T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem kazandığı altın madalya ile bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Dünya şampiyonu olan Ahmet Talha Erdem’in annesi Semiha Erdem, “ Kocaeli ve Türkiye adına mutluyuz, onurluyuz. Ailesi olarak hep arkalarında olduk. İmkanlar verilirse çocuklarımızın nerelere gelebileceğini ispatladık. Çok güzel bir duygu, çok büyük bir mutluluk. O benim yol arkadaşım, bu zaman kadar beraber geldik, bundan sonra da beraber ilerleyeceğiz. İnan oğlumun bayrağımızı tutup dalgalandırması ve İstiklal Marşı’nı okutmasından dolayı gururlandım ve ağladım. Başarılarının devam etmesini diliyorum” dedi.
Bugün 14:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:43 TSİ
Gururumuzsun Ahmet Talha Erdem
Portekiz'de sona eren Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda İzmit Belediyespor’un sporcusu Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz