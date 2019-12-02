Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan Kocaeli yeni TOKİ evleri ile ilgili proje tamamlandı. Alt ve orta gelir grubuna yönelik konut üretimi yapan TOKİ, Kocaeli’deki yeni projesini Dilovası'nda inşa edecek. Dilovası Köseler Mahallesinde kapsamında inşa edilecek olan evlerle ilgili ihale bugün İstanbul TOKİ merkezinden yapılacak. 429 konuttan oluşacak olan Kocaeli Dilovası TOKİ konutları 2019 için çalışmalara ihale gerçekleştirilip sonuçlandıktan sonra başlanacak. Dilovası TOKİ projesi kapsamında 1 adet cami, 14 dükkanlı ticaret merkezi, altyapı ve çevre düzenlemesi işinin de yapılacak. İnşaatın 600 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.
Bugün 10:20 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:56 TSİ
TOKİ'nin Kocaeli'deki 429 konut ihalesi bugün
TOKİ, Kocaeli’de önemli bir konut projesi daha başlatıyor. TOKİ tarafından Kocaeli’de 429 konut yapılacak. Konut ihalesi ise bugün düzenlenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz