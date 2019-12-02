Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:26 TSİ- Gündem G: Bugün 10:46 TSİ

Asgari ücret için beklenen gün geldi!

2020 Asgari ücretin belirlenmesi için beklenen gün geldi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek.
mask

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri için heyecan dorukta. Bugün yapılacak toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Peki 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminlerinde 2019 yılının enflasyon oranının yüzde 12 civarında olması bekleniyor. Bu rakamdan yola çıkılınca asgari ücretteki artışın yüzde 15 civarında olacağı beklentisi oluşuyor. Buna göre net asgari ücret 2.323 liraya ulaşıyor. Bunun üzerine pazarlıklarla yapılacak seyyanen artışların eklendiği düşünülürse 2.500 liralık net rakam da öngörülebilir. Tabi bu rakama ulaşmak için pazarlıkların sonucunu beklemek gerekiyor.

Bugün 09:26 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Doğalgaza zam kararı açıklandı mask
Doğalgaza zam kararı açıklandı
Soğuk havalarda bunu kesinlikle yapmayın! mask
Soğuk havalarda bunu kesinlikle yapmayın!
KOÜ'lü profesör çalıştaya çağrılmadı! mask
KOÜ'lü profesör çalıştaya çağrılmadı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?

GALERİ

Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL