH. HASAN ALAN
KARADENİZLİLER MH. SAMİ UÇAR
KARADENİZLİLER MH. SEFA AKKOL
KARADENİZLİLER MH. ATİLLA ÇAP
KARADENİZLİLER MH. ADİLAY FURUNCU
KARADENİZLİLER MH. MEHMET ALAN
KARADENİZLİLER MH. HARUN ŞENER
KARADENİZLİLER MH. SEMİH ALAN
KARADENİZLİLER MH. HAVVA UÇAR
KARADENİZLİLER MH. TAHİR ÇAP
KARADENİZLİLER MH. MUSTAFA ŞAHİNTÜRK
KARADENİZLİLER MH. OSMAN ÇAĞMAN
KARADENİZLİLER MH. ŞAMETTİN ALINLI
KARADENİZLİLER MH. MURAT ERMİŞ
KARŞIYAKA MH. EMİN BAŞIBÜYÜK
KARŞIYAKA MH. MEHMET BAYRAM
KAZANDERE MEHMET ÇALIK
KAZANDERE MUSTAFA ZER
KILIÇARSLAN MH. KEMAL DEMİR
KILIÇARSLAN MH. SAİM ANLAGAN
KILIÇARSLAN MH. MEHMET COŞAN
KILIÇARSLAN MH. ALİ ULUSOY
KILIÇARSLAN MH. VOLKAN YALÇIN
KILIÇARSLAN MH. AYŞE ERŞEKER
KILIÇARSLAN MH. İSMAİL DEMİR
KILIÇARSLAN MH. İSMAİL AKDOĞAN
KILIÇARSLAN MH. RAMAZAN VAROL
KILIÇARSLAN MH. NURGÜL AKTAŞ
KILIÇARSLAN MH. ZEYNEP KÖKYAR
KÖRFEZ MH. VAHİT KUZU
KÖRFEZ MH. ZÜLKÜF TANTA
KÖRFEZ MH. SERHAT BEYAZIT
KÖRFEZ MH. DAVUT ÖZDEMİR
KÖRFEZ MH. BİROL KOYUNCUOĞLU
KÖRFEZ MH. HÜSEYİN KÜÇÜK
KÖRFEZ MH. SÜHEYLA FİL
KÖRFEZ MH. ALPER ÇELİK
KÖRFEZ MH. COŞKUN GÜLŞEN
KÖRFEZ MH. CEMAL DEMİR
KÖRFEZ MH. AYŞE İŞERİ
KULLAR TEPECİK MH. CİHAN ŞENSES
KULLAR TEPECİK MH. AHMET ALİ TURAN
KULLAR TEPECİK MH. MUSTAFA YAVUZ
KULLAR TEPECİK MH. RECEP İRİŞ
KULLAR TEPECİK MH. FATMA SAĞAT
KULLAR TEPECİK MH. SAMİ UZUN
KULLAR TEPECİK MH. SEMİH ŞEKERSOY
KULLAR YAKACIK MAH. ORHAN AKİF ÇOBAN
KULLAR YAKACIK MAH. HASAN NUMAN TONKA
KULLAR YAKACIK MAH. MURAT EŞDOĞAN
KULLAR YAKACIK MAH. SELMA ÖZBAY
KULLAR YAKACIK MAH. HAYRİYE ELÇİ
KULLAR YAKACIK MAH. ABDULLAH YILMAZ
KULLAR YAKACIK MAH. AHMET ÇOBAN
KULLAR YAKACIK MAH. ZELİHA EŞDOĞAN
MAHMUTPAŞA MAH. MUSTAFA ÇELİK
MAHMUTPAŞA MAH. TALİP KAROSMAN
MAHMUTPAŞA MAH. YÜKSEL ÖZKARAASLAN
MAHMUTPAŞA MAH. ERDAL EROĞLU
MAHMUTPAŞA MAH. HAKAN ÖZTÜRK
MAHMUTPAŞA MAH. AHMET KESKİN
MAHMUTPAŞA MAH. GAFFAR ÇAMUR
MAHMUTPAŞA MAH. YAŞAR ALTUN
MAHMUTPAŞA MAH. AHMET HAN SEZER
MAHMUTPAŞA MAH. SERAP KILIÇ
MAHMUTPAŞA MAH. NİHAT YENİ
MAHMUTPAŞA MAH. ENES TEMEL
MAHMUTPAŞA MAH. ŞENOL BEZİR
MEHMETAĞA MH. İSMAİL İPEK
MEHMETAĞA MH. AYFER ERMAN
MEHMETAĞA MH. ŞÜKRÜ TÜRKYILMAZ
MEHMETAĞA MH. YILMAZ ŞAHİN
MEHMETAĞA MH. AYDIN ÜRESİN
MEHMETAĞA MH. YADİGAR YILMAZ
MEHMETAĞA MH. ORHAN DURMUŞ
MERKEZ-TEPECİK ALİ ÖZKANLI
MERKEZ-TEPECİK ALİ BİLGİ
MERKEZ-TEPECİK ADEM EKREM
OVACIK MAH. MEHMET TUNCA
OVACIK MAH. İLHAN ALTINTAŞ
OVACIK MAH. ORHAN TARAKÇI
OVACIK MAH. MUSTAFA ÖZTÜRK
OVACIK MAH. ABDULLAH MEMKEZE
PAŞADAĞ MAH. MURAT CAN
PAŞADAĞ MAH. ŞAKİR ÖZKARAASLAN
PAŞADAĞ MAH. HAMDİYE AYŞE KOKOŞ
PAŞADAĞ MAH. SELAHATTİN CEYLAN
PAŞADAĞ MAH. KADİR ALİ KOCAMAN
PAŞADAĞ MAH. RECEP KILIÇ
PAŞADAĞ MAH. ELİF ŞENOĞLU
PAŞADAĞ MAH. MURAT ÜNAL
PAŞADAĞ MAH. ASİYE SİVRİ
PAŞADAĞ MAH. ŞEVKET AKTÜRKOĞLU
PAŞADAĞ MAH. CİHAT KURTOĞLU
PAŞADAĞ MAH. NURSEVİL BALCI
PAŞADAĞ MAH. CİHAN KAPLAN
SAHİL MAH. YAVUZ USTA
SAHİL MAH. EROL BİLEN
SAHİL MAH. MEHMET USTAOĞLU
SAHİL MAH. BURHAN ŞAHİN
SAHİL MAH. LEYLA GÖKSAL
SAHİL MAH. KAMURAN ALÇIN
SEPETLİPINAR MAH CEMAL TAŞCI
SEPETLİPINAR MAH NAİL ERDEM
SEPETLİPINAR MAH FURKAN YAZAR
SEPETLİPINAR MAH HURİYE AĞAR
SEPETLİPINAR MAH ŞAHİN EZBER
SEPETLİPINAR MAH MUSTAFA ŞENEL
SERDAR MAH. BAHATTİN BUKSU
SERDAR MAH. BURHAN VAROL
SERDAR MAH. OĞUZHAN SARIOĞLU
SERDAR MAH. MERVE VAROL
SERDAR MAH. HARUN ÖZKARAASLAN
SERDAR MAH. KADRİYE KÖROĞLU
SERDAR MAH. NECATİ YİLDİRİM
SERDAR MAH. YUSUF KİBAR
SERDAR MAH. ENGİN ADIYAMAN
SERDAR MAH. SÜMEYYE ÇOĞAL
SERDAR MAH. İSMAYİL ÇELİK
SERDAR MAH. CEMAL TEK
SERDAR MAH. HASAN ZENBİL
SERDAR MAH. ALİ İHSAN GÜRBÜZ
SERDAR MAH. EMİN NARİN
SERDAR MAH. BİROL FİROL
SERDAR MAH. AYHAN MEHREKULA
SERDAR MAH. MEHMET TANTA
SERDAR MAH. İSMAİL KAHRAMAN
SERDAR MAH. MİKDAT AYDENİZ
SERDAR MAH. İSA ÖRS
SERDAR MAH. HAKAN ÖNER
SERDAR MAH. AYSEL ÖZLÜ
SERDAR MAH. İSHAK USLU
SERDAR MAH. MUSTAFA AY
SERDAR MAH. İLKNUR HAVVA BANABAK
SERİNDERE MUSA OSKAN
SERİNDERE İBRAHİM TOPAL
SERVETİYE CAMİ MH. RECEP KARAOSMANOĞLU
SERVETİYE CAMİ MH. HASAN KARHAN
SERVETİYE CAMİ MH. AHMET CANDAN
SERVETİYE KARŞI MH. HALİT ARTAN
SERVETİYE KARŞI MH. ERTUĞRUL KARHAN
SERVETİYE KARŞI MH. ABDULLAH ARTAN
SEYMEN MH. FEVZİ BAŞTÜRK
SEYMEN MH. İBRAHİM KAYA
SEYMEN MH. CEM MURAT KOTAN
SEYMEN MH. SERDAR YAVUZ
SEYMEN MH. SEBAHAT BİÇER
SEYMEN MH. ALPASLAN ACAR
SEYMEN MH. HALİL KALKAN
SEYMEN MH. ABDURRAHMAN AYAR
SEYMEN MH. CEVDET SARAL
SEYMEN MH. ŞEYHMUS SAYAN
SEYMEN MH. ADEM SEÇGİN
SEYMEN MH. MUSTAFA AK
SEYMEN MH. BİROL CİN
SEYMEN MH. BİLAL KUŞKONMAZ
ŞEHİTEKREM MH. ADEM ÖZGÜÇ
ŞEHİTEKREM MH. DİLEK KARAKUŞ
ŞEHİTEKREM MH. NEJLA TEZER
ŞEHİTEKREM MH. İLKNUR KAZANCI
ŞEHİTEKREM MH. EYÜP ÇELİK
ŞEHİTEKREM MH. ABDULLAH EROL
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. TURAN FURUNCU
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. ONUR İBRAHİMOĞLU
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. EMRE ALTUN
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. NAZLI AKKARAMAN
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. ALİ ARSLAN
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. İBRAHİM İBRAHİMOĞLU
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. MURAT FURUNCU
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. BAHATTİN AKTEPE
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. BAHADIR ERSOY
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. HÜSEYİN ŞAHİNTÜRK
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. MUSTAFA DEMİRKIR
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. YÜKSEL ÇELİK (MEHMET )
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. BAHRİ MEYDAN
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. ERGÜN SÜRMEN
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. ALİM YELKEN
VEZİRÇİFTLİĞİ MH. NURDAN FINDIKÇI
YAYLACIK MH. ALİ SAK
YAYLACIK MH. RAMAZAN GÖÇLÜ
YAYLACIK MH. MEHMET YAVUZ
YAYLACIK MH. ALİ İHSAN GENÇALİ
YAYLACIK MH. HACER KILIÇ
YAYLACIK MH. BAHRİ KOL
YAYLACIK MH. RECEP BAYRAM
YAYLACIK MH. İBRAHİM SAK
YAYLACIK MH. İKRAM BİLGE
YAYLACIK MH. ÖMER BAYRAM
YAYLACIK MH. TUNAHAN ÇOBAN
YENİKÖY MERKEZ MAH. HASAN EROL
YENİKÖY MERKEZ MAH. HÜSEYİN AYAZ
YENİKÖY MERKEZ MAH. MUZAFFER CAN
YENİKÖY MERKEZ MAH. MERVE USLU
YENİKÖY MERKEZ MAH. AYLİN ÇALIŞKAN
YENİKÖY MERKEZ MAH. FAHRİ USLU
YENİKÖY MERKEZ MAH. BARIŞ ÇALIM
YENİKÖY MERKEZ MAH. KADİR ŞENGÜN
YENİKÖY MERKEZ MAH. SABRİ YILDIZ
YENİKÖY MERKEZ MAH. ZEYNEL AYAZ
YENİKÖY MERKEZ MAH. ÖMER EFE
YENİKÖY MERKEZ MAH. İHSAN KESKİN
YENİKÖY MERKEZ MAH. ÖMER KOZLUCA
YENİKÖY MERKEZ MAH. İLHAN ORUÇ
YENİKÖY MERKEZ MAH. NİYAZİ ARTVİNLİ
YENİKÖY MERKEZ MAH. MUHARREM GÖKBAYRAK
YENİKÖY MERKEZ MAH. NEDİM KÜÇÜKYILDIZ
YENİKÖY MERKEZ MAH. ESRA ACAR
YENİKÖY MERKEZ MAH. MUHAMMED FATİH YILMAN
YENİKÖY MERKEZ MAH. ZERRİN GÜNAYDIN
YEŞİLKENT MH. İBRAHİM ŞENOL
YEŞİLKENT MH. MEHMET KARATEPE
YEŞİLKENT MH. ADEM AKSOY
YEŞİLKENT MH. SEDAT KAZANCI
YEŞİLKENT MH. HAMDİYE DERECİ
YEŞİLKENT MH. NURGÜL ÖZKARADENİZ
YEŞİLKENT MH. YILMAZ KARAGÖZ
YEŞİLKENT MH. CENGİZ GÜNGUR
YEŞİLKENT MH. MUSA GÜNDÜZ
YEŞİLKENT MH. HAMİYET AYBA
YEŞİLKENT MH. UĞUR KARABULUT
YEŞİLKENT MH. SALİM DOĞRU
YEŞİLYURT MH. MURAT ÇALIK
YEŞİLYURT MH. SADULLAH KELEŞ
YEŞİLYURT MH. MELİH ÖZKARAASLAN
YEŞİLYURT MH. CELAL ÖZKARAASLAN
YEŞİLYURT MH. AYDIN ÇUHADAROĞLU
YEŞİLYURT MH. DAVUT ÖRÇEN
YEŞİLYURT MH. HİLMİ YÜCEL
YEŞİLYURT MH. AKİF ÖZKARAASLAN
YEŞİLYURT MH. ONUR AÇIKGÖZ
YEŞİLYURT MH. ÖMER ERAT
YEŞİLYURT MH. FEVZİ AÇIKGÖZ
YEŞİLYURT MH. AHMET ERDOĞAN
YEŞİLYURT MH. KAMİL KEKLİK
YEŞİLYURT MH. MAHMUT ÇOĞLAN
YEŞİLYURT MH. MAHMUT KURTOĞLU
YEŞİLYURT MH. AHMET KARAASLAN
YEŞİLYURT MH. ENES ÖZAKGÜNEŞ
YEŞİLYURT MH. EYÜP ÇETİN
YEŞİLYURT MH. YUSUF ÜMİT YILDIRIM
YEŞİLYURT MH. RAMAZAN BOZDAĞ
YEŞİLYURT MH. AYDIN GEDİKLİ
YEŞİLYURT MH. İSMAİL BAYRAK
YEŞİLYURT MH. SELMAN ÖZKARAASLAN
YEŞİLYURT MH. ABDURRAHMAN MALÇOK
YEŞİLYURT MH. AHMET KAYNAK
YEŞİLYURT MH. KAMİL ÇOLAK
YEŞİLYURT MH. HAMZA DİZMAN
YEŞİLYURT MH. İBRAHİM YURTTAŞ
YEŞİLYURT MH. MEHMET KURTOĞLU
YEŞİLYURT MH. KEZBAN ZÜLEYHA KALAYCI
YEŞİLYURT MH. NİLAY ÖZDER
YEŞİLYURT MH. OSMAN KALAYCI
YEŞİLYURT MH. ÖZGÜL ÇAM ZENGİN
YEŞİLYURT MH. HÜLYA ŞENTÜRK
YEŞİLYURT MH. FATMA MOLLASÜLEYMAN
YUVACIK YAKACIK MH. NEDİM KARADUMAN
YUVACIK YAKACIK MH. OSMAN BOYUNEĞMEZ
YUVACIK YAKACIK MH. MUSA ÖNER
YUVACIK YAKACIK MH. RECEP TEMİZEL
YUVACIK YAKACIK MH. SELÇUK KARAASLAN
YUVACIK YAKACIK MH. RAMAZAN KANAT
YUVACIK YAKACIK MH. TARIK ÖZKARAASLAN
YUVACIK YAKACIK MH. YAHYA BAYRAK
YUVACIK YAKACIK MH. GÜLAY KARAOSMANOĞLU
KARTEPE DELEGE LİSTESİ
ACISU ABDULLAH SUNGUR
ACISU RECEP GÜL
ACISU KEMAL YILDIZ
ACISU İLYAS AKYILDIZ
ACISU EMİNE ÖZDEMİR
ACISU EMİNE TANDOĞAN
ACISU ZEYNEP KUŞKU
ACISU NECMETTİN ALTUNTAŞ
ACISU ÖMER KIRAY
ACISU SEYFETTİN YİĞİTER
ACISU İDRİS SOYYİĞİT
ACISU RAMAZAN DOĞAN
ACISU MUSTAFA UZUN
ACISU SACETTİN DİKBAK
ACISU ÖMER AKOVA
ACISU İSMAİL YİĞİTER
ACISU KENAN YURDAGÜL
ARSLANBEY İLHAN SAKIN
ARSLANBEY SERKAN ŞENGÜL
ARSLANBEY RECEP UBAY
ARSLANBEY UĞUR KARBUZ
ARSLANBEY SEYFİ KUZU
ARSLANBEY HAYRİ AYDENİZ
ARSLANBEY MUSTAFA MUTİ
ARSLANBEY ALİ SAİT KESKİN
ARSLANBEY MEHMET YILMAZ
ARSLANBEY MURAT SAĞLAM
ARSLANBEY MURAT DOĞAN
ARSLANBEY BİRGÜL NEMLİ
ATAEVLER Mehmet Tanta
ATAEVLER Muhammet Duman
ATAEVLER Hamdi Yayla
ATAEVLER Sabri Bak
ATAEVLER Fatma Öztaşkın
ATAEVLER Serkan Seyhan
ATAEVLER Veysel Şahin
ATAEVLER Murat Umut
ATAEVLER Rasim Subaşı
ATAEVLER Ergül Şirin
ATAEVLER Fatma Güngör
ATAEVLER Sibel Mertttürk
ATAEVLER Senayi Küçükosmanoğlu
ATAEVLER Sezgin Gümrük
ATAEVLER Celal Menşur
ATAEVLER Kadir Alkan
ATAEVLER Esen Usta
ATAEVLER N.Tefik Kaboğlu
ATAEVLER Fuatcan Polat
ATAEVLER Ayhan Şenay
ATAEVLER Hacer Karabela
ATAEVLER Hızır Sevinç
ATAEVLER Halil Kubilay Ocak
ATAEVLER Serkan Koca
ATAEVLER Halil Bayraklı
ATAEVLER Hüseyin Şimşek
ATAEVLER Serdar Furtuna
ATAEVLER Celal Gök
ATAEVLER Kamil Karabacak
ATAEVLER Zeyneb Avcı
ATAEVLER Fatma Öztay
ATAEVLER Kadem Gençtürk
ATAŞEHİR MUSTAFA YİĞİT
ATAŞEHİR RECEP SOĞUKPINAR
ATAŞEHİR NURDAN KÖKSAL
ATAŞEHİR KEMAL BAYRAKTAR
ATAŞEHİR NECDET CAN
ATAŞEHİR CUMHUR YÜCEL
ATAŞEHİR SEMRA KILIÇ
ATAŞEHİR FARUK ÖCEK
ATAŞEHİR NİHAT SONER
ATAŞEHİR HASAN DEMİR
ATAŞEHİR ADEM YILMAZ
ATAŞEHİR KAMİL CEYHAN
ATAŞEHİR HASAN ASLAN
BALABAN HASAN BASRİ ERTUĞ
BALABAN EMİNE BAYRAK
BALABAN SADET ERTUĞ
BALABAN SABRİYE GÜL
BALABAN BEHİÇ ÖZGÜR
ÇEPNİ KADİR CİHAN PESTİL
ÇEPNİ ŞİGMA TABAK
ÇEPNİ HİKMET ÇELEBİ
ÇEPNİ MUHARREM GENÇ
ÇEPNİ ÖZKAN OKUMUŞ
ÇEPNİ MERT KOCA
ÇEPNİ ALİ KARSLI
ÇEPNİ ALİ BOSTAN
ÇEPNİ HASAN BAYRAM
ÇEPNİ HASAN TABAY
ÇEPNİ RECEP BEKTAŞ
ÇEPNİ FEHMİ MEMİŞ
ÇEPNİ MEHMET KÖSE
DERBENT RECEP VAROL
DERBENT ELİF DURMUŞ
DERBENT İLKER ENGİN
DERBENT SELÇUK KÖSEMEN
DERBENT ZAFER ARAT
DERBENT NEBAHAT KILIÇ
DERBENT FARUK BAYSAL
DERBENT FATİH ARIKAN
DERBENT YASEMİN ORMAN
DERBENT ŞEMSİ AKTOPRAK
DERBENT TURGUT YILDIZ
DERBENT SÜLEYMAN GENÇ
DERBENT FATİH CİHAN BAŞER
DERBENT SELAHATTİN DURAY
DUMLUPINAR RAFET ÖZKAN
DUMLUPINAR ERSİN ER
DUMLUPINAR NİYAZİ AYDIN
DUMLUPINAR SUZAN KILIÇ
DUMLUPINAR NURULLAH ONAT
DUMLUPINAR SAVAŞ KILIÇASLAN
DUMLUPINAR MURAT YILDIZ
DUMLUPINAR HÜSEYİN BÜLBÜL
DUMLUPINAR RAMAZAN TANRIVERDİ
DUMLUPINAR FİKRİ BORLAK
DUMLUPINAR YAKUP TEKE
DUMLUPINAR TORUN DURMUŞ
DUMLUPINAR HALİT ŞAHİN
DUMLUPINAR KERİM GENÇ
DUMLUPINAR ZEKİ YERAL
DUMLUPINAR NACİP TAŞ
DUMLUPINAR BİLAL MURAT YAVUZ
EMEKEVLER Ersin KORKMAZ
EMEKEVLER Mehmet TAŞPINAR
EMEKEVLER Yüksel DİLEK
EMEKEVLER Eda AÇIKYOL
EMEKEVLER Tuğçe TİMUR
EMEKEVLER Fazlı KALENDER
EMEKEVLER Ahmet ATLI
EMEKEVLER Naci BİRLİK
EMEKEVLER Mustafa KESKİN
EMEKEVLER İsmail İNAN
EMEKEVLER Miktad SÖYLEMEZ
EMEKEVLER Aysun YILDIRIM
EMEKEVLER İbrahim H.YILDIRIM
EMEKEVLER Onur YILDIZ
EMEKEVLER Turan TABİLOĞLU
EMEKEVLER Cenk GÜNGÖRMÜŞ
EMEKEVLER Emrah HOŞOĞLU
EMEKEVLER Fatma ALAKUŞ
EMEKEVLER Kaan GÜREL
EMEKEVLER Kemal TÜRKMEN
EMEKEVLER Ali Paşa AY
EMEKEVLER Erdem ÇAKIR
EMEKEVLER Turhan Kasımoğlu
ERTUĞRULGAZİ MUSTAFA FİDAN
ERTUĞRULGAZİ MUHAMMET AKÇAİR
ERTUĞRULGAZİ ALİ KARAKAŞ
ERTUĞRULGAZİ METİN TANTA
ERTUĞRULGAZİ EMİNE YILDIRIM
ERTUĞRULGAZİ MERVE UYAR
ERTUĞRULGAZİ KADİR OTMAN
ERTUĞRULGAZİ MUSTAFA BİLGİN
ERTUĞRULGAZİ İSMAİL KILIÇASLAN
ERTUĞRULGAZİ TAHSİN KİP
ERTUĞRULGAZİ SEFER ŞAHİN
ERTUĞRULGAZİ ÖMER SEVİNÇ
ERTUĞRULGAZİ VİLAYET AYDEMİR
ERTUĞRULGAZİ METE BORLAK
EŞME ŞEVVAL ÖZARSLAN
EŞME SALİH İLTER
EŞME TAHSİN VAROL
EŞME ŞABAN ÖZER
EŞME AHMET ÖZTÜRK
EŞME MUSTAFA SALMAN
EŞME MUHİTTİN SÖNMEZ
EŞME ÜLKER YILMAZ
EŞME ERDAL EŞGİN
EŞME MEHMET YAVUZ
EŞME MUSTAFA AVCI
EŞME AHMEDİYE MUHAMMER SÖNMEZ
EŞME AHMEDİYE MEHMET AVŞAR
FSM KUBBETTİN YALÇINKAYA
FSM UFUK ÇELİK
FSM SERKAN GÜLTEPE
FSM HÜSEYİN YILMAZ
FSM SELAMİ TARAKÇI
FSM MAHİR TUTAK
FSM ALİ KOÇ
FSM MEHMET AKİF POLAT
FSM ALAATTİN KÜÇÜK
FSM CİHAT UĞUR
FSM BAYRAM UYSAL
FSM FİKRET KARAGÖZ
FSM MURAT ATICI
FSM MUSTAFA SUBAŞ
FSM NİHAT GÜNEŞ
FSM HARUN DEMİR
FSM ÖZEN KARA
FSM ŞABAM ERDEM
FSM İRFAN ŞEN
FSM NECİT HARBİ
FSM ALİ RIZA SELVİ
FSM HÜSEYİN ERİŞ
FSM OSMAN AYDIN
FSM SELİN ALPASLAN
FSM HEDİYE YAYKINLI
FSM NURDANE CURKA
FSM HASAN BAYRAK
FSM MUSTAFA OCAK
FSM SEDAT KANDEMİR
FSM MEHMET ÇİÇEK
FSM CAFER YILMAZ
FSM HÜSEYİN AYDIN
FSM MURAT GÜZELDAL
HAVLUBURUN HALİL İBRAHİM AKYOL
HAVLUBURUN YURDAGÜL KUŞKU
HAVLUBURUN FİKRET ÖZKANLI
HAVLUBURUN ŞABAN İŞCAN
HAVLUBURUN İBRAHİM ÇİVİ
HAVLUBURUN İSA YÜKSEL
İBRİKDERE HASAN ÖZTÜRK
İBRİKDERE EROL YILMAZ
İBRİKDERE ADEM HALİL
İBRİKDERE FATMA ZEHRA GÜREL
İBRİKDERE BAYRAM KÖSE
İBRİKDERE MUSA DEMİRTAŞ
İBRİKDERE SİNAN CENGİZ
İBRİKDERE ADNAN AKGÜN
İBRİKDERE TUNA ÇİÇEK KÖSE
İBRİKDERE İSMAİL ÇELİK
İBRİKDERE KADİR KILIÇ
İBRİKDERE EŞREF KARAGÖZ
İBRİKDERE EMİNE BAYRAM
İBRİKDERE KENAN KELEŞ
İBRİKDERE ALİ ÇAKIR
İSTASYON SERKAN AYDIN
İSTASYON FARUK DEMİRALAY
İSTASYON FATİH ENES SUBAŞI
İSTASYON AHMET SAĞIRKAYA
İSTASYON MURAT SOYER
İSTASYON NERMİN KAÇAR
İSTASYON MERVE KESİCİ
İSTASYON HACER BABUR
İSTASYON MÜCAHİT DANIŞMAN
İSTASYON RESUL GENCER
İSTASYON ZAFFER TURHAN
İSTASYON ŞEREF MERTTÜRK
İSTASYON MUSA KARABALIK
İSTASYON NURDANE ERİŞTİ
İSTASYON TACETTİN AKYOL
İSTASYON ÖMER YILDIRIM
İSTASYON FERHAT TURHAL
İSTASYON NECDET FURUNCU
İSTASYON MUSTAFA CEYLAN
İSTASYON DURALİ ÇAKIR
İSTASYON MEHMET KULAKSIZ
İSTASYON ÇETİN ÇINAR
İSTASYON TEKİN BAKİ
İSTASYON MUHİTTİN BABUR
İSTASYON TALAT DEMİR
İSTASYON REMZİ YILMAZ
İSTASYON MUZAFFER VAROL
KARATEPE İZZET ÖZKANLI
KARATEPE CEVDET SUDAN
KARATEPE YAŞAR ÇAĞLAR
KARATEPE BAKİ ÖZKANLI
KETENCİLER SADIK YILMAZ
KETENCİLER MUSTAFA GÜNDOĞDU
KÖSEKÖY FATİH BAL
KÖSEKÖY YAKUP ELBÜKEN
KÖSEKÖY HAYRETTİN DOĞAN
KÖSEKÖY HABİB SARMAN
KÖSEKÖY FARUK SARMAN
KÖSEKÖY ENES AYDINLI
KÖSEKÖY SELAHATTİN AKTOP
KÖSEKÖY MUSA ÇUVALCI
KÖSEKÖY ALİ KÖSE
KÖSEKÖY EMRE AYDIN
KÖSEKÖY HAKAN AKBAŞ
KÖSEKÖY MUZAFFER ÇELİK
KÖSEKÖY YÜKSEL ATEŞ
KÖSEKÖY ZİKRİYE KÖSE
KÖSEKÖY EMİNE ÇELİK
KÖSEKÖY ŞÜKRÜ DEMİRCİ
KÖSEKÖY HAKAN ÖZÇELİK
KÖSEKÖY DAVUT GÜNDOĞDU
KÖSEKÖY MUSTAFA YILMAZ
KÖSEKÖY HULİSİ AKTOP
KÖSEKÖY ALİ YILMAZ
KÖSEKÖY AHMET YILMAZ
KÖSEKÖY İBRAHİM BÜRÜCÜ
KÖSEKÖY YILMAZ GÜNGÖR
MAŞUKİYE Tarık TOKDEMİR
MAŞUKİYE Murat YILMAZ
MAŞUKİYE Arif ÖZKAN
MAŞUKİYE Hasan KANDAZ
MAŞUKİYE Orhan AKYÜZ
MAŞUKİYE Hasan ÇAKMAK
MAŞUKİYE Emre ÖÇBE
MAŞUKİYE Hüseyin YAZICI
MAŞUKİYE Zinnet DURMUŞ
MAŞUKİYE Sevtap Canan ÖZBOZKURT
MAŞUKİYE Semia UBAY
MAŞUKİYE Tolga ÖNER
MAŞUKİYE Ümit YILDIZ
MAŞUKİYE Muhammetali YAZICI
MAŞUKİYE Salih SİNANOĞLU
MAŞUKİYE Özgür ALPAY
MAŞUKİYE Hüseyin BALCI
MAŞUKİYE İsa KANDAZ
MAŞUKİYE İbrahim ALİOĞLU
MAŞUKİYE Ahmet AYBADIN
MAŞUKİYE Soner ÇOŞKUN
MAŞUKİYE Kazım GÜNER
MAŞUKİYE Salih KOÇ
MAŞUKİYE Yalçın ÖÇBE
NUSRETİYE ÖZCAN AKTOPRAK
NUSRETİYE ORHAN ÖZDEMİR
NUSRETİYE MUHİTTİN PİLİS
NUSRETİYE SAMİ YILDIZ
NUSRETİYE HATİCE BAL
NUSRETİYE HÜSEYİN BAYRAK
PAZARÇAYIRI MAHMUT SIDDIK YILMAZ
PAZARÇAYIRI REMZİ GÜLER
RAHMİYE ERSİN TOPAL
RAHMİYE SEVİM BALABAN
RAHMİYE İDRİS SİVRİ
RAHMİYE MUSTAFA BOZKURT
RAHMİYE FARUK GÜRKAN
RAHMİYE BURHAN ÇAGLAR
RAHMİYE AYNUR AKPINAR
RAHMİYE FATMA GÜNEŞ
RAHMİYE SELÇUK GEZER
RAHMİYE EYÜP YALÇIN
RAHMİYE HASAN KAÇAR
RAHMİYE ALİ YİĞİT
RAHMİYE BEKİR ENES ARSLAN
RAHMİYE YAHYA AKPINAR
RAHMİYE SELÇUK NEMLİ
RAHMİYE FEVZİ ÇAKMAK
RAHMİYE KAHNİ FURKAN KAÇAR
SARIMEŞE CEMAL HALİL
SARIMEŞE SEZER NAROL
SARIMEŞE ALİ KUMRU
SARIMEŞE ERCAN AKÇİL
SARIMEŞE İSMAİL EKEN
SARIMEŞE VEFA DİKMEN
SARIMEŞE ERGÜN BERDAN
SARIMEŞE DOĞAN ZENGİN
SARIMEŞE NEŞE ÇETİNKOZ
SARIMEŞE METE AYDIN
SERİNLİK İBRAHİM KALENDER
SERİNLİK FERİDUN KOLAYLI
SUADİYE HALİL TANRIKULU
SUADİYE MUSTAFA ÇUHADAR
SUADİYE AHMET ÖZÜER
SUADİYE İSMAİL AKSÜT
SUADİYE AZİZ AYDIN
SUADİYE OSMAN AKOVA
SUADİYE RECEP KARAKAYA
SUADİYE OSMAN ÖZDEDE
SUADİYE HALİL KARATAŞ
SUADİYE ÖZGÜR ÇATAN
SUADİYE AYHAN ÖZMEMİŞ
SUADİYE YASEMİN AĞRA ALEMDAR
SUADİYE ASİYE YILMAZ
SUADİYE EMİRHAN MEMİŞ
SUADİYE FATMA TÜRKSOY
SULTANİYE NURİ ATMACA
SULTANİYE RAMAZAN NEMLİ
SULTANİYE AHMET ÖZKILIÇ
ŞEVKATİYE HÜSEYİN ÜZÜLMEZ
ŞEVKATİYE OSMAN ÖĞÜÇ
ŞEVKATİYE ABDULLAH YILDIZ
ŞEVKATİYE RECEP TOPAL
ŞEVKATİYE KADİR ASLAN
ŞEVKATİYE HARUN BALTA
ŞEVKATİYE NİHAT ARSLAN
ŞİRİNSULHİYE ALİ RİZA SUBAŞI
ŞİRİNSULHİYE İZZET ÖZDER
ŞİRİNSULHİYE ERGÜN ALTUN
ŞİRİNSULHİYE LÜTFİYE TANRIVERDİ
ŞİRİNSULHİYE RESUL TERZİ
ŞİRİNSULHİYE HÜSEYİN ULUSMAN
ŞİRİNSULHİYE ARİF YİĞİT
ŞİRİNSULHİYE HÜSEYİN ÜSTÜN
UZUNBEY MUSTAFA TUGAN
UZUNBEY NURAN ÖZTÜRK
UZUNBEY ÖMER PINAR
UZUNBEY ÜNAL YETİMASLAN
UZUNBEY RAİF GÖKTAŞ
UZUNÇİFLİK SİNAN ÇETİN
UZUNÇİFLİK NECATİ GÜNAY
UZUNÇİFLİK BEDİHA ÇELİK
UZUNÇİFLİK RECEP ÇAKIR
UZUNÇİFLİK RECEP ÇAKMAK
UZUNÇİFLİK MELEK ALACA
UZUNÇİFLİK ALAATTİN TANRIKULU
UZUNÇİFLİK ÖZGÜL TETİKER
UZUNÇİFLİK DENİZ YILDIZ
UZUNÇİFLİK HASAN YILMAZ
UZUNTARLA FATİH BEKTAŞ
UZUNTARLA RIDVAN SEVİMLİ
UZUNTARLA BÜLENT KIDIK
UZUNTARLA VEYSEL PINAR
UZUNTARLA YUSUF YAKUPOĞLU
UZUNTARLA FÜSUN ÇENGELKÖY
UZUNTARLA FURKAN KOLAYLI
KARAMÜRSEL DELEGE LİSTESİ
4 TEMMUZ MAH CEM ONAT
4 TEMMUZ MAH BAYRAM AYTEN
4 TEMMUZ MAH BİLAL VONAL
4 TEMMUZ MAH ERKAN GÜLÇAĞ
4 TEMMUZ MAH HASBİ FİDAN
4 TEMMUZ MAH MUSTAFA ŞAHİN
4 TEMMUZ MAH NECATİ BİLGİÇ
4 TEMMUZ MAH NECMİ GÖKÇE
4 TEMMUZ MAH SEMİH KIZILKAYA
4 TEMMUZ MAH TAMER ÖZÇELİK
4 TEMMUZ MAH FATİH AKYILDIZ
4 TEMMUZ MAH İSA GENÇ
4 TEMMUZ MAH ORHAN KIVANÇ
4 TEMMUZ MAH GÖKHAN GÜLBAŞ
4 TEMMUZ MAH MUHAMMET ÇİMEN
4 TEMMUZ MAH ÖZGÜR KARABULUT
4 TEMMUZ MAH SELMAN DOĞAN
4 TEMMUZ MAH HİLMİ ÇOBAN
4 TEMMUZ MAH AHMET PEHLİVAN
4 TEMMUZ MAH ALİ ERKAN ALGÜZEY
4 TEMMUZ MAH FAİK RECAİ BAYRAKTAR
4 TEMMUZ MAH RECEP ÖZTORUN
4 TEMMUZ MAH SALİH ZEKİ ALMAK
4 TEMMUZ MAH VEYSEL GÖKSU
4 TEMMUZ MAH VİLDAN ŞENTÜRK
4 TEMMUZ MAH İLKNUR ÇETİNBAŞ
4 TEMMUZ MAH ALİ CAN KIVANÇ
4 TEMMUZ MAH EMİR ERTUĞRUL
4 TEMMUZ MAH FARUK ALTINALAN
4 TEMMUZ MAH BELGİN ERGEN
4 TEMMUZ MAH ZÜLFİYE GÖKGÜN
4 TEMMUZ MAH NİGAR CANBAKIŞ
4 TEMMUZ MAH BURHAN GÜLBAŞ
4 TEMMUZ MAH FERHAT DOĞANSOY
4 TEMMUZ MAH RECAİ AYDIN
4 TEMMUZ MAH FATİH YANIK
4 TEMMUZ MAH GAMZE NUR DURSUN
4 TEMMUZ MAH GÖKHAN ORAL
4 TEMMUZ MAH HAKAN ERİŞEN
4 TEMMUZ MAH ÖZGÜR PEKYÜREK
4 TEMMUZ MAH ABDULLAH BEHÇET ERSAN
4 TEMMUZ MAH AHMET GÖKGÜN
4 TEMMUZ MAH ALİ İHSAN AKKANAT
4 TEMMUZ MAH ALİ KÜÇÜKAKAR
4 TEMMUZ MAH SAMİ KARAKAŞ
4 TEMMUZ MAH BURAK ÖZER
4 TEMMUZ MAH DOĞAN İSMAİL BERKER
4 TEMMUZ MAH EKREM ÜNLÜ
4 TEMMUZ MAH ERDOĞAN ÇİMEN
4 TEMMUZ MAH TAHİR NİŞANCI
4 TEMMUZ MAH FATİH TEMİZ
4 TEMMUZ MAH FERDİ GÜRSES
4 TEMMUZ MAH FERHAN KILIÇARSLAN
4 TEMMUZ MAH FERİDUN ERTURAN
4 TEMMUZ MAH FERİDUN HAZIM İSKİT
4 TEMMUZ MAH GAZANFER BAŞ
4 TEMMUZ MAH HAKAN FAZLA
4 TEMMUZ MAH HASAN CAN
4 TEMMUZ MAH HASAN OLGUN
4 TEMMUZ MAH HASAN ÖZALAY
4 TEMMUZ MAH HÜSEYİN CESUR
4 TEMMUZ MAH MEHMET ÖZÇİÇEK
4 TEMMUZ MAH MEHMET KIZILKAYA
4 TEMMUZ MAH İSMAİL MERCAN
4 TEMMUZ MAH YUSUF ALTINBAŞ
4 TEMMUZ MAH SALİH KANDIR
4 TEMMUZ MAH MERVE KIVANÇ
4 TEMMUZ MAH İSMAİL ŞEN
4 TEMMUZ MAH MÜKERREM ÖZEREN
4 TEMMUZ MAH MUSTAFA TURAKİNE
4 TEMMUZ MAH MUSTAFA YILMAZ
4 TEMMUZ MAH YASEMİN BUDAK
4 TEMMUZ MAH REYHAN AKKUŞ
4 TEMMUZ MAH ORHAN BAY
4 TEMMUZ MAH ORHAN KESKİN
4 TEMMUZ MAH OSMAN ÖZÇİÇEK
4 TEMMUZ MAH OSMAN SALİM
4 TEMMUZ MAH ÖZKAN GÜNAY
4 TEMMUZ MAH TÜLAY ALTINBAYRAK
4 TEMMUZ MAH SABRİ KARADUMAN
4 TEMMUZ MAH SADIK ÇETİN
4 TEMMUZ MAH SELÇUK BÖREK
4 TEMMUZ MAH SEVGİ ERDOĞDU
4 TEMMUZ MAH BAYRAM ULUKIR
4 TEMMUZ MAH UFUK DEMİR
4 TEMMUZ MAH YAKUP SAMİ KARA
4 TEMMUZ MAH ZEKİ YÜKSEL
4 TEMMUZ MAH HALİL YANIK
4 TEMMUZ MAH AYŞE LİKOĞLU
4 TEMMUZ MAH BEDRİYE AÇIK
4 TEMMUZ MAH DERYA OMAÇ
4 TEMMUZ MAH HAVVA VARLI
4 TEMMUZ MAH HURİYE GÖBEN
4 TEMMUZ MAH MELAHAT KAYA
4 TEMMUZ MAH MİNE APATAY
4 TEMMUZ MAH SEVGİ ÖZBAĞ
4 TEMMUZ MAH TÜRKAN ALTIN
4 TEMMUZ MAH YASEMİN ÇABAŞ
4 TEMMUZ MAH ELVAN BAŞARAN
4 TEMMUZ MAH HATİCE ÇETİNTAŞ
4 TEMMUZ MAH NAZİFE AKTAŞ
4 TEMMUZ MAH NEHİR DURSUN
4 TEMMUZ MAH ÖZLEM AVCI
4 TEMMUZ MAH CANAN GENÇ
4 TEMMUZ MAH ELİF SOYKAN
4 TEMMUZ MAH EMİNE ERSEÇKİN
4 TEMMUZ MAH EMİNE KAYA
4 TEMMUZ MAH GÜLER ÖZKAN
4 TEMMUZ MAH NİLÜFER DEĞER
4 TEMMUZ MAH NURAN ALPAY
4 TEMMUZ MAH NURGÜL ÇETİNKAYA
4 TEMMUZ MAH SEVDA DURAK
4 TEMMUZ MAH SIDIKA AKSOY
4 TEMMUZ MAH ZEKAİ İREN
4 TEMMUZ MAH AYTEN BAT
4 TEMMUZ MAH DOĞAN SARI
4 TEMMUZ MAH HAMDİ FIRAT
4 TEMMUZ MAH HASAN VARUP
4 TEMMUZ MAH MUSTAFA ÖKSÜZ
4 TEMMUZ MAH SEDAT BEŞER
4 TEMMUZ MAH ŞABAN AKYILDIZ
4 TEMMUZ MAH YUSUF ALTINBAŞ
4 TEMMUZ MAH YUSUF SAĞLAM
4 TEMMUZ MAH RECEP DÜLGER
4 TEMMUZ MAH ABDULLAH SAĞLAM
4 TEMMUZ MAH ALİ DEMİREL
4 TEMMUZ MAH ALİ ÖZCAN
4 TEMMUZ MAH BEHİÇ BAKAR
4 TEMMUZ MAH EROL GÜNBAŞ
4 TEMMUZ MAH HÜSEYİN KARASU
4 TEMMUZ MAH İHSAN IŞIK
4 TEMMUZ MAH İSMAİL MERCAN
4 TEMMUZ MAH MUSTAFA DEMİR
4 TEMMUZ MAH SÜLEYMAN SOYDOĞAN
4 TEMMUZ MAH ŞAKİR AKÇAY
4 TEMMUZ MAH TUĞRUL KÖMÜRCÜ
4 TEMMUZ MAH ARİFE SAĞYAN
4 TEMMUZ MAH AHMET YÜREKTÜRK
4 TEMMUZ MAH İHSAN ALTINSUYU
4 TEMMUZ MAH MEHMET AKBAĞ
4 TEMMUZ MAH MEHMET YASİN BERBER
4 TEMMUZ MAH VEDAT DİLBER
4 TEMMUZ MAH AHMET ALPÖZER
4 TEMMUZ MAH AYÇA BÖREK
4 TEMMUZ MAH BÜLENT AKGÜN
4 TEMMUZ MAH SELÇUK AKSOY
4 TEMMUZ MAH TAMER ÖZÇELİK
4 TEMMUZ MAH ALİ KARACAN
4 TEMMUZ MAH ERDİN BİLGİÇ
4 TEMMUZ MAH MESUT ÇETİNKAYA
4 TEMMUZ MAH SİBEL KAHYA
4 TEMMUZ MAH OSMAN KIVANÇ
4 TEMMUZ MAH CEVDET ÖZALAY
4 TEMMUZ MAH EMİN KILIÇ
4 TEMMUZ MAH GAZANFER AKKUŞ
4 TEMMUZ MAH NEZAHAT YALÇINKAYA
4 TEMMUZ MAH VELİ YETİŞEN
4 TEMMUZ MAH NİLGÜN ÖNAL
4 TEMMUZ MAH FATİH KARA
4 TEMMUZ MAH KAZIM ÜNAL
4 TEMMUZ MAH MURAT BAYRAK
4 TEMMUZ MAH MURAT ÇAYLAK
4 TEMMUZ MAH MAHMUT DALKIRAN
4 TEMMUZ MAH MUSTAFA ÖZGEN
4 TEMMUZ MAH ŞEREF ÇİLOĞLU
4 TEMMUZ MAH UFUK ÖNDER
4 TEMMUZ MAH SEFER SOYBELLİ
4 TEMMUZ MAH ERHAN GÜVENALTIN
4 TEMMUZ MAH ALİ ERTATAR
4 TEMMUZ MAH HASAN AKTÜRK
4 TEMMUZ MAH SAMET ERTAN
4 TEMMUZ MAH NURİ ACAR
4 TEMMUZ MAH MAHMUT DALKIRAN
4 TEMMUZ MAH MEHMET İZÜSTÜNE
4 TEMMUZ MAH ERHAN YILMAZ
4 TEMMUZ MAH ŞEREF ARSLANSAN
4 TEMMUZ MAH ÖMER BİLGİÇ
4 TEMMUZ MAH FAHRETTİN ALTINALAN
4 TEMMUZ MAH MUSTAFA AÇIKGÖZ
4 TEMMUZ MAH ÖZER EKİN
4 TEMMUZ MAH BEKİR ERDEMLİCE
4 TEMMUZ MAH AYHAN İRİK
4 TEMMUZ MAH MUZAFFER CAN
4 TEMMUZ MAH HASAN TAHSİN BAKİ
4 TEMMUZ MAH HÜSEYİN GÜNDÜZ
4 TEMMUZ MAH BURAK GÖKDEMİR
4 TEMMUZ MAH HASAN AKYILDIZ
4 TEMMUZ MAH GÜNTEKİN CİNİVİZ
4 TEMMUZ MAH FATMA BİLGİÇ
4 TEMMUZ MAH ŞEVKET BİLGİN
4 TEMMUZ MAH HASAN ÇETİN
4 TEMMUZ MAH HÜSEYİN TETİK
AKÇAT MAH. MUSTAFA BÜLBÜL
AKÇAT MAH. BİLAL SAĞLAM
AKÇAT MAH. DAVUT TEMEL
AKÇAT MAH. ERCAN KURT
AKÇAT MAH. FAHRİ YASAKOL
AKÇAT MAH. FARUK ÜNLÜ
AKPINAR MAH. KAZIM DEMİR
AKPINAR MAH. CELAL KARACA
AVCIKÖY MAH. AYDIN GÜLAÇTI
AVCIKÖY MAH. HÜSEYİN YILMAZ
AVCIKÖY MAH. NURTEN ÖZKENT
ÇAMÇUKUR MAH. NECATİ IHLAMUR
ÇAMÇUKUR MAH. OSMAN NURİ BÖLGEN
ÇAMÇUKUR MAH. ÖMER YILDIZ
ÇAMÇUKUR MAH. HÜSEYİN BAYRAK
ÇAMÇUKUR MAH. DİLEK BÖLGEN
ÇAMÇUKUR MAH. HATİCE AKÖZ
ÇAMÇUKUR MAH. ŞABAN YAMAK
ÇAMÇUKUR MAH. NAZİM OLGUN
ÇAMÇUKUR MAH. RIDVAN BÖLGEN
ÇAMDİBİ MAH. OSMAN KASAP
ÇAMDİBİ MAH. ÖNDER CANBAZ
ÇAMDİBİ MAH. NAZMİ ÖVÜNÇ
DEREKÖY MAH. FARUK YÜKSEK
DEREKÖY MAH. İBRAHİM KARAKAYA
DEREKÖY MAH. SÜLEYMAN YÜKSEL
DEREKÖY MAH. VEHBİ KARATAŞ
DEREKÖY MAH. SEMİH DIŞGEZEN
DEREKÖY MAH. NERMİN KAVAK
DEREKÖY MAH. AYŞE ÜNAL
DEREKÖY MAH. İLHAMİ GÖKKAYA
DEREKÖY MAH. ORHAN CİVAN
EREĞLİ MAH. OĞUZHAN KAYA
EREĞLİ MAH. AYDIN ALTINBAŞ
EREĞLİ MAH. BEKİR YILMAZ
EREĞLİ MAH. CENGİZ ESKİ
EREĞLİ MAH. EŞREF KARADUMAN
EREĞLİ MAH. HÜSNÜ KAVAKLI
EREĞLİ MAH. MUSTAFA YILMAZER
EREĞLİ MAH. MUTLU ÇALIK
EREĞLİ MAH. RECEP KESKİN
EREĞLİ MAH. ŞEMSETTİN MORGİL
EREĞLİ MAH. TANJU ÇAKMAK
EREĞLİ MAH. SONGÜL AK
EREĞLİ MAH. MESUT YILDIZ
EREĞLİ MAH. SABAHATTİN AÇIKNAR
EREĞLİ MAH. MUSTAFA ÇELİK
EREĞLİ MAH. İBRAHİM KAYALI
EREĞLİ MAH. HASAN TURAL
EREĞLİ MAH. HATİCE AKKAYA
EREĞLİ MAH. AHMET KALKAN
EREĞLİ MAH. HASAN GÜNDÜZ
EREĞLİ MAH. MUSTAFA ERENGÜL
EREĞLİ MAH. ÖNDER YILDIZ
EREĞLİ MAH. ZEYNEP YILMAZ
EREĞLİ MAH. HÜLYA YILDIZ
EREĞLİ MAH. ALİ YILMAZ
EREĞLİ MAH. HALDUN ERTEKİN
EREĞLİ MAH. KAZIM YILMAZ
EREĞLİ MAH. MURAT ERTAN
EREĞLİ MAH. ALİ ÜNAL
EREĞLİ MAH. ŞAHİN BOZKURT
FULACIK MAH. MEHMET GÖKTEPE
FULACIK MAH. MEHMET CAN
HAYRİYE MAH. NAİL BÖREK
HAYRİYE MAH. RECEP ÇETİN
HAYRİYE MAH. NAHİT GÖKÇE
HAYRİYE MAH. MEHMET KILINÇ
İHSANİYE MAH. ENVER GÜZEL
İHSANİYE MAH. KADİR AKŞEHİR
İHSANİYE MAH. ZARİFE AKBABA
İNEBEYLİ MAH. HASAN AKGÜN
İNEBEYLİ MAH. METİN BENZER
İNEBEYLİ MAH. MUSTAFA ÖZCAN
KADRİYE MAH. İSMAİL AKKANAT
KARAAHMETLİ MAH. HASAN AVCI
KARAAHMETLİ MAH. MECİT ERDOĞAN
KARAAHMETLİ MAH. AVNİ ÇAYLAK
KARAPINAR MAH. AHMET ÖZALAY
KARAPINAR MAH. FEHMİ AKBAĞ
KARAPINAR MAH. KADİR BİLGİÇ
KARAPINAR MAH. ŞEREF ALTIN
KARAPINAR MAH. YUSUF TURGUT
KARAPINAR MAH. İBRAHİM AYDIN
KARAPINAR MAH. BÜLENT BİLGİÇ
KARAPINAR MAH. NAZAN GÜNDOĞAN
KIZDERBENT MAH. MEHMET METE
KIZDERBENT MAH. ALİ ERSOY
KIZDERBENT MAH. DURMUŞ BAŞMAYA
KIZDERBENT MAH. ERTAN ARSLANSAN
KIZDERBENT MAH. TAHİR AKKUŞ
KIZDERBENT MAH. NURETTİN ALTUN
KIZDERBENT MAH. HİLMİ BAŞSAYEL
KIZDERBENT MAH. RECEP AKBAŞ
OLUKLU MAH. ÖMER ÖZKUT
OLUKLU MAH. HALİT TURAN
OLUKLU MAH. ERCAN GÖKÖZKUT
OSMANİYE MAH. MUSTAFA GÜNDÜZ
OSMANİYE MAH. AHMET ERTAN
OSMANİYE MAH. CAVİT ÜNAL
PAZARKÖY MAH. ALİ OSMAN KUNUK
PAZARKÖY MAH. REFİK AKIN
PAZARKÖY MAH. HÜSEYİN KILIÇASLAN
SAFİYE MAH. MUHAMMET KARACAN
SEMETLER MAH. CELAL KILIÇ
SEMETLER MAH. EMİN SOYGENİŞ
SEMETLER MAH. SELAHATTİN AKKANAT
SENAİYE MAH. ALİ İLHAN
SENAİYE MAH. EMRE ÇETİNBAKIŞ
SENAİYE MAH. EYÜP İLHAN
SULUDERE MAH. AHMET ÇIKMIŞ
SULUDERE MAH. GÜRCAN KARACA
TAHTALI MAH. HASAN HÜSEYİN ÜSKÜT
TEPEKÖY MAH. MUSTAFA CAN
TEPEKÖY MAH. AHMET ÇETİNTAŞ
TEPEKÖY MAH. ÖZLEM ÇETİNTAŞ
TEPEKÖY MAH. BİRGÜL DEMİR
TEPEKÖY MAH. AKİF CAN
TEPEKÖY MAH. MEHMET KAHYA
TEPEKÖY MAH. HÜSEYİN YILMAZ
TEPEKÖY MAH. EMRAH KÜÇÜK
YALAKDERE MAH. HÜSEYİN İLDEN
YALAKDERE MAH. KEMAL BAŞ
YALAKDERE MAH. REMZİ DEĞER
YALAKDERE MAH. HÜSEYİN DEĞİRMENCİ
YALAKDERE MAH. FERİDE KARAMOLLA
YALAKDERE MAH. MUSTAFA GÜLDAL
KAYACIK MAH. ERDOĞAN GÜLÇAĞ
KAYACIK MAH. ABDURRAHMAN MENEKŞE
KAYACIK MAH. ALİ KAZDAL
KAYACIK MAH. SELÇUK TAYFUR
KAYACIK MAH. NECATİ ÖZKUT
KAYACIK MAH. RAMİS BİRİCİ
KAYACIK MAH. FURKAN CAN AKKANAT
KAYACIK MAH. AHMET BAŞ
KAYACIK MAH. AHMET BİLİCİ
KAYACIK MAH. SELAMİ DEMİR
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