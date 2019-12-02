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Uğur Soykan’a en güzel hediye 4-2

Türkiye Bölgesel Gelişim U-16 Futbol Ligi 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, Vinsan’da Sakaryaspor’u konuk etti.

Erdem ÖVÜÇ
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Türkiye Bölgesel Gelişim U-16 Futbol Ligi 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, Vinsan’da Sakaryaspor’u konuk etti. Rakibini müthiş bir futbolun ardından 4-2 mağlup eden ekibimiz, liderliği Sakaryaspor’dan söktü aldı ve zirveye kuruldu. Kocaelispor’un gollerini Yusuf Efe, Birbey, Emrah Mutlu ve Tuna attı. Tüm takım çok iyi mücadele ederken, takımın forveti Yusuf Efe olağanüstü bir futbol ortaya koydu.     

DUYGU DOLU ANLAR

Maçın ardından 1961 doğumlu teknik adam Uğur Soykan’a doğum günü sürprizi yapıldı. Kendisi için yapılan sürprizin ardından oldukça duygulanan deneyimli teknik adam Uğur Soykan “Çocuklarım… En anlamlı hediye galibiyetti. Bunu başardınız ya, başka da bir şey istemem. Hepinizin alınlarından öpüyorum. Başta, bu yapı içinde beraber çalıştığım Aydın Günaydın hocam olmak üzere antrenör arkadaşlarıma, kardeşlerime, kulübün cefakar personeline çok ama çok teşekkür ederim” dedi. Futbolcular Uğur Soykan’ı soyunma odasında havaya atarken, ortaya müthiş bir tablo çıktı. N Erdem ÖVÜÇ

KOCAELİSPOR U-16: 3

SAKARYASPOR U-16: 0

STAT: Vinsan

HAKEMLER: Musa Buğra Filiz***, Doğan Aslı***, Telat Özçelik***

KOCAELİSPOR U-16: Mehmet Buğra Filiz***, Yusuf Sünbül***, İbrahim Taner Altıntaş***, Hasan Bekil***, Faruk Kır***, Sadık Yılmaz Satılmış***, Yusuf Efe Yaman****, Cevdet Birbey Özbal****, Alperen Özmen***, Serkan Aydın****, Emrah Mutlu****

SAKARYASPOR U-16:Haktan Fidan**, Umut Uzun**, Umut Cevher**, Berat Can**, Serhat Kara**, Ediz Fırat**, Yusuf Efe**, Ömer Faruk**, Hakan Muhammed**, Enes İbrahim**, Ensar**

GOLLER: Dk. 23 Yusuf Efe, Dk. 39 İbrahim Taner, Dk. 58 Emrah, Dk. 79 Tuna (Kocaelispor), Dk. 4 Mehmet Buğra (Kendi kalesine), Dk. 20 Enes İbrahim (Sakarya)

Bugün 13:58 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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