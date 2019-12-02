Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:28 TSİ- Gündem G: Bugün 17:47 TSİ

Barış Akademisyenleri: Gasp edilen haklarımızı istiyoruz!

11 Ocak 2016’da; “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyenden 19’u 1 Eylül 2016 da 672 sayılı KHK ile Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edildi. 1 Eylül 2016’da 672 sayılı KHK ile ihraç edilen Barış Akademisyenleri bugün Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması düzenledi.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask

Basın açıklamasını okuyan ihraç edilen akademisyenlerden Mimarlık Fakültesi Doç. Dr. Gül Köksal’a; Doç. Dr. Aslı Kayhan, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Zelal Ekinci, Doç. Dr. Özlem Özkan, Doç. Dr. Aynur Özuğurlu, Prof. Dr. Ümit Biçer, Prof. Dr. Veli Deniz, Doç. Dr. Hakan Koçak, Dersimliler Derneği Ruhi Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri , CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya,  MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

“MİRAS HAKKI BİLE ELİNDEN ALINAN VAR”

İhraç edilen akademisyenler adına açıklama yapan Mimarlık Fakültesi Doç. Dr. Gül Köksal; “Biz barış akademisyenleri ve kamu görevinden men edilmiş eğitim ve bilim emekçileriyiz. İşimizi gasp edilen haklarımızı talep etmek için buradayız. Barış akademisyenleri olarak 11 0cak 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” dedik. Temmuz 2016’da ilan ohâl koşullarıyla ihraç edildik, yetmedi örgüt propagandası yapmakla suçlandık. 822 barış akademisyenlere dava açıldı, cezalar aldık, hapis yattık. Seyahat özgürlüğümüzden, adil yargılanma hakkımızdan ve sosyal güvencelerimizden yoksun bırakıldık. Pasaportumuz elimizden alındı. KHK’lı olan arkadaşlarımızın seçilme ve seçme hakkı, velayet hakkı bile tartışmaya açıldı. Tazminatlarımız verilmedi, miras hakkı bile elinden alındı. Dr. Mehmet Fatih Tıraş arkadaşımız 46 KHK mağduru gibi malaesef ki hayatına son verdi” dedi.

“BERAAT EDİLSEK DE HAKLARIMIZI GERİ ALAMAYORUZ”

Köksal sözlerinin devamında; “Nihayet 26 Temmuz 2019’da Anayasa Mahkemesi barış talebimizin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti ve 522 arkadaşımız beraat etti. Ancak beraat etmeyen akademisyenler de var. Şu sıralar beraat kararları alıyoruz ama gasp edilen haklarımızı geri alamıyoruz. Ne işimize dönebildik ne de pasaportlarımız geri geldi. Bize adres olarak Ohal icadı olan bir komisyon gösteriliyor. Oysa bu kurum sorunları çözmüyor aksine çoğaltıyor. İşleyişi ve kararları işleyişi ve kararları tartışmalı ve adaleti geciktiriyor. Değerlendirilmeyi bekleyen 33 bin dosyamız var. 406 barış akademisyeninin ve KESK üyesi bin 500 kamu emekçisinin de dosyası bekleyenler arasında. Sorunlarımız acil demokratik çözümler gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

“OHAL KOMİSYONU LAĞVEDİLMELİDİR”

Son olarak somut taleplerini ifade eden Köksal; “Bu suça ortak olmayacağız bildirisinin imzacısı olup KHK ile ihraç edilen sözleşmesi yenilenmeyen, fesh edilen, istifa etmek ya da emekliye ayrılmak zorunda kalan tüm imzacılar talep halinde ihraç Edildikleri kurumlardaki görevlerine geri dönebilmeli. Araştırma görevlisiyken ihraç edilenlerin güvenceli bir kadroda işe dönmeleri sağlanmalıdır. Öğrenimini sürdürenler öğrenim gördükleri kurumlarda görevlendirilmeli ve doktorasını bitirenler doktor ve öğretim görevlisi olarak atanmalıdır. Doçentlik ve profesörlük koşullarını yerine getirdiği halde kadro ataması askıya alınan barış akademisyenleri hak kazandıkları kadroyla göreve geri dönmelidir. İşe alımda güvenlik ve arşiv soruşturması şartı Anayasa’nın 20. Maddesinde güvence altına alınan; “Özel hayata saygı hakkına müdahaledir” buna derhal son verilmelidir. KHK’larla ihraç edilen barış akademisyenlerinin ve kamu emekçilerinin yurttaşlık haklarına yapılan tüm saldırılar ortadan kaldırılmalıdır. Pasaportları geri verilerek, tüm hak kayıpları tazmin edilmelidir. Hukuk devleti olmanın gereği yerine getirilmeli, Ohal KHK’ları kaldırılmalı, Ohal komisyonu ise lağvedilmelidir. Taraf olunan uluslararası anlaşmalara ve hukuk kurallarına uyularak barışın önü açılmalıdır. Barış talebimizin arkasındayız ve barış sözümüzü çoğaltacağız. Gasp edilen haklarımız için diğer kamu emekçileriyle birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLER

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Adem Yeşilyurt

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ruhi Demiray

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Rauf Kesici

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Özdinç

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yrd. Doç. Dr Derya Keskin

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Güven Bakırezer

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Hakan Koçak

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Yücel Demirer

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu

Mimarlık Fakültesi Doç. Dr. Gül Köksal

Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Veli Deniz

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Özlem Özkan

Sağlık Bilimleri Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar

Tıp Fakültesi Prof.  Dr. Ümit Biçer

Tıp Fakültesi Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nilay Etiler

Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Erçin

Tıp Fakültesi Prof. Dr. Zelal Ekinci

Fen Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Aynur Özuğurlu

Bugün 14:28 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?
Konak Hastanesi’nden yeni ismine yeni hekimlerle merhaba mask
Konak Hastanesi’nden yeni ismine yeni hekimlerle merhaba
Asgari ücreti için pazarlık başladı mask
Asgari ücreti için pazarlık başladı
Düzce'deki yangına Kocaeli'den yardım mask
Düzce'deki yangına Kocaeli'den yardım
Gebze'de Sanikey Seramik işçileri bir yıldır maaşlarını düzensiz alıyor mask
Gebze'de Sanikey Seramik işçileri bir yıldır maaşlarını düzensiz alıyor
Kocaeli'de 529 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 529 firma eleman arıyor
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?

GALERİ

Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL