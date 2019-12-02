Kocaelispor'da alt yapı devrimi!

12 ve 14 takımları da açık ara farkla Kocaeli’deki gruplarında zirvede yer alıyor. Son olarak genç ve başarılı teknik adam Emin Koç’u bünyesine katan Kocaelispor alt yapısında pırıl pırıl gençler yetişmeye devam ederken, geleceğin A takım futbolcuları gelecek adına umut veriyor. Yeşil Siyahlılar bu hafta sonu Sakaryaspor ile oynadı. U-15 rakibini 3-0, 16 da 4-2 mağlup etti. Yeşil Siyahlı gençlerin maçın ardından sevinçleri görülmeye değerdi.

BİRAZ SABIR, GERİSİ ONLARDA

Sakarya’da oynanan mücadelede U-17 takımı çok üstün olduğu maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı. U-19 takımı ise karayolu ile bin bir cefa çekerek gittiği Erzurum’dan istediği sonucu elde edemeden döndü. Birkaç yıl öncesine kadar bir elin parmaklarını bile geçmeyecek kadar lisanslı futbolcusu bulunan Kocaelispor’da gelecek adına alt yapıda çok önemli işlere imza atılırken, bu futbolcu gruplarına dokunulduğunda kısa ve orta vadede takımın transfer yapmasına bile gerek kalmayacak.