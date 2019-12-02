Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu 'Bayaz Bayrak' sahibi

1999 yılında Cumhuriyet gazetesine yazsını gönderdikten sonra Ankara Üniversitesi’ndeki dersine gitmek için çıktığı evinin önünde aracı konulan bomba ile katledilen Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın adının verildiği Körfez Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları tarafından gerçekleştirilen ortak proje ile hijyen konusunda belirli noktaya gelmiş okullara verilen ‘Beyaz Bayrak’ın sahibi oldu. Okul yöneticileri, başarının herkesten önce öğrencilere ait olduğunu belirterek minikleri kutladıklarını aktardılar.