Erdoğan yarın Kocaeli’ye geliyor

Bilal Erdoğan, Çayırova Belediyesi'nin 3 Aralık salı günü 15:00'te engelliler ile alakalı düzenleyeceği programa katılacak. Aynı zamanda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.