İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL

Başkan Hürriyet, İzmit’te yaşayan vatandaşların nikah ve düğün salonlarından eski tarifeye göre yüzde 90 indirimli faydalanmaları ve şehit yakınları, gazi, dul, yetim ve engelli vatandaşların ise düğün salonlarından ücretsiz faydalanması için Plan ve Bütçe Komisyonu’na öneride bulunmuştu.

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Komisyonda kabul edilen öneri ile vatandaşlar Yunus Emre Kültür Merkezi, Alikahya ve Erol Olçok, Necati Gençoğlu, Ayazma ve Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezleri’nden 1TL’ye faydalanabilecekken; şehit yakınları, gazi, dul, yetim ve engelli vatandaşlar da merkezlerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

DEVLET OKULLARI VE STK’LARIN ETKİNLİKLERİNE DE 1 TL

Ayrıca komisyondan çıkan karar ile Devlet Okulları, Sivil Toplum Kuruluşları da hafta içi velilerin, öğrencilerin ve halkın yararına yapacağı kültürel ve yöresel faaliyetler için Yunus Emre Kültür Merkezi hariç belediyenin diğer kültür merkezlerine 1 TL ödeyecek.