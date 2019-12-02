‘Halk Ekmek’ satışı başladı

Halk Ekmek Projesi protokolünün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından imzalamasının ardından bütün hazırlıkları tamamlanan halk ekmek, satışa sunuldu. Pilot bölge olarak seçilen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesinde 8 ayrı noktaya koyulan ‘Halk Ekmek’ büfelerinde 2 Aralık Pazartesi gününden itibaren satışlar başladı. Halk ekmeğin 200 gramının 1 liradan, 400 gram ekmeğin de 2 liradan satıldığı büfeler, sabah 07.00-09.00 öğlen 12.00-14.00, akşam 17.00-19.00 saatleri arasında satış yapacak.

İZMİT PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ

Ekmeğin dışında hiçbir şey satılmayacak olan Halk Ekmek büfelerinde pazar ve resmi tatil günlerinde satış yapılmayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek uygulamasında İzmit ilçesini pilot bölge olarak seçti. İzmit’te Halk Ekmek satışına başlayan büfeler, Karabaş Mahallesi Yeni Cuma Parkı önünde, Yahya Kaptan Mahallesi Merkez Camii önünde, Kadıköy Mahallesi Anıtpark Taksi durağı yanında, Orhan Mahallesi M.Haluk Tokgöz Parkı’nda, Malta Mahallesi’nde Dünya Bankası Selanik Caddesi kavşağında, Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Parkı’nda, Sanayi Mahallesi’nde Kızılay Parkı yanında ve Kuruçeşme Mahallesi Şehit Arif Meydan Parkı’nda bulunuyor.

8’İNDE SATIŞ BAŞLADI

İzmit’te halk ekmeği satışı için seçilen 15 bölgeden 8’inde satışlar başlarken geriye kalan 7 bölgede satışlar önümüzdeki günlerde başlayacak. Satışa açılacak bölgeler Alikahya Kültür Merkezi önü, Tavşantepe Barış Parkı önü, Yeşilova Şehit Zeki Aktan Parkı, Yenişehir Mimar Sinan Ortaokulu önü, Topçular Topçular İlkokulu karşısı, Serdar Mahallesi Reyhan Camii girişi, Karadenizliler muhtarlık yanı olarak belirlendi.

NAYLON POŞET SATILMAYACAK

Faaliyete geçen büfelerde ekmek alan vatandaşlara bir kereliğine mahsus bez poşet veriliyor. Kocaeli’de birçok kurum ve kuruluşta faaliyete geçen sıfır atık projesi çerçevesinde halk ekmek satılacak büfelerde de naylon poşet satışı olmayacak. Vatandaşlar, bir sonraki alışverişlerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vereceği bez poşetlerle gelecek.

İZMİT İLE SINIRLI KALMAYACAK

Halk Ekmek satışları sadece İzmit ilçesi ile sınırlı kalmayacak. Kent genelinde yapılması planlanan satışlar ile Kocaeli’deki vatandaşlar halk ekmekten faydalanmış olacak.