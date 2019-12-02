Kocaeli'nin aylık uyuşturucu bilançosu açıklandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 866 gram esrar, 100 gram skunk, 2 gram eroin, 249 gram metamfetamin, 197 gram sentetik uyuşturucu, 725 adet uyuşturucu hap ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise bin 75 kök Hint keneviri, 99 gram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram skunk 92 gram metamfetamin ve 30 adet sentetik ecza ele geçirildi.