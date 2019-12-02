25 Kasım’da okulu turuncuya boyadılar

5 yıldır toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili duyarlılıklarını ortaya koyan, çeşitli projelerle ve 8 Kasımlarda yaptıkları etkinliklerle farkındalık yaratmaya çalışan Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencileri, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü de unutmadı.

GÖRSEL ŞÖLEN

“Dünyayı Turuncuya Boyayalım” sloganının benimsendiği bu anlamlı günde öğrenciler tüm öğretmen ve öğrencilere turuncu kurdele dağıtarak günün anlam ve önemine vurgu yaptı. Okul bahçesindeki bir bank turuncuya boyanarak öğrencilerin dikkati çekilirken, öğle tatilinde ise herkesin göreceği şekilde balkondan aşağı turuncu ve mor balonlar bırakıldı. Müthiş bir görsel şölen yaşatıldı.

GÜNÜN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Düzenlenen bayrak töreninde konuşma yaparak kadına karşı şiddetin boyutlarını ortaya koyan duyarlı öğrenciler, böylelikle bu anlamlı günün önemine dikkat çekmiş oldu. Diğer öğrencilerin de bunu kavramasını sağladı.