Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de uyuşturucuya geçit vermeyen Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Başiskele ve Gebze’de ‘torbacı’ olarak da bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 14’ü hakkında madde kullanmaktan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise tutuklandı. 6 zanlının da işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Kocaeli’de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındı
İlimizde narkotik timlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12’si tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz