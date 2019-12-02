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KYK borcu olanlar dikkat! İşte yapılandırmanın ilk detayları...

Hükümetin KYK borçlarına ilişkin düzenleme yapma çalışmaları başladı. Bu kapsamda faizlerin silinip yapılandırılması ve taksitlendirme imkanının getirilmesi gündeme geldi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversite mezununa barış eli uzatacak. Bakan Albayrak, gençler için 2020 özelinde çalışma yaptıklarını söyledi. KYK borçlarına ilişkin yaklaşık 5 milyon üniversite mezununu ilgilendiren 6-7 milyarlık bir paket üzerinde çalışılıyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 2020 itibarıyla yaşama geçirilecek paket kapsamında farklı formüller üzerinde çalışılıyor. Faizler nedeniyle anapara iki üç katına çıkarken, faizlerin yapılandırılması ya da silinmesi, taksit sayısının artırılması da seçenekler arasında yer alıyor.

İŞ BULAMAYAN ERTELEYEBİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattı. Bakan Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi verdi. Albayrak, "KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz; üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme noktasında inşallah" açıklamasını yaptı. Borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ertelemelere rağmen on yıl yılda 5 milyona ulaştı. Yaklaşık 250 bin üniversite mezunu hakkında da borçlarını ödeyemedikleri için işlem başlatıldı. Borçların silinmesi için imza kampanyası başlatılırken, konu Meclis gündemine de taşındı. Kampanyaya yaklaşık 50 bin mezun öğrenci imza attı.

NASIL YAPILANDIRILACAK?

Bakan Albayrak'ın açıklaması sonrası internette en çok araştırılan konu "borçlar nasıl yapılandırılacak? Faizler silinecek mi? Ana para duracak mı?" soruları oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca yürütülen çalışma kapsamında birkaç formül üzerinde çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre, yeni bir yapılandırma ve faizlerin düşürülmesi ya da silinmesi seçenekler arasında yer alıyor. Her birinin maliyeti çıkarılırken, anaparanın silinmesi ise kesinlikle söz konusu değil.

ÖDEMELER İKİ YIL SONRA BAŞLIYOR

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.

İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Bugün yaşanan sıkıntılar ağırlıklı olarak iş bulamayan mezunların bunu zamanında beyan etmemesinden kaynaklanıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

BİRER YIL ARAYLA ERTELEME

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiye.gov. tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

HANGİ DURUMLARDA SİLİNİYOR?

Öğrenim veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan "hayatını çalışarak kazanamaz" ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların kredi alırken veya aldıktan sonra, vefat edenlerin borçları siliniyor.

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Yorumlar

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Erol Demirbek - eğitim için alınan bu kredilerin tamamen silinmesi gerekir . iş adamlarının vergilerinin defalarca silindiği yazılıp çiziliyor geneli fakir halkın çocuğu olan, mezun olup baştaki yönetimin kendisine iş bulamadığı evlatlarımızın bu kredi borçları mutlaka silinmelidir . ÇEŞİTLİ BÜROKRATİK ENGELLER İLE üzmeyin vatanımızın gencecik TÜRK evlatlarını yazıktır GÜNAHTIR .

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