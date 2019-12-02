Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:52 TSİ- Gündem G: Bugün 10:55 TSİ

Cinayet mi intihar mı? 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun ölümündeki sır perdesi aralanıyor

Kocaeli’de bir mezarlık kapısına asılı halde cesedi bulunan Vail el Suud’un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Babası, “İntihar ettiğini düşünmüyorum” derken, annesi de arkadaşlarının kıyafetleriyle dalga geçtiğini ve küçük çocuğun bundan çok etkilendiğini anlattı.
mask

Kartepe'de 3 Ekim’de bir mezarlık kapısına asılı olarak cesedi bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Suriye uyruklu 9 yaşındaki Vail el Suud’un ölümüne ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, küçük çocuğun ailesinin ‘müşteki’, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının ise ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla ifadeleri alındı. Vail El Suud’un 5’inci sınıfında okuduğu Türk-Fransız Kardeşlik Ortaokulu’nda olay günü nöbetçi olan öğretmenin ifadesine göre o gün derste Vail ile iki arkadaşı arasında sırayı öne çekme meselesinden dolayı kısa bir tartışma yaşanmıştı.

‘YEME-İÇMEDEN KESİLDİ’

Baba Mustafa El Suud ise ifadesinde “İntihar olduğunu düşünmüyorum, oğlum bir cinayete kurban gitmiş olabilir. Ancak bir bilgim ve delilim yok” dedi. Anne Suzan Bekkur da Vail’e aldığı beden eğitimi kıyafetleri sebebiyle arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini ağlayarak kendisine anlattığını, olay günü de masa yüzünden arkadaşlarıyla kavga ettiğini öğrendiğini söyledi. Oğlunun bu olaydan çok etkilendiğini, yemeden içmeden kesildiğini belirten anne, “Oğlumun okuldaki arkadaşlarının baskısı altında olduğunu davranışlarından hissediyordum. Mahallede de bana ve aileme baskı
vardı” dedi.

RESİMLERİ BİLİRKİŞİDE

Rehber öğretmeni ise Vail’in uyumlu bir öğrenci olduğunu ancak Suriye’de yaşananlardan dolayı zaman zaman içine kapandığını anlattı. Vail’in kavga ettiği çocuklar T.T. ve E.A. da ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla verdikleri beyanlarda Vail ile tartıştıklarını, öğretmenin kendilerini dışarı çıkardığını, daha sonra da barıştıklarını söyledi. Savcılık, Vail’in defterine çizdiği bir resmi çocuk psikiyatrisi uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyetine gönderdi. Bilirkişi raporu
bekleniyor. (Hürriyet)

Bugün 10:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Doğalgaza zam kararı açıklandı mask
Doğalgaza zam kararı açıklandı
Soğuk havalarda bunu kesinlikle yapmayın! mask
Soğuk havalarda bunu kesinlikle yapmayın!
KOÜ'lü profesör çalıştaya çağrılmadı! mask
KOÜ'lü profesör çalıştaya çağrılmadı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?

GALERİ

Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL