Bilal Erdoğan, Çayırova Belediyesi'nin 3 Aralık salı günü 15:00'te engelliler ile alakalı düzenleyeceği programa katılacak. Aynı zamanda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.
Bugün 14:56 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:48 TSİ
Erdoğan yarın Kocaeli’ye geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Çayırova'da düzenlenecek olan programa katılacağı öğrenildi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz