Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve beraberindeki heyet, Özel Çocuk Anaokulu Kurucu Müdiresi Ebru Korkmaz'ı ziyaret etti. Korkmaz ve çalışma arkadaşlarını gösterdikleri başarı nedeniyle kutlayan KTO Başkanı Recep Öztürk ve Özel Çocuk Anaokulu Kurucu Müdiresi Ebru Korkmaz karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Korkmaz ziyaret nedeniyle Öztürk ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
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Öztürk’ten Korkmaz’a ziyaret
Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve beraberindeki heyet, Özel Çocuk Anaokulu Kurucu Müdiresi Ebru Korkmaz'ı ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz