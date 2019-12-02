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Genç yetenekler beğeni topladı

İzmitli gençler tarafından kurulan ‘Müzik Buluşması’ adlı grup, İzmit Keyfin Cafe’de gerçekleştirdiği konser ile beğeni topladı
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Tamamı İzmitli gençlerden oluşan Müzik Buluşması adlı grup, İzmit Keyfin Cafe’de müzikseverlerin karşısına çıktı. Programa gençlerin aileleri ve sevenlerinin yanı sıra AKP Eski Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ve çok sayıda davetli katıldı. Maestro Şefliğini Abdülkadir Bengi’nin üstlendiği grubun Def’inde Bekir Hiçilmez, Kemanda Resul Göbekçioğlu, Darbukada Haktan Şirin, Klavyede İbrahim Tatlıses’in ekibinden Özdemir Çimenot, Parkisyonda Erbay Arabacı ve Solist olarak da O Ses Türkiye Yarışması ile adını duyuran O Ses Mustafa yer aldı.

BENGİ: DESTEK BEKLİYORUZ

Grubun Maestro Şefi Abdülkadir Bengi, etkinliklerine katılan başta AKP Eski Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül olmak üzere tüm davetlilere teşekkürlerini iletti. Bengi yeni yeni ortaya çıkan bir grup olduklarını ve İzmitli vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti. Gençleri kafelerinden ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Keyfin Cafe İşletme Müdürü Gökhan Sağlam da gençlere desteklerinin devam edeceğini duyurdu. Daha sonra devam eden programda birbirinden güzel eserler seslendirildi. Son olarak söz alan AKP Eski Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül de, gençlere destek vermekten mutluluk duyduklarını kaydederek, Abdülkadir Bengü nezdinde tüm ekibi kutladığını söyledi.

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