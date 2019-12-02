Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:04 TSİ- Eğitim G: Bugün 15:06 TSİ

Özel Körfezim 4-B Sınıfı kahvaltıda buluştu

Özel Körfezim Okulu’nun 4-B sınıfı öğrencileri ve velileri kahvaltı organizasyonunda bir araya geldiler.

mask

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hamit Akar Sokak’ta hizmet veren Özel Körfezim Okulu’nun 4-B sınıfı öğrencileri ve velileri kahvaltı organizasyonunda bir araya geldiler. Kahvaltı programını hem öğrencilerin gem de velilerin birlik duygusunu geliştirmek için yaptıklarını söyleyen 4-B Sınıfı öğretmeni Nigâr Yağız kahvaltı programına katılan tüm velilere teşekkür ettiğini belirtti. Veliler de başarılı buldukları program nedeniyle Yağız’ı tebrik etti.

Bugün 15:04 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Doğa Koleji'ne icra şoku! mask
Doğa Koleji'ne icra şoku!
Öğrencilerin korkusu geri dönüyor mask
Öğrencilerin korkusu geri dönüyor
Bilgi Köprüsü’nde doğruluk ve adalet öğretildi mask
Bilgi Köprüsü’nde doğruluk ve adalet öğretildi
Kavram Okullarından öğretmenlere unutulmaz gece mask
Kavram Okullarından öğretmenlere unutulmaz gece
Seymen Koleji Öğretmenler Günü'nü çoşkuyla kutladı mask
Seymen Koleji Öğretmenler Günü'nü çoşkuyla kutladı
Kültür Okulları Öğretmenler Günü'nü kutladı mask
Kültür Okulları Öğretmenler Günü'nü kutladı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor mask
Kartepe’de paralı binişler kalkıyor
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?

GALERİ

Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu mask
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL