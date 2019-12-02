Bekirdere şokta!.. Gölcük tek attı, 3 aldı: 1-0

Maçın ilk dakikalarında iki takım da açık bir futbol ortaya koydu. Keyifli geçen maçın 11’nci dakikasında Gölcük İdmanyurdu’nda Oğuzhan kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde topla buluştu ve topu ağlara göndermesini bildi. Kalan sürede Bekirdere beraberlik golünü bulmak için elinden geleni yapsa da bir türlü rakibinin kilidini açamadı ve mücadeleyi 1-0 kaybetti.

BEKİRDERE HAFTAYA LİDERLE OYNUYOR

Gölcük ekibi maç sonrası galibiyet sevincini soyunma odasında yönetim, teknik heyet,ve futbolcular ile birlikte doyasıya kutladı. Gölcük İdmanyurdu aldığı galibiyetle puanını 13’e çıkarırken, Bekirderespor ise 22 puanda kaldı. Gölcük temsilcisi önümüzdeki hafta İzmit Sanayispor’u konuk edecek, Bekirderespor ise lider Derince deplasmanına konuk olacak.

BEKİRDERESPOR: 0

GÖLCÜK İDMANYURDU: 1

STAT: Cephanelik (1.Küme A)

HAKEMLER: Osman Korkmaz***, Abdullah Yalçınkaya***, Talha Şimşek***

BEKİRDERESPOR: İbrahim**, Burak**, Serdar***, Halil***, Fuat **, Ertuğrul**, Cem**,Fatih***, Yunus**, Kerem**

GÖLCÜK İDMANYURDU: Ali Rıza***, Hasan***, Emre Özcan***, Ahmet***, Berkan***, Aykut***, Onurhan***, Murat***, Ahmet***, Soner*** (Muhammet**)

GOL: Oğuzhan Dk. 11

KIRMIZI KART: Hasan Dk. 83 (Gölcük İY)

( Ahmet Akay)