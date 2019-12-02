Elimsan’da fabrikada bulunan bazı malzemeler icradan satışa çıkartıldı. Kocaeli 8. İcra Dairesi tarafından verilen satış ilanına göre, fabrika içinde bulunan 540 adet akım trafosu 540 adet muhtelif orta gerilim ölçü transformatörleri akım trafosu, 500 kilo emayeli bakır tel ve 5 ton silisli m0h saç icradan satılacak. Satış ihalesi 30 Aralık günü yapılacak. Alıcı çıkmazsa 2. satış günü ise 14 Ocak 2020 olarak belirlendi.

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