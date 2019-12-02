Börekçi: Hayalim sinema oyuncusu olmak

İzmit’te bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mert Börekçi gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu. Birçok dizi ve filmde figüran olarak görev alan Börekçi, “Filinta diye televizyon dizisinde yaklaşık 30 bölümde figüran oyuncu olarak görev aldım. Daha sonra Zeyrek-Çeyrek isimli oyunda yine 20 bölümlük oyuncu olarak oynadım. Birçok ajansa müracaatta bulundum. Şu anda kendimin yazmış olduğu tiyatro oyunları ve sinema için oyun yazılarım var. Bir gün bunların sahneye aktarılacağını düşünüyorum” dedi.

TÜBİTAK'A PROJE VERDİ

Şu anda üretimi yapılan önemli bir buluşu TÜBİTAK'a verdiğini belirten Rüzgâr, “Bunda da gizlilik kuralları olduğu için maalesef detaya giremiyorum. Ancak şunu belirtebilirim ki benim projem şu anda hayata geçirildi e önemli dünya markası olmuş Türk Firmaları üretim yapıyor. Mobilya sektörü ile ilgili bir projeydi. Ne mutlu bana; ülkeme ve milletime faydalı olabilmiş isem. Bugüne kadar bu duygu ile yaşadım; bundan sonra da ülkeme ve milletime faydalı olmak için elimden gelen gayreti göstereceğim" ifadelerini kullandı.