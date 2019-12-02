Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:08 TSİ- Eğitim G: Bugün 10:11 TSİ

25 Kasım’da okulu turuncuya boyadılar

Cahit Elginkan’ın duyarlı öğrencileri 25 Kasım’da okulu turuncuya boyadılar.
mask

5 yıldır toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili duyarlılıklarını ortaya koyan, çeşitli projelerle ve 8 Kasımlarda yaptıkları etkinliklerle farkındalık yaratmaya çalışan Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencileri, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü de unutmadı.

GÖRSEL ŞÖLEN

“Dünyayı Turuncuya Boyayalım” sloganının benimsendiği bu anlamlı günde öğrenciler tüm öğretmen ve öğrencilere turuncu kurdele dağıtarak günün anlam ve önemine vurgu yaptı. Okul bahçesindeki bir bank turuncuya boyanarak öğrencilerin dikkati çekilirken, öğle tatilinde ise herkesin göreceği şekilde balkondan aşağı turuncu ve mor balonlar bırakıldı. Müthiş bir görsel şölen yaşatıldı.

GÜNÜN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Düzenlenen bayrak töreninde konuşma yaparak kadına karşı şiddetin boyutlarını ortaya koyan duyarlı öğrenciler, böylelikle bu anlamlı günün önemine dikkat çekmiş oldu. Diğer öğrencilerin de bunu kavramasını sağladı.

Bugün 10:08 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kavram Okullarından öğretmenlere unutulmaz gece mask
Kavram Okullarından öğretmenlere unutulmaz gece
Seymen Koleji Öğretmenler Günü'nü çoşkuyla kutladı mask
Seymen Koleji Öğretmenler Günü'nü çoşkuyla kutladı
Kültür Okulları Öğretmenler Günü'nü kutladı mask
Kültür Okulları Öğretmenler Günü'nü kutladı
Özel Verimli öğretmenleri enerji depoladı mask
Özel Verimli öğretmenleri enerji depoladı
Özel Seymen Eğitim Kurumları KidZania Edutainment Zirvesi'ne katıldı mask
Özel Seymen Eğitim Kurumları KidZania Edutainment Zirvesi'ne katıldı
Bilgi Köprüsü’nden Çubuklu’ya kitap hediyesi mask
Bilgi Köprüsü’nden Çubuklu’ya kitap hediyesi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?

GALERİ

Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL