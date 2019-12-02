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Emeklileri dolandıran çeteye operasyon

Aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 13 ilde Mali Şube ekipleri, emekli vatandaşları dolandıran, 85 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı

İhlas Haber Ajansı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde 900'den fazla emekliyi dolandıran 85 kişilik çeteye operasyon başlattı. Emekli vatandaşları kredi vaadiyle dolandıran çetenin, yaklaşık 1.5 yıldır aylık 5 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri bir dolandırıcılık çetesinin krediye ihtiyacı olan emeklileri dolandırdıklarını belirledi. 900'ün üzerinde emeklinin aynı yöntemle dolandırıldığını tespit eden ekipler, İstanbul merkezli Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli,  Kocaeli ve Denizli’de eş zamanlı operasyon başlattı.

5 MİLYON TL VURGUN

Operasyon kapsamında 85 şüpheli hakkında gözaltı karar verilirken, şüphelilerin “örgütü suç kapsamında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve bankacılık kanununa muhalefet” suçlarından sorgulanacağı belirtildi. Çetenin yaklaşık 1.5 yıldır aylık 5 milyon TL vurgun yaptığı tespit edildi. İstanbul merkezli 12 ilde operasyonlar sürüyor.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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