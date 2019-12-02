Konak Hastanesi’nden yeni ismine yeni hekimlerle merhaba

Aile Konak Hastanesi isim değişikliğine giderek, hastanenin yeni adını ve yeni hekimlerini tanıtma amaçlı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Talus; “Sağlıkta 20. Yılımızdayız. Gölcük, Sakarya ve Gebze Aile Konak hastanelerimizin adı MEDAR Hastaneleri olarak değiştirildi. Yeni ismimiz artık MEDAR Hastaneleri’dir. Yeni ismimize ve yeni hekimlerimize merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Talus’un yanı sıra; Başkan Yardımcısı Veysel Besnili, Uzm. Dr. Ferhan Mutlu, Uzm. Dr. İsa Çevrük, Op. Dr. İhsan Pekrü ve Uzm Dr. Cengiz Ferah katıldı.

YENİ İSME YENİ HEKİMLERLE MERHABA

Özel Medar Gölcük Hastanesi, yeni marka ismiyle birlikte bünyesine dört yeni hekim dahil ederek, hekim kadrosunu güçlendirdi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında isim yapmış olan Uzm. Dr. Ferhan Mutlu ve Uzm. Dr. İsa Çevrük çocuk hastalara saat 23:00’e kadar hizmet verecek. Genel Cerrahi kadrosunu Op. Dr. İhsan Pekrü ile üçe çıkaran Özel Medar Gölcük Hastanesi, acil hekimi Dr. Cengiz Ferah ile acil servis memnuniyetini arttırdı. Hastanenin sloganı “Sağlığınız El Üstünde” olarak belirlendi.

BESNİLİ: SAĞLIKLI YARINLAR İÇİN MEDAR”

Programda konuşan MEDAR Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veysel Besnili, “2000 yılında poliklinik hizmetleri kapsamında küçük adımlarla başlayan sağlık yolculuğumuz, İzmit, Gölcük, Gebze ve Sakarya’ da Tıp Merkezleri oluşumları ile güçlenerek, 2014 yılında Gölcük, 2015 yılında Gebze ve 2016 yılında Sakarya Hastanelerimiz ile büyük adımlara dönüştü. Bu dönüşüm 20 yılın tecrübesi ve birikimiyle, sizlerin desteği ve güveniyle büyüyerek MEDAR çatısı altında buluştu. Bugün yeni bir oluşumla, Gölcük, Gebze ve Sakarya’daki 3 hastane alanında uzman güçlü hekim kadromuz, profesyonel sağlık ekibimiz ile MEDAR Hastaneleri olarak, sizlerin mutlu ve sağlıklı yarınları için, yine sizden aldığımız güçle yenilendik, değiştik” dedi.

TALUS: İSİM DE HALKIMIZIN DA ONAYI VAR

MEDAR Hastanelerinin Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Talus, “Veysel beyle 20 yıl önce aile polikliniği kurduk. Yönetimimizde Nevzat Doğan ve Metin Göklü’de var. Bu yönetim geçmişte çok işler başardı. Doktor kökenli bir hastaneler grubu olarak kaldık. 2 yıl önce İzmit Konak Hastanesi’nden ayrıldık. İsim değiştirmek önemli ama 5 yılda bir firmanın yenilenmesi gerekiyor. Bugün itibariyle Gölcük, Sakarya ve Gebze Aile Konak Hastanelerimizin ismini MEDAR Hastanesi olarak değiştirdik. Bizim yurt dışında sağlık turizmi hedefimiz var. 6 aylık bir çalışma yaptık. Medar olmak yardımcı olmak demektir. 21 Aralık’ta büyükşehir belediyesinin kongre merkezinde lansman yapacağız. Sloganımız ise: Sağlınız el üstünde. Ortaklık yapımız değişmedi. Şirket yapısında da değişiklik olmadı. Sadece isim değişti. Lansmanımızda Ferhat Göçer sahne alacak” dedi.

“YENİLENDİK DEĞİŞTİK”

Talus sözlerini, “Sağlığınız el üstünde” sloganıyla şekillenen yeni vizyonumuz ve 20 yıllık sağlık tecrübemiz ile, hizmet kalitemizi dünya standartlarına taşımayı hedefliyoruz. Sizlerin desteği ve güveniyle çıktığımız bu yolda MEDAR Hastaneleri, toplamda 52 bin metrekare alana yayılan kapasitesi ile Gölcük, Gebze ve Sakarya’da hizmet vermektedir. 304 yatak kapasitesi, 47 yataklı Genel Yoğun Bakım ve 45 yataklı Yeni Doğan Yoğun Bakım üniteleri, yüksek teknolojili alt yapısıyla hizmet veren laboratuvar ve radyoloji ünitelerimiz ile sizlerin “Medar-ı İftiharı” olmak için çalışıyoruz, çalışacağız. Misafirlerimizin kendilerini ev ortamında hissettikleri hasta odalarımız ve 1000’i aşkın çalışanımız ile hak ettiğiniz içten, kaliteli ve dinamik hizmet anlayışımızı devam ettireceğiz” şeklinde tamamladı.

Uzm. Dr. Ferhan Mutlu kimdir?

1963 Amasya doğumlu olan Dr. Ferhan Mutlu, 1988 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde uzmanlığını aldı. 1997-1999 yılları arasında Mecidiyeköy Çevre Hastanesi’nde, 1999 -2001 yılları arasında Bursa‘da kamu görevinde, 2001 yılından bu yana Kocaeli derince Araştırma Hastabesi’nde Çocuk Hastalıkları uzmanı olarak görev aldı.

Uzm. Dr. İsa Çevrük kimdir?

1976 Çankırı doğumlu olan Dr. Çevrük, 1999 yılında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalı’nda ihtisasını tamamlayan Dr.İsa Çevrük sırasıyla Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi ve Yalova Devlet Hastanesi’nde görev yaptı.

Op. Dr. İhsan Pekrü kimdir?

1964 Ankara doğumlu olan Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. İhsan PEKRÜ; 1987 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılında Erciyes Üniversitesi Genel Cerrahi bölümünde uzmanlığını aldı. Sırasıyla, 1993-1997 yılları arasında Muş Devlet Hastanesi, 1997-1998 yılları arasında Kütahya Devlet Hastanesi, 1998-2006 yılları arasında Kuşadası Devlet Hastanesi, 2006-2015 Özel Kuşadası Hastanesi, 2015-2019 yılları arasında Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’nde görev aldı. Anorektal Bölge Cerrahisi (Anal Botoks Uygulaması Ve Lazer Hemoroid Ameliyatı), Tiroid Cerrahisi Ve Laparoskopik Cerrahi ile yakınen ilgilenen Op. Dr.İhsan PEKRÜ, evli ve 2 çocuk babası.

Dr. Cengiz Ferah kimdir?

1988 Samsun Bafra doğumlu. 2014 Yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2014-2019 yılları arasında Erzincan Çayırlı Devlet Hastanesi’nde acil hekimi olarak çalıştı.