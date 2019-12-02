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Yılın en ‘Akıl sır edilemeyen takımı’… İZMİT SANAYİ: 2-1

1.Amatör küme Futbol Ligi A Grubu’nda çok ilginç bir takım var. Başkanı, yedek futbolcusu olmayan, sadece tek yönetici Hilmi Bodur’a sahip olan İzmit Sanayispor’da mucize sürüyor

Erdem ÖVÜÇ
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Başiskele Belediyespor’un ardından şimdi de Uzuntarlaspor’u mağlup eden Sanayi, puanını 13’e çıkardı ve kendisi gibi alt sıralardan kurtulmak isteyen rakibini devirerek bir bakıma 6 puanı cebine koydu

BURAK VAROL PENALTI KAÇIRDI

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçın 10. dakikasında Uzuntarla ekibinde kazanılan penaltıyı Burak Varol değerlendiremedi. İlk yarının ortalarında Sanayispor golü buldu. Murat Ağa’nın pasında topla buluşan Onur son vuruşu iyi yaptı ve takımını öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona erdi. 55’te Uzuntarla beraberlik golünü buldu.

DERİNCE FARKI AÇIYOR

Bitime 20 dakika kala Sanayi 2-1 öne geçti. İlk golün asistini yapan Murat Ağa bu kez Samet’e pas verdi ve Samet de ikramı geri çevirmedi. Kalan zaman diliminde skoru korumasını bilen İzmit Sanayi çok önemli bir galibiyet elde etti ve puanını 13’e çıkardı. Bu grupta Derincespor, deplasmandaHisareyn’i 2-1 yendi ve Başiskele ile arasındaki puan farkını 5’e çıkardı.

BAŞİSKELE YİNE YENİLDİ

Gölcük İdmanyurdu, Bekirdere’yi deplasmanda 1-0 mağlup etti ve rakibine ağır yara verdi. Çerkeşli deplasmanda son sıradaki Arapçeşme’yi 3-1 yenerken, Başiskele Belediye ise Mustafapaşa deplasmanından 2-0’lık yenilgi ile dönerek şampiyonluk yolunca çok önemli 3 puan bıraktı. 

Bugün 13:42 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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