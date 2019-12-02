Özel Körfezim 4-B Sınıfı kahvaltıda buluştu

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hamit Akar Sokak’ta hizmet veren Özel Körfezim Okulu’nun 4-B sınıfı öğrencileri ve velileri kahvaltı organizasyonunda bir araya geldiler. Kahvaltı programını hem öğrencilerin gem de velilerin birlik duygusunu geliştirmek için yaptıklarını söyleyen 4-B Sınıfı öğretmeni Nigâr Yağız kahvaltı programına katılan tüm velilere teşekkür ettiğini belirtti. Veliler de başarılı buldukları program nedeniyle Yağız’ı tebrik etti.