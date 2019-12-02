Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:43 TSİ- Spor G: Bugün 14:45 TSİ

Olsun kızlar: 2-1

Türkiye Kadınlar Süper Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü konuk olduğu ve karayolu ile gittiği lider Gaziantep ALG karşısında 2-1’lik yenilgi ile İzmit’e dönerken oynanan futbol umut verdi. Son dakikalarda Erva iki gol kaçırırken,takım adeta beraberliği de kaçırdı.
mask

Yeşil Siyahlılar Erva’nın 19. dakikadaki golü ile öne geçse de ev sahibi ekip Güney Afrikalı Letago Madipa ve Ebru Topçu’nun golleri ile 3 puanı kazandı. Antep temsilcisi adına ilimiz futbolcularından Gülbin, Fatoş, Medine ve Mihriban da eski takımlarına ve teknik adam Hasan Alemdar’a rakip oldu. Ekibimiz Cumartesi günü deplasmanda Ataşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

GAZİANTEP ALG: 2- KOCAELİ BAYAN FK: 1

STAT: Hasan Celal Güzel (Kadınlar Süper Lig)

HAKEMLER: Ertuğrul Diken***, Kübra Kahraman***, Cennet Yalçınkaya***

GAZİANTEP ALG: Gamze Nur***, Rachel*** (Dk. 83 Mihriban*), Kezban***, Gülbin***, Medine***, Emine Ecem***, Ebru***, Fatoş, Cristina***, Madiba***, Mislina*** (Dk. 62 Derya**)

KOCAELİ BAYAN FK: Sudenur***, Fatma Sağra***, Leyla***, Sedanur*** (Dk. 70 Sedanur*), Helin***, Melisa***, Melike*** (Damla**), Erva***, Merve***, Serra***, Sude***

GOLLER: Dk. 32 Letago, Ebru Topçu (Gaziantep) Dk. 19 Erva (Kocaeli)

 

Bugün 14:43 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kardeş kardeşe kahvaltı mask
Kardeş kardeşe kahvaltı
Derbide İlimtepe Gebze’yi devirdi: 2-0 mask
Derbide İlimtepe Gebze’yi devirdi: 2-0
Komşu elimizden zor kurtuldu: 1-1 mask
Komşu elimizden zor kurtuldu: 1-1
Yılın en ‘Akıl sır edilemeyen takımı’… İZMİT SANAYİ: 2-1 mask
Yılın en ‘Akıl sır edilemeyen takımı’… İZMİT SANAYİ: 2-1
Ah Derince ah, kaçan balık büyük oldu!.. mask
Ah Derince ah, kaçan balık büyük oldu!..
Gölcük kendine geldi mask
Gölcük kendine geldi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?

GALERİ

Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL