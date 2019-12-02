Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:20 TSİ- Gündem G: Bugün 10:56 TSİ

TOKİ'nin Kocaeli'deki 429 konut ihalesi bugün

TOKİ, Kocaeli’de önemli bir konut projesi daha başlatıyor. TOKİ tarafından Kocaeli’de 429 konut yapılacak. Konut ihalesi ise bugün düzenlenecek.
mask

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan Kocaeli yeni TOKİ evleri ile ilgili proje tamamlandı. Alt ve orta gelir grubuna yönelik konut üretimi yapan TOKİ, Kocaeli’deki yeni projesini Dilovası'nda inşa edecek. Dilovası Köseler Mahallesinde kapsamında inşa edilecek olan evlerle ilgili ihale bugün İstanbul TOKİ merkezinden yapılacak. 429 konuttan oluşacak olan Kocaeli Dilovası TOKİ konutları 2019 için çalışmalara ihale gerçekleştirilip sonuçlandıktan sonra başlanacak. Dilovası TOKİ projesi kapsamında 1 adet cami, 14 dükkanlı ticaret merkezi, altyapı ve çevre düzenlemesi işinin de yapılacak. İnşaatın 600 gün içinde tamamlanması hedefleniyor. 

Bugün 10:20 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Doğalgaza zam kararı açıklandı mask
Doğalgaza zam kararı açıklandı
Soğuk havalarda bunu kesinlikle yapmayın! mask
Soğuk havalarda bunu kesinlikle yapmayın!
KOÜ'lü profesör çalıştaya çağrılmadı! mask
KOÜ'lü profesör çalıştaya çağrılmadı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?

GALERİ

Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL