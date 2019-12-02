Derbide İlimtepe Gebze’yi devirdi: 2-0

BAL derbisinde Gebzespor, İlimtepe Kullar FK karşısında 2-0 galip gelirken, her yönüyle anlamlı bu galibiyeti doyasıya kutladı. Mor Beyazlılar, her hafta daha da kötüye giderken, sahipsiz kalmanın acısını yaşıyor. Hızla alt kümeye yol alan Gebzespor, İlimtepe karşısında da tel del dökülürken, İlimtepe ise yeni teknik adamı Murat Şahin ile çıkışa geçti.

İLİMTEPE KULLAR 1975: 2-GEBZESPOR:0

STAT: Kullar

HAKEMLER: Arda Terzi ***, Doğan Murat Kaya***, Uğurcan Fidan***

İLİMTEPE KULLARSPOR 1975: Önder***, Muharrem***, Derviş***, Serhat***, Adem**, Yahya** Yusuf*** (dk. 82 Emir?), Semih**(dk.65 Beratcan**), Batınalp***, Hüseyin***, Ufuk***(dk.88 Eren?)

GEBZESPOR: Osman***, Semih**, Yağız**(dk. 82 Denizhan?), Alper**, Süleyman***, Berkay**, Kaan***, Anılcan***, Yusuf**, Serhat**( dk. 60 Oluş*), Mehmet**

GOLLER: dk. 49 Ufuk, dk.84 Ufuk