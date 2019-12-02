Olsun kızlar: 2-1

Yeşil Siyahlılar Erva’nın 19. dakikadaki golü ile öne geçse de ev sahibi ekip Güney Afrikalı Letago Madipa ve Ebru Topçu’nun golleri ile 3 puanı kazandı. Antep temsilcisi adına ilimiz futbolcularından Gülbin, Fatoş, Medine ve Mihriban da eski takımlarına ve teknik adam Hasan Alemdar’a rakip oldu. Ekibimiz Cumartesi günü deplasmanda Ataşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

GAZİANTEP ALG: 2- KOCAELİ BAYAN FK: 1

STAT: Hasan Celal Güzel (Kadınlar Süper Lig)

HAKEMLER: Ertuğrul Diken***, Kübra Kahraman***, Cennet Yalçınkaya***

GAZİANTEP ALG: Gamze Nur***, Rachel*** (Dk. 83 Mihriban*), Kezban***, Gülbin***, Medine***, Emine Ecem***, Ebru***, Fatoş, Cristina***, Madiba***, Mislina*** (Dk. 62 Derya**)

KOCAELİ BAYAN FK: Sudenur***, Fatma Sağra***, Leyla***, Sedanur*** (Dk. 70 Sedanur*), Helin***, Melisa***, Melike*** (Damla**), Erva***, Merve***, Serra***, Sude***

GOLLER: Dk. 32 Letago, Ebru Topçu (Gaziantep) Dk. 19 Erva (Kocaeli)