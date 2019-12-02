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Kocaelispor U-15 makine gibi takım! 41 KERE MAŞALLAH: 3-0

Türkiye Bölgesel Gelişim U-15 Ligi 2. Grup’ta fırtına gibi esen Kocaelispor, Sakaryaspor’u net bir skorla 3-0 mağlup etti. Puanını 31’e çıkaran Ercan Ağaçe’nin talebeleri en yakın rakibi İnegölspor’a 9 puan fark attı

Erdem ÖVÜÇ
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Vinsan Tesisleri’nde oynanan maçın başından sonuna kadar üstün oynayan ve adeta makine düzeni ile hareket eden Kocaelispor, ilk yarıyı Emir Ali’nin golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununa devam eden Kocaelispor’un gençleri bu yarıda da rakibine fırsat vermedi ve ikinci 40 dakikada da Bedirhan ve Yağız fileleri bulurken skor 3-0’a geldi.

HEPSİ KOCAELİSPOR AŞIĞI

Kocaelispor’un eski futbolcularından Ercan Ağaçe’nin çalıştırdığı U-15 takımı farkı açacak pozisyonlar bulsa da gençler 3-0 ile yetindi. 11. maçında 10. galibiyetini alan ve 1 de beraberliği bulunan Kocaelispor, toplamda 52 gol attı ve kalesinde sadece 3 gole izin verdi. Maçın ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşanırken, futbolcuların Kocaelisporluluk enerjisi görülmeye değerdi. Bu grupta Gölcükspor sahasında Karabük ile 1-1 berabere kaldı, Darıca Gençlerbirliği ise deplasmanda İnegöl’e 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. 

KOCAELİSPOR U-15: 3

SAKARYASPOR U-15: 0

STAT: Vinsan

HAKEMLER: Telat Özçelik***, Musa Şanverdi***, Doğan Aslı***

KOCAELİSPOR U-15: Onur Alp Sarman***, İbrahim Baki***, İsa Erdoğan*** (Dk. 70 Yunus Kaymaz**), Nihat Üçüncü***, Eren Yıldırım***, Talha Arda Sevil***, Eren Ocaklı*** (Dk. 60 Erdem**), Olcan Gökdemir*** (Dk. 70 Necdet Burak**), Bedirhan Yıldız*** (Dk. 65 Samet**), Yağız Gül***, Emir Ali Ağaçe**** (Dk. 65 Enes**)

SAKARYASPOR U-15: Berkan*, Berat*, Yusuf Sefa*, Görkem Efe** (Dk. 65 Yunus Emre*), Muhammed Emir** (Dk. 40 Yiğitcan*), Yusuf**, İzzet Berat** (Dk. 40 Gökhan*), İsmail Furkan** (Dk. Ahmet Yasir*), Alihan**, Enes**, Muhammed**

GOLLER: Dk. 27 Emir Ali, Dk. 50 Berat Dk. 80 Yağız (Kocaelispor)

 

Bugün 13:51 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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