3.Lig 2.Grup’ta Kocaelispor ile birlikte mücadele veren Belediye Derincespor, Kozan’da çok önemli iki puan birden bırakırken, Play-Off şansını da zora soktu. Sarı Lacivertliler, uzun süre önde götürdüğü Kozan deplasmanındaki maçtan 1-1’lik beraberlikle 1 puan koparırken, kaçan puanlarla Play-Off’u zora soktu. 20 puanla 8.sırada yer alan Belediye Derince, 17 puanla 11. sırada yer alıyor. Pazar günü, Kocaelispor’un takipçilerinden Karşıyaka ile zorlu maça çıkacak Derince, evindeki bu maçı kazanarak hem kendine hem de Kocaelispor’a yol açmak istiyor. Baturman ve talebeleri bugünden itibaren maç için çalışmalara yeniden başlayacak.
Bugün 13:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:41 TSİ
Ah Derince ah, kaçan balık büyük oldu!..
3.Lig 2.Grup’ta Kocaelispor ile birlikte mücadele veren Belediye Derincespor, Kozan’da çok önemli iki puan birden bırakırken, Play-Off şansını da zora soktu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz