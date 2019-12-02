Bir dönem AKP İl Gençlik Kolları Başkanlı ve AKP İl Başkan Yardımcılığı yapan, halen İZAYDAŞ’ta Deniz Hizmetleri Sorumlusu olarak çalışan Ercan Azak’ın annesi hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede yatmakta olan anne Azak’ın cenazesi, pazartesi günü öğle namazını takiben Yuvacık Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Bugün 09:29 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 11:24 TSİ
Ercan Azak'ın acı günü
AKP eski il gençlik kolları başkanı Ercan Azak annesini kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz