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CHP İzmit'in kongre tarihi belli oldu

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe kongresinin 21 Aralık Cumartesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılacağını açıkladı
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CHP İzmit İlçe Örgütü 9 Kasım’da başlayan mahalle delege seçimlerini 24 Kasım’da bitirdi. 52 mahalle, 50 köy olmak üzere toplam 400 İzmit ilçe delegesi belirlendi. İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar bugün ilçe binasında basın açıklaması yaparak delege sürecini değerlendirdi. 20 günde delege seçimlerini tamamladıklarını söyleyen Çakar, “Delege seçimleri sorunsuz geçti. Sadece Gedikli Köyü'nde seçim berabere sonuçlandı. Bir arkadaşımızı oraya atadık. Toplam 400 delege seçtik.

418 DELEGE OY KULLANACAK

17 yönetim kurulu ve 1 doğal delege belediye başkanı olmak üzere toplam 418 delege oy kullanacak. İzmit İlçe Kongresi 21 Aralık Cumartesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 10.00 ile 18.00 arasında gerçekleşecek” diye konuştu. Çakar öte yandan, “Henüz daha yönetim kurulunu belirlemedik. Aday çıkacak olan arkadaşlara da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

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