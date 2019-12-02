Düzce'deki yangına Kocaeli'den yardım

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de yangın için iki adet su tankeri aracı ile 2 adet çok amaçlı yangın merdiveni olmak üzere toplam 4 araç gönderdi. Sonrasında Kocaeli'den 6 araç daha Düzce'deki yangın için yola çıktı.