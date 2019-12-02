Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:39 TSİ- Spor G: Bugün 13:41 TSİ

Gölcük kendine geldi

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, Batman deplasmanında son derece ilginç bir kaç oynadı. 3-0 öne geçtiği maçta neredeyse 1 puan yitirecekken, son anda 4-2 kazanan Gölcükspor, Sadi Tekelioğlu ile ilk galibiyetini elde etti
mask

Batman Petrol deplasmanına sahaya çıkan Gölcükspor, Sadi Tekelioğlu ile ikinci maçında kazandı. Önceki hafta iç sahada Muğlaspor maçıyla iş başı yapan Tekelioğlu, maalesef takımı kısa sürede hazırlayamamış ve iç sahada 3-0’lık yenilgiyle işe başlamıştı. Bir haftada takıma dokunan Tekelioğlu, bambaşka bir kadro oluşturdu ve ilk galibiyetini Batman Petrol deplasmanında 4-2 ile elde etti.

YILMAZ: DAHA FARKLI BİLE OLABİLİRDİ

Baştan sona kadar çok iyi ağırlandıklarını söyleyen basın sözcüsü Ferhat Yılmaz, “Batmanlılara teşekkür ediyoruz. Bizi iyi karşıladılar. Maça gelirsek, baştan sona kadar üstün olan taraf bizdik. Maalesef penaltı kaçırdık, fark daha da açılırdı. Yine de harika bir sonuç. Bundan sonra teknik heyetimizle beraber daha çok başarılar elde edeceğimize inancımız tamdır. Herkese teşekkür ederiz” dedi.

GEL BAKALIM KELKİTSPOR

Gölcükspor, Güneydoğu’da üç puanı alırken, gelecek için de umut verdi. Sadi Tekelioğlu’nun takımı ilk galibiyetine ulaşırken, bu haftaki rakip ise Kelkitspor olacak.  Kırmızı Siyahlılar, Batman yolculuğu sonrasında dünü dinlenerek geçirdi ve bugün idmanlara başlayacak. Maç pazar günü Gölcük’te oynanacak ve 13.30’da başlayacak. Gölcükspor 18 puanla 13. Sırada yer alıyor. Kelkit ise 15 puanla 15.sırada can çekişiyor.

Bugün 13:39 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kardeş kardeşe kahvaltı mask
Kardeş kardeşe kahvaltı
Derbide İlimtepe Gebze’yi devirdi: 2-0 mask
Derbide İlimtepe Gebze’yi devirdi: 2-0
Komşu elimizden zor kurtuldu: 1-1 mask
Komşu elimizden zor kurtuldu: 1-1
Yılın en ‘Akıl sır edilemeyen takımı’… İZMİT SANAYİ: 2-1 mask
Yılın en ‘Akıl sır edilemeyen takımı’… İZMİT SANAYİ: 2-1
Ah Derince ah, kaçan balık büyük oldu!.. mask
Ah Derince ah, kaçan balık büyük oldu!..
Gölcük kendine geldi mask
Gölcük kendine geldi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?

GALERİ

Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL