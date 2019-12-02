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Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Çayırova'da düzenlenecek olan programa katılacağı öğrenildi
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Bilal Erdoğan, Çayırova Belediyesi'nin bugün 15:00'te engelliler ile alakalı düzenleyeceği programa katılacak. Aynı zamanda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.

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Yorumlar

(4)
03

Erkan Genç - Elektriğe doğal gaza zam yaptığını söylemek içinmi geliyor

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 03 Aralık 08:13
02

A.yıldız - Yarın orda olacağım vali beyi il sağlık müdürünü derince araştırma hastahanesi sağlık kurulunu şikayet edeceğim % 87 engeli nasıl % 69 düşer hasta iyleşse başım üstünde yeri hastam ağırlaştıkca engel oranı düştü adalet soracağım bu makamlardan

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 02 Aralık 20:38
04

Batuhan Yilmaz - @A.yıldız 02 nolu yoruma cevabı: Devlet bence bunu istiyor hocam .hepsi danışıklı. Benim çocuğumun üstünden araba geçti.iki bacağı kırıldı. Hastane 0 oran verdi.saglikli anlıcan.adalet.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Aralık 10:10
01

Ersoy Kandemir - Allah aşkına şu sağlık müdürü ve yardımcılarıyla bir ilgilensin,gına geldi bana!

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Aralık 20:01
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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