Karatede müthiş başarı…

Türkiye karatesi fırtına gibi esmeye devam ediyor. Karate 1 Premier Lig İspanya Madrid ayağında mücadele eden Milli gururlarımız Tuba Yakan gümüş, Eray Şamdan da bronz madalya kazandı. Türk Milli takımı genel olarak 2 Altın, 4 gümüş, 1 de bronz madalya ile Türkiye’ye döndü.

HELAL OLSUN SİZE

İlimizin gururu, şampiyonumuz Eray Şamdan, Venezuella’dan Jovanni Martinez’i devirdi ve Kumite 60 kiloda Dünya üçüncüsü oldu. Kocaeli Kandıra’nın gözbebeği Tuba Yakan ise finalde Mısır’dan Yassmin Attia ile yaptığı mücadelenin ardından Kumite 50 kilo kadınlarda Dünya ikinciliğini elde etti.

KATA TAKIMDA DÜNYA ŞAMPİYONUYUZ

Tokyo 2020 olimpik puanlamada ilk sırada yer alan Uğur Aktaş ile İtalya’yı finalde mağlup eden Kata Erkek takımı Madrid’de şampiyon olarak büyük bir başarı elde ederken, Serap Özçelik Arapoğlu, Ömer Abdurrahim Özer kumitede, Ali Sofuoğlu da kata erkeklerde Dünya ikincisi oldu.