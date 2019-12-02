Gebze'de Sanikey Seramik işçileri bir yıldır maaşlarını düzensiz alıyor

ürkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası’nın örgütlü olduğu Sanikey Seramik Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’deki işçiler bir yıldır maaşlarını düzensiz aldıklarını belirtti. Gebze Muallimköy de bulunan Türkiye Çimse-İş Sendikasına örgütlü Sanikey Seramik fabrikasında çalışan işçiler bir yıldır maaşlarını alamadıklarını ve mağdur olduklarını ifade etti.

DEFALARCA SGK'YA ŞİKAYET ETTİK

Gebze Haber gazetesinin haberine göre Sanikey işçileri şunları ifade etti. "Maaşlarımızı 1 yıldır düzensiz olarak alıyoruz. Fabrikayı defalarca SGK’ya şikâyet ettik. Ama bir sonuç alamadık. Maaşların alınmamasıyla ilgili şikâyet eden ya da hakkını savunan işçiler hemen işten çıkarıyor. Firmanın yurtdışındaki ortakları geçtiğimiz Pazartesi günü fabrikada denetime geldiler. Yabancı ortaklar işçilerin maaşlarının düzenli ödenmesini istemişler. Ancak halen daha maaşlarımız ödenmedi. Yaşadığımız sıkıntıları sendika yetkilileri anlatıyoruz. Ancak sendikada işverenden yana olduğu için şikâyetlerimizle ilgili bir adım atılmıyor” şeklinde görüş belirttiler.”