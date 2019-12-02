Cinayet mi intihar mı? 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun ölümündeki sır perdesi aralanıyor

Kartepe'de 3 Ekim’de bir mezarlık kapısına asılı olarak cesedi bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Suriye uyruklu 9 yaşındaki Vail el Suud’un ölümüne ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, küçük çocuğun ailesinin ‘müşteki’, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının ise ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla ifadeleri alındı. Vail El Suud’un 5’inci sınıfında okuduğu Türk-Fransız Kardeşlik Ortaokulu’nda olay günü nöbetçi olan öğretmenin ifadesine göre o gün derste Vail ile iki arkadaşı arasında sırayı öne çekme meselesinden dolayı kısa bir tartışma yaşanmıştı.

‘YEME-İÇMEDEN KESİLDİ’

Baba Mustafa El Suud ise ifadesinde “İntihar olduğunu düşünmüyorum, oğlum bir cinayete kurban gitmiş olabilir. Ancak bir bilgim ve delilim yok” dedi. Anne Suzan Bekkur da Vail’e aldığı beden eğitimi kıyafetleri sebebiyle arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini ağlayarak kendisine anlattığını, olay günü de masa yüzünden arkadaşlarıyla kavga ettiğini öğrendiğini söyledi. Oğlunun bu olaydan çok etkilendiğini, yemeden içmeden kesildiğini belirten anne, “Oğlumun okuldaki arkadaşlarının baskısı altında olduğunu davranışlarından hissediyordum. Mahallede de bana ve aileme baskı

vardı” dedi.

RESİMLERİ BİLİRKİŞİDE

Rehber öğretmeni ise Vail’in uyumlu bir öğrenci olduğunu ancak Suriye’de yaşananlardan dolayı zaman zaman içine kapandığını anlattı. Vail’in kavga ettiği çocuklar T.T. ve E.A. da ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla verdikleri beyanlarda Vail ile tartıştıklarını, öğretmenin kendilerini dışarı çıkardığını, daha sonra da barıştıklarını söyledi. Savcılık, Vail’in defterine çizdiği bir resmi çocuk psikiyatrisi uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyetine gönderdi. Bilirkişi raporu

bekleniyor. (Hürriyet)