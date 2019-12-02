Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:36 TSİ- Gündem G: Bugün 12:41 TSİ

Karı kocaya aynı anda görev yok!

“Bir aileden bir kişi görev almışsa zaten bütün aileyi kapsıyor. Eşi ana kademedeyse, kendisine de kadın kollarında görev vereceksek eşini istifa ettiriyoruz.”

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

AKP diğer seçimlerde olduğu gibi kongre sürecinde de kadınlara geniş yer verecek. Listeler şekillendirilirken; kadın kotası yüzde 30 olarak belirlendi. Kongre süreciyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yenilenme sürecinde gençlere ve kadınlara daha fazla yer verileceğini söyledi. Kongre sürecine ilişkin ciddi bir sistem kurduklarını belirten Çam “Bir referans sistemi olmaksızın ‘Bizimle birlikte çalışmak isteyen herkese kapımız açık' dedik. Bunun için bir online başvuru sistemi oluşturduk. Başvuruları il ve ilçelerimizden yapabilecekleri gibi, “akkadinbasvuru.com” adresinden de yapabilirler” dedi.
Lütfiye Selva Çam “Cumhurbaşkanı'mız Haticeler ve Ömerleri belirlerken ilin demografik yapısından tutun kanaat önderlerini de içine alacak şekilde çalışmalarımızı titizlikle yapmamızı istiyor. Örneğin, eşi ana kademedeyse, kendisine de kadın kollarında bir görev vereceksek eşini istifa ettiriyoruz. Bir aileden bir kişi görev almışsa zaten tüm aileyi kapsayacak şekilde görevi üstlenmiş oluyor. Belediye, il ve ilçe başkanlarının eşlerinin yönetim kadrosunda olmamaları gerektiği uyarısında bulunuyoruz” dedi.

Bugün 12:36 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?
Konak Hastanesi’nden yeni ismine yeni hekimlerle merhaba mask
Konak Hastanesi’nden yeni ismine yeni hekimlerle merhaba
KYK borcu olanlar dikkat! İşte yapılandırmanın ilk detayları... mask
KYK borcu olanlar dikkat! İşte yapılandırmanın ilk detayları...
ADD Gebze’de üretim başladı mask
ADD Gebze’de üretim başladı
Kocaeli'de 529 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 529 firma eleman arıyor
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?

GALERİ

Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL