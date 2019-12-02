Çayırtepe ve Uzunçiftlik dostça: 3-3

Amatör 1.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda, orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesi Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynandı. Bol gollü geçen karşılaşma, karşılıklı gollerle 3-3 berabere bitti. Çayırtepe Gençlikspor 8’inci sırada 12 puanla küme düşme potası ilgilendiren karşılaşmaya çıkarken, maçta öne de geçti. Uzunçiftlikspor ise 6’ıncı sırada üst sıraları zorlayan takım olarak 14 puanla başladığı maçta beraberliği kaptı. Dostluğun ön planda olduğu karşılaşma sonrası, her iki takımın dostluğu ön planda tuttu.

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 3

UZUNÇİFTLİKSPOR: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Berat Can Taştekin ***, Samettin Söbü ***, Hüseyin Baş ***

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Mert ***, Hakan ***, Emre **, Vedat ***, Özkan ** (Aykut **), Hayrettin ** (Metehan **), Recep **, Soner ***, Serhat ***, Engin **, Kudret ** (Atakan **)

UZUNÇİFTLİKSPOR: Enes ***, Celil ** (Mesut **), Metehan ***, Ömerhan **, Çağatay **, Melih ***, Berke **, Selçuk **, Burak Berke ** (Erhan **), Sefa ***, Mertcan ***

GOLLER: Serhat DK.14-37,Vedat DK.72 (Çayırtepe Gençlikspor), Mertcan DK.25, Sefa DK.40-70 (Uzunçiftlikspor)

(Ahmet Akay)