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Kocaeli'de 233 firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 233 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 233 firma personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için buraya tıklayın

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