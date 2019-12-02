Gölcük kendine geldi

Batman Petrol deplasmanına sahaya çıkan Gölcükspor, Sadi Tekelioğlu ile ikinci maçında kazandı. Önceki hafta iç sahada Muğlaspor maçıyla iş başı yapan Tekelioğlu, maalesef takımı kısa sürede hazırlayamamış ve iç sahada 3-0’lık yenilgiyle işe başlamıştı. Bir haftada takıma dokunan Tekelioğlu, bambaşka bir kadro oluşturdu ve ilk galibiyetini Batman Petrol deplasmanında 4-2 ile elde etti.

YILMAZ: DAHA FARKLI BİLE OLABİLİRDİ

Baştan sona kadar çok iyi ağırlandıklarını söyleyen basın sözcüsü Ferhat Yılmaz, “Batmanlılara teşekkür ediyoruz. Bizi iyi karşıladılar. Maça gelirsek, baştan sona kadar üstün olan taraf bizdik. Maalesef penaltı kaçırdık, fark daha da açılırdı. Yine de harika bir sonuç. Bundan sonra teknik heyetimizle beraber daha çok başarılar elde edeceğimize inancımız tamdır. Herkese teşekkür ederiz” dedi.

GEL BAKALIM KELKİTSPOR

Gölcükspor, Güneydoğu’da üç puanı alırken, gelecek için de umut verdi. Sadi Tekelioğlu’nun takımı ilk galibiyetine ulaşırken, bu haftaki rakip ise Kelkitspor olacak. Kırmızı Siyahlılar, Batman yolculuğu sonrasında dünü dinlenerek geçirdi ve bugün idmanlara başlayacak. Maç pazar günü Gölcük’te oynanacak ve 13.30’da başlayacak. Gölcükspor 18 puanla 13. Sırada yer alıyor. Kelkit ise 15 puanla 15.sırada can çekişiyor.