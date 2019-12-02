TOKİ'nin Kocaeli'deki 429 konut ihalesi bugün

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan Kocaeli yeni TOKİ evleri ile ilgili proje tamamlandı. Alt ve orta gelir grubuna yönelik konut üretimi yapan TOKİ, Kocaeli’deki yeni projesini Dilovası'nda inşa edecek. Dilovası Köseler Mahallesinde kapsamında inşa edilecek olan evlerle ilgili ihale bugün İstanbul TOKİ merkezinden yapılacak. 429 konuttan oluşacak olan Kocaeli Dilovası TOKİ konutları 2019 için çalışmalara ihale gerçekleştirilip sonuçlandıktan sonra başlanacak. Dilovası TOKİ projesi kapsamında 1 adet cami, 14 dükkanlı ticaret merkezi, altyapı ve çevre düzenlemesi işinin de yapılacak. İnşaatın 600 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.