BİLNET, Nebil Özgentürk’le İstanbul’u gezecek

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan anaokulundan Anadolu ve Fen Lisesine kadar 58 derslikten oluşan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi 21 Aralık’ta İstanbul’a gidiyor. Geçen yıl okula konuk olan Gazeteci-Yazar Nebil Özgentürk’ün rehberliğinde gerçekleşecek gezinin detaylarıyla şöyle;

Kültür ve Sanat gezisi 21 Aralık Cumartesi günü saat 08:00’de Kocaeli'nden hareketle başlayacak. Katılımcıları saat 10.00’da Nebil Özgentürk’le güzel bir kahvaltı bekliyor. Buradan iki büyük edebiyat insanı ve şairimiz Orhan Veli ile Tevfik Fikret’in bolca vakit geçirdiği Beyoğlu'nun tarih kokan mekanlarına geçiliyor. Çiçek Pasajı, Tevfik Fikret'in bir dönem görev yaptığı Galatasaray Lisesi, Hazzo Pulo Pasajı ve Şairler Kahvesi gezinin devamında görülecek yerler arasında.

RUMELİ HİSARI-BOĞAZ KEYFİ

Beyoğlu'ndaki gezi, tarih kokan bir belgeselin izlenmesiyle tamamlanıp buradan Rumeli Hisarının yolu tutuluyor. Rumeli Hisar üstünden devam eden programda yine buranın tarihi ve bu iki şairimizin üzerinde bıraktığı izler tazelenecek. Asırlık ağaçların altından geçerken katılımcıları İstanbul’un en güzel tepelerinden birinde boğazı seyir bekliyor.

AŞİYAN MEZARLIĞINI ZİYARET

Boğaziçi Üniversitesi hakkında bilgi aldıktan sonra kampüs kıyısından sahile doğru yolculuk devam edecek. Yolda biraz mahzun, çokça şiir dolu bir ev tanıtılacak katılımcılara. Servet-i Fünun döneminin yalnız şairlerinden Tevfik Fikret’in kendi yaptırdığı, küskün bir şair olarak köşesine çekilip, o güzel eserlerini verdiği ve bahçesinde gömülü olduğu evi, yani Aşiyan ziyaret edilecek.. Müze olarak kullanılan bu evde Nebil Özgentürk, bu iki edebiyat insanı üzerine bilgilerini aktaracak. Aynı bölgedeki Orhan Veli heykeli de görüldükten sonra gezi turu hem bu iki şair ve hem de birçok ünlü fikir ve edebiyat insanını ziyaret için Aşiyan Mezarlığında son bulacak.

KATILIM 60 KİŞİYLE SINIRLI

BİLNET Kocaeli’nin düzenlediği gezinin diğer detaylarına gelince: Günü birlik turun ücreti 300 TL. Nebil Özgentürk’ün Danışmanlığı, Ulaşım, Rehberlik, Kahvaltı, Seyahat Sigortası, İkramlar bu ücrete dahil. Öte yandan katılım 60 kişiyle sınırlı.

Geniş bilgi ve rezervasyon için BİLNET Kocaeli Rehberlik Bölümü’nden bilgi alınabileceği açıkladı: 0 (262) 329 05 05