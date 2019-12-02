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Kocaeli’de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındı

İlimizde narkotik timlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12’si tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgilere göre,  Kocaeli’de uyuşturucuya geçit vermeyen Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Başiskele ve Gebze’de ‘torbacı’ olarak da bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 14’ü hakkında madde kullanmaktan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise tutuklandı. 6 zanlının da işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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