Ercan Azak'ın acı günü

Bir dönem AKP İl Gençlik Kolları Başkanlı ve AKP İl Başkan Yardımcılığı yapan, halen İZAYDAŞ’ta Deniz Hizmetleri Sorumlusu olarak çalışan Ercan Azak’ın annesi hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede yatmakta olan anne Azak’ın cenazesi, pazartesi günü öğle namazını takiben Yuvacık Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.