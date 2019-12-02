“Ekmek üzerinden siyaset yapma devri geride kaldı”

Halk Ekmek Projesi protokolünün Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından imzalamasının ardından bütün hazırlıkları tamamlanan halk ekmek satışa sunuldu. Pilot bölge olarak seçilen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 ayrı noktaya koyulan Halk Ekmek büfelerinde 200 gramlık ekmek 1 liradan 400 gram ekmek ise 2 liradan satılacak. 8 satış noktasından biri olan Anıtpark Büfesi önünde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un katılımıyla ilk satış gerçekleştirildi. Programda konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Ekmek üzerinden siyaset yapma devri çok gerilerde kaldı. Belediyelerin ekmek konusunda ruhsatsız üretim yapanlara müsaade etmemeleri gerekir” dedi.

HALKIN SOFRALARINDA YERİNİ ALACAK

Halk Ekmek Projesi ile ilgili bilgi veren Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Sarı, “İmzalanan protokolle bugün itibariyle İzmit İlçesinde 8 noktada; Yahyakaptan, Yeni Cuma, Bağçeşme, Dünya Bankası, Sanayi, Gültepe, Kuruçeşme, Anıtpark. Haftaya Pazartesi’den sonra ise, Alikahya Merkez, Yeşilova Şehit Zeki Aktan Parkı, Yenişehir Mimarsinan , Tavşantepe Barış Parkı, Topçular Şeref Meydanı, Serdar Mahallesi, Karadenizliler Mahallesi satışa başlamaktayız. Lezzeti ve kalitesiyle tüm Türkiye’ye örnek olan Kocaeli ekmeğini üreten fırıncı esnafı yine aynı kalite ve lezzetinde üreterek 200 gramı 1 TL, 400 gramı 2 TL fiyatı ile ekmeğimiz İzmit ilçesinden başlayarak diğer ilçelerimizde de en kısa sürede Kocaeli halkının sofralarında yerini alacaktır” dedi.

100 BİN ADET BEZ POŞET YAPTIRDI

Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş,” Öncelik ve bu hizmetin vatandaşımıza hayırlı olmasını diliyorum. Fırıncılarımız içinde bu hizmet hayırlı olacaktır. Bakkal esnafımıza da bu projenin zarar vermeyeceğini düşünüyorum. İyi çalışılmış bir proje olduğu için her şey detaylı bir şekilde hesaplandı” şeklinde konuştu. Durmuş’un ardından konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ise “ Poşetin çevreye vermiş olduğu zarardan dolayı büfelerde plastik poşet kullanımını kaldırıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bu kapsamda 100 bin adet bez poşet yaptırdı. Bu poşetlerimizden tüm büfelerimizde var. Vatandaşlarımız bir defaya mahsus olmak üzere bu bez poşetleri alabilecek. Diğer gelişlerinde ise yine bu bez poşetleri ile gelirlerse hem bizi bir küfleten kurtaracaklardır, hem de çevreyi korumuş olacağız” dedi.

EKMEK ÜZERİNDEN SİYASET YAPMA DEVRİ GERİDE KALDI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “ Kocaeli’nde bu güzel projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak biz hiçbir zaman dar gelirli vatandaşlarımızın ucuz ekmek teminin karşısında olmadık. Biz belediyelerin ekmek üretmesine karşı olduk. Ekmek üzerinden siyaset yapma devri çok gerilerde kaldı. Belediyelerin ekmek konusunda ruhsatsız üretim yapanlara müsaade etmemeleri gerekir. Kocaeli ekmek kalitesi noktasında örnek bir ilimizdir. Halk ekmek büfelerimizde vatandaşımız aynı kalitede üretilen ekmeği alması büyük bir fırsattır. Biz eğer ekmeği ucuz vereceğiz diyerek ekmeğin kalitesini bozacak olursak buraların hizmete girmesinin hiçbir anlamı olmaz” şeklinde konuştu.