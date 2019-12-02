AKP diğer seçimlerde olduğu gibi kongre sürecinde de kadınlara geniş yer verecek. Listeler şekillendirilirken; kadın kotası yüzde 30 olarak belirlendi. Kongre süreciyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yenilenme sürecinde gençlere ve kadınlara daha fazla yer verileceğini söyledi. Kongre sürecine ilişkin ciddi bir sistem kurduklarını belirten Çam “Bir referans sistemi olmaksızın ‘Bizimle birlikte çalışmak isteyen herkese kapımız açık' dedik. Bunun için bir online başvuru sistemi oluşturduk. Başvuruları il ve ilçelerimizden yapabilecekleri gibi, “akkadinbasvuru.com” adresinden de yapabilirler” dedi.

Lütfiye Selva Çam “Cumhurbaşkanı'mız Haticeler ve Ömerleri belirlerken ilin demografik yapısından tutun kanaat önderlerini de içine alacak şekilde çalışmalarımızı titizlikle yapmamızı istiyor. Örneğin, eşi ana kademedeyse, kendisine de kadın kollarında bir görev vereceksek eşini istifa ettiriyoruz. Bir aileden bir kişi görev almışsa zaten tüm aileyi kapsayacak şekilde görevi üstlenmiş oluyor. Belediye, il ve ilçe başkanlarının eşlerinin yönetim kadrosunda olmamaları gerektiği uyarısında bulunuyoruz” dedi.