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Kar yağdı su seviyesi artmaya başları

Yuvacık Barajı’nda çalan tehlike çanlarının imdadına kar yağışı yetişti. Kartepe’ye yılın ilk kar düşünce, barajdaki su seviyesi aylar sonra yükselişe geçti
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Her yıl kasım ayında, yılın en düşük seviyelerine düşen Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi, dün yağan karın ardından aylar sonra yeniden yükselişe geçti. Uzun bir süredir her gün düşen su seviyesi, yağmur ve ardından yağan kar yağışının etkisiyle yükselişe geçti. Aylan sonra Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 1 oranında arttı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 73'E ULAŞTI

Sapanca Gölü’nden çekilen suyla birlikte şehre su vermeye devam eden Yuvacık Barajı’nda her gecen gün su seviyesi düşüyordu. Yağışların başlamasıyla yüzde 16 seviyesinde kilitlenen doluluk oranı, dün yağan karın ardından artmaya başladı. Yuvacık Barajı’nda bugün su seviyesi yüzde 17’yi gördü. Kandıra Namlazgah Barajı’da yüzde 70 doluluk oranından yüzde 73’e ulaştı.

 

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