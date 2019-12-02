Barış Akademisyenleri: Gasp edilen haklarımızı istiyoruz!

Basın açıklamasını okuyan ihraç edilen akademisyenlerden Mimarlık Fakültesi Doç. Dr. Gül Köksal’a; Doç. Dr. Aslı Kayhan, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Zelal Ekinci, Doç. Dr. Özlem Özkan, Doç. Dr. Aynur Özuğurlu, Prof. Dr. Ümit Biçer, Prof. Dr. Veli Deniz, Doç. Dr. Hakan Koçak, Dersimliler Derneği Ruhi Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri , CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

“MİRAS HAKKI BİLE ELİNDEN ALINAN VAR”

İhraç edilen akademisyenler adına açıklama yapan Mimarlık Fakültesi Doç. Dr. Gül Köksal; “Biz barış akademisyenleri ve kamu görevinden men edilmiş eğitim ve bilim emekçileriyiz. İşimizi gasp edilen haklarımızı talep etmek için buradayız. Barış akademisyenleri olarak 11 0cak 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” dedik. Temmuz 2016’da ilan ohâl koşullarıyla ihraç edildik, yetmedi örgüt propagandası yapmakla suçlandık. 822 barış akademisyenlere dava açıldı, cezalar aldık, hapis yattık. Seyahat özgürlüğümüzden, adil yargılanma hakkımızdan ve sosyal güvencelerimizden yoksun bırakıldık. Pasaportumuz elimizden alındı. KHK’lı olan arkadaşlarımızın seçilme ve seçme hakkı, velayet hakkı bile tartışmaya açıldı. Tazminatlarımız verilmedi, miras hakkı bile elinden alındı. Dr. Mehmet Fatih Tıraş arkadaşımız 46 KHK mağduru gibi malaesef ki hayatına son verdi” dedi.

“BERAAT EDİLSEK DE HAKLARIMIZI GERİ ALAMAYORUZ”

Köksal sözlerinin devamında; “Nihayet 26 Temmuz 2019’da Anayasa Mahkemesi barış talebimizin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti ve 522 arkadaşımız beraat etti. Ancak beraat etmeyen akademisyenler de var. Şu sıralar beraat kararları alıyoruz ama gasp edilen haklarımızı geri alamıyoruz. Ne işimize dönebildik ne de pasaportlarımız geri geldi. Bize adres olarak Ohal icadı olan bir komisyon gösteriliyor. Oysa bu kurum sorunları çözmüyor aksine çoğaltıyor. İşleyişi ve kararları işleyişi ve kararları tartışmalı ve adaleti geciktiriyor. Değerlendirilmeyi bekleyen 33 bin dosyamız var. 406 barış akademisyeninin ve KESK üyesi bin 500 kamu emekçisinin de dosyası bekleyenler arasında. Sorunlarımız acil demokratik çözümler gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

“OHAL KOMİSYONU LAĞVEDİLMELİDİR”

Son olarak somut taleplerini ifade eden Köksal; “Bu suça ortak olmayacağız bildirisinin imzacısı olup KHK ile ihraç edilen sözleşmesi yenilenmeyen, fesh edilen, istifa etmek ya da emekliye ayrılmak zorunda kalan tüm imzacılar talep halinde ihraç Edildikleri kurumlardaki görevlerine geri dönebilmeli. Araştırma görevlisiyken ihraç edilenlerin güvenceli bir kadroda işe dönmeleri sağlanmalıdır. Öğrenimini sürdürenler öğrenim gördükleri kurumlarda görevlendirilmeli ve doktorasını bitirenler doktor ve öğretim görevlisi olarak atanmalıdır. Doçentlik ve profesörlük koşullarını yerine getirdiği halde kadro ataması askıya alınan barış akademisyenleri hak kazandıkları kadroyla göreve geri dönmelidir. İşe alımda güvenlik ve arşiv soruşturması şartı Anayasa’nın 20. Maddesinde güvence altına alınan; “Özel hayata saygı hakkına müdahaledir” buna derhal son verilmelidir. KHK’larla ihraç edilen barış akademisyenlerinin ve kamu emekçilerinin yurttaşlık haklarına yapılan tüm saldırılar ortadan kaldırılmalıdır. Pasaportları geri verilerek, tüm hak kayıpları tazmin edilmelidir. Hukuk devleti olmanın gereği yerine getirilmeli, Ohal KHK’ları kaldırılmalı, Ohal komisyonu ise lağvedilmelidir. Taraf olunan uluslararası anlaşmalara ve hukuk kurallarına uyularak barışın önü açılmalıdır. Barış talebimizin arkasındayız ve barış sözümüzü çoğaltacağız. Gasp edilen haklarımız için diğer kamu emekçileriyle birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLER

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Adem Yeşilyurt

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ruhi Demiray

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Rauf Kesici

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Özdinç

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yrd. Doç. Dr Derya Keskin

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Güven Bakırezer

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Hakan Koçak

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Yücel Demirer

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu

Mimarlık Fakültesi Doç. Dr. Gül Köksal

Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Veli Deniz

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Özlem Özkan

Sağlık Bilimleri Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar

Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ümit Biçer

Tıp Fakültesi Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nilay Etiler

Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Erçin

Tıp Fakültesi Prof. Dr. Zelal Ekinci

Fen Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Aynur Özuğurlu