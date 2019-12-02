İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta faaliyet gösteren, ilimizde ilk Montessori eğitimini başlatan Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’ndaki “Doğruluk ve Adalet” konulu eğitime bir veli olarak, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ayşegül Akhan katıldı. Akhan, oyunlar eşliğinde çocuklara eğitici bilgiler aşıladı. Doğru sözlü olmanın ve adil davranmanın önemini anlattı. Çocuklara doğru eğitim vermenin ne kadar önemli olduğunu ve öğretmenlere bu anlamda büyük görevler düştüğünü söyledi.
Okul Müdürü Zeynep Emiroğlu vermiş olduğu destekten dolayı kendisine kurum adına teşekkür ederken, kurumda eğitim gören çocuğu da annesini çiçek yağmuruna tuttu. Bu duygusunu Ayşegül Akhan, “Bu benim için son derece heyecan verici bir deneyim oldu.” sözleriyle ifade etti.
Bilgi Köprüsü’nde doğruluk ve adalet öğretildi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Değerler Eğitimi Tema çalışması olan “Doğruluk ve Adalet" konusu Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda da işlendi.
İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta faaliyet gösteren, ilimizde ilk Montessori eğitimini başlatan Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’ndaki “Doğruluk ve Adalet” konulu eğitime bir veli olarak, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ayşegül Akhan katıldı. Akhan, oyunlar eşliğinde çocuklara eğitici bilgiler aşıladı. Doğru sözlü olmanın ve adil davranmanın önemini anlattı. Çocuklara doğru eğitim vermenin ne kadar önemli olduğunu ve öğretmenlere bu anlamda büyük görevler düştüğünü söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz