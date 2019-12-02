Bilal Erdoğan, Çayırova Belediyesi'nin bugün 15:00'te engelliler ile alakalı düzenleyeceği programa katılacak. Aynı zamanda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.
Dün 14:56 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:52 TSİ
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Çayırova'da düzenlenecek olan programa katılacağı öğrenildi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorumlar
(4 )
Erkan Genç - Elektriğe doğal gaza zam yaptığını söylemek içinmi geliyor
A.yıldız - Yarın orda olacağım vali beyi il sağlık müdürünü derince araştırma hastahanesi sağlık kurulunu şikayet edeceğim % 87 engeli nasıl % 69 düşer hasta iyleşse başım üstünde yeri hastam ağırlaştıkca engel oranı düştü adalet soracağım bu makamlardan
Batuhan Yilmaz - Devlet bence bunu istiyor hocam .hepsi danışıklı. Benim çocuğumun üstünden araba geçti.iki bacağı kırıldı. Hastane 0 oran verdi.saglikli anlıcan.adalet.
Ersoy Kandemir - Allah aşkına şu sağlık müdürü ve yardımcılarıyla bir ilgilensin,gına geldi bana!
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