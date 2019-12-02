Öztürk’ten Korkmaz’a ziyaret

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve beraberindeki heyet, Özel Çocuk Anaokulu Kurucu Müdiresi Ebru Korkmaz'ı ziyaret etti. Korkmaz ve çalışma arkadaşlarını gösterdikleri başarı nedeniyle kutlayan KTO Başkanı Recep Öztürk ve Özel Çocuk Anaokulu Kurucu Müdiresi Ebru Korkmaz karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Korkmaz ziyaret nedeniyle Öztürk ve beraberindeki heyete teşekkür etti.