Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hamit Akar Sokak’ta hizmet veren Özel Körfezim Okulu’nun 4-B sınıfı öğrencileri ve velileri kahvaltı organizasyonunda bir araya geldiler. Kahvaltı programını hem öğrencilerin gem de velilerin birlik duygusunu geliştirmek için yaptıklarını söyleyen 4-B Sınıfı öğretmeni Nigâr Yağız kahvaltı programına katılan tüm velilere teşekkür ettiğini belirtti. Veliler de başarılı buldukları program nedeniyle Yağız’ı tebrik etti.
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Özel Körfezim 4-B Sınıfı kahvaltıda buluştu
Özel Körfezim Okulu’nun 4-B sınıfı öğrencileri ve velileri kahvaltı organizasyonunda bir araya geldiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz